Foto: Steven Neele-Romijn

OFB heeft zaterdag 21 november 2026 eindelijk de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op Sportpark Het Springer in Nieuwerkerk won de ploeg met 0-1 van SKNWK. Thijs den Exter maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd, waarna OFB met veel strijd en een sterke defensieve prestatie de voorsprong over de streep trok.

Luister Verslaggever Marco van der Zant sprak met OFB trainer Kees Breen en Jermo v.d. Zant 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 5:12

Na acht opeenvolgende nederlagen was de behoefte aan een resultaat groot bij OFB. De ploeg reisde naar Nieuwerkerk met een duidelijk plan: compact spelen, de ruimtes klein houden en als team voor elkaar werken. Volgens trainer Kees Breen waren er in de voorafgaande week stevige gesprekken gevoerd binnen de selectie. Dat leek zaterdag zijn uitwerking te hebben, want OFB begon georganiseerd aan de wedstrijd en wist de afspraken op het veld goed uit te voeren. In de eerste fase had OFB de controle over het wedstrijdbeeld. De ploeg hield de linies compact en probeerde vanuit die organisatie mogelijkheden te creëren. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam SKNWK echter wat meer in de wedstrijd. Toch wist OFB op een belangrijk moment toe te slaan. In de 43e minuut was het Thijs den Exter die met een fraaie afstandsschot de bezoekers op voorsprong zette. Met die 0-1 gingen beide ploegen de rust in.