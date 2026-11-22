OFB heeft zaterdag 21 november 2026 eindelijk de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op Sportpark Het Springer in Nieuwerkerk won de ploeg met 0-1 van SKNWK. Thijs den Exter maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd, waarna OFB met veel strijd en een sterke defensieve prestatie de voorsprong over de streep trok.
Na acht opeenvolgende nederlagen was de behoefte aan een resultaat groot bij OFB. De ploeg reisde naar Nieuwerkerk met een duidelijk plan: compact spelen, de ruimtes klein houden en als team voor elkaar werken. Volgens trainer Kees Breen waren er in de voorafgaande week stevige gesprekken gevoerd binnen de selectie. Dat leek zaterdag zijn uitwerking te hebben, want OFB begon georganiseerd aan de wedstrijd en wist de afspraken op het veld goed uit te voeren.
In de eerste fase had OFB de controle over het wedstrijdbeeld. De ploeg hield de linies compact en probeerde vanuit die organisatie mogelijkheden te creëren. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam SKNWK echter wat meer in de wedstrijd. Toch wist OFB op een belangrijk moment toe te slaan. In de 43e minuut was het Thijs den Exter die met een fraaie afstandsschot de bezoekers op voorsprong zette. Met die 0-1 gingen beide ploegen de rust in.
Belangrijke rol voor keeper
Na de pauze was het zaak voor OFB om de organisatie opnieuw goed neer te zetten. Breen bracht een tactische wijziging aan en probeerde zijn ploeg weer terug te brengen naar de uitgangspunten van het eerste deel van de wedstrijd. SKNWK zette in de tweede helft meer druk en probeerde de gelijkmaker af te dwingen, maar OFB bleef de strijd aangaan en verdedigde met overtuiging.
Een belangrijke rol daarbij was weggelegd voor de doelman van OFB. Hij hield zijn ploeg meerdere keren op de been en was in de slotfase bijzonder belangrijk. Ook de verdedigers en middenvelders hielpen nadrukkelijk mee om de aanvallen van SKNWK af te stoppen. De druk nam richting het einde verder toe, maar OFB hield stand. Zelfs toen de ploeg in de slotfase met tien man verder moest na een rode kaart, bleef het collectief overeind.
Na afloop was de opluchting bij trainer Kees Breen duidelijk zichtbaar. Hij was vooral te spreken over de inzet en de manier waarop zijn spelers de afspraken uitvoerden. Ook de keepersprestatie kreeg nadrukkelijk waardering. De doelman speelde een belangrijke rol in het veiligstellen van de eerste drie punten van het seizoen.
De overwinning betekent voor OFB een welkome opsteker na een moeilijke start van de competitie. De ploeg staat nog altijd onderaan in de vierde klasse B, maar kan met deze overwinning vertrouwen meenemen naar de volgende wedstrijd. Op zaterdag 28 november ontvangt OFB Tholense Boys. Die wedstrijd begint om 14:30 uur.
Eindstand: SKNWK – OFB 0-1 (0-1)
Doelpunten:
43. Thijs den Exter 0-1.