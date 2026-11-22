Foto: Omroep Archipel

Na de klinkende 0-6 overwinning op Groote Lindt heeft DBGC zaterdag 21 november 2026 ook op bezoek bij Botlek geen moment gas teruggenomen. De ploeg van Ben Hoogwerf boekte een overtuigende 1-5 overwinning en liet vooral na een ongelukkige achterstand zien hoe volwassen het inmiddels als team begint te voetballen.

Voor trainer Hoogwerf waren er weinig redenen om zijn basiself te wijzigen na de overtuigende overwinning van vorige week. DBGC verscheen dan ook in dezelfde samenstelling aan de aftrap. Tegenstander Botlek had dinsdagavond nog de periodetitel veiliggesteld in een bijzonder enerverende inhaalwedstrijd van slechts twintig minuten tegen Oud-Beijerland. Waar de storm in Oud-Beijerland werd doorstaan, gooide het weer in Oude-Tonge eerder deze week roet in het eten. De dinsdagavond training werd afgelast, maar op donderdag kon op kunstgras worden getraind in Dirksland, met dank aan de gastvrijheid van DVV'09.

Op achterstand

Eenmaal op het veld was het zaterdag aanvankelijk aftasten. Beide ploegen begonnen erg behoudend, maar het was DBGC dat al snel het initiatief naar zich toetrok. De bezoekers hadden veelvuldig de bal, vonden gemakkelijk de vrije man en wisten via onder anderen Bob Legierse voor aanvallende dreiging te zorgen. Juist op het moment dat DBGC steeds beter in de wedstrijd kwam, viel de openingstreffer aan de andere kant. Een voorzet vanaf de rechterkant van Botlek kreeg een onverwachte vlucht en zeilde ongelukkig over Roy Nieuwland heen in de verre hoek: 1-0. Een tegenvaller, maar geen moment van paniek. DBGC liet zien dat het niet alleen voetballend, maar ook mentaal stappen heeft gezet. Vier minuten later stond het alweer gelijk. Aanvoerder Tim Mackloet was het eindstation van een goede aanval en bracht de verhoudingen op het scorebord weer in evenwicht: 1-1. Na rust trok DBGC de lijn van de eerste helft overtuigend door. De ploeg bleef verzorgd voetballen, zocht geduldig naar de juiste ruimtes en wist de tegenstander steeds verder terug te dringen. Na 53 minuten was het Thijs Tromp die op aangeven van Jeroen Sep de voorsprong voor DBGC op het scorebord zette: 1-2. Trainer Hoogwerf bracht vervolgens Siebe Schets en Sem van Eijkeren binnen de lijnen voor Jayden Willemstein en Robin de Koning. Die wissels zouden al snel hun waarde bewijzen. Schets liet zich direct gelden met een uitstekende actie en bediende Sep, die opnieuw zijn neus voor de goal toonde en de 1-3 binnenschoof. Nog geen kwartier later was het opnieuw Schets die aan de basis stond van een doelpunt. Zijn voorzet bracht zoveel gevaar voor het doel van Botlek dat een verdediger uiteindelijk geen andere mogelijkheid zag dan de bal in eigen doel te werken, voordat Sep anders bij de tweede paal het binnentikkertje voor zijn voeten had; 1-4.