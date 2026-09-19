🔴 LIVE | Sport Lokaal
Welkom in het liveblog van Sport Lokaal ⚽🏆. Vandaag houden we je hier de hele middag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen uit de regionale sport. Van doelpunten en tussenstanden tot opvallende momenten en de uitslagen na afloop.
Onze verslaggevers en clubcontacten houden de verschillende velden nauwlettend in de gaten. Zodra er iets gebeurt, lees je het hier.
📻 Luister ondertussen live mee met Sport Lokaal voor wedstrijdverslagen, reacties en de laatste ontwikkelingen.
Gestart zaterdag 19 september 2026 om 13:54 · 36 updates
Uitslagenzaterdag 19 september
1e Klasse D / Zuid 1
- DVV’093RKSV Halsteren (zo)4einde
2e Klasse D / West 2
- De Jonge Spartaan1HVC’103einde
3e Klasse D / West 2
- VV Den Bommel3Sc Botlek3einde
- VV Stellendam5SSS3einde
- RV&AV Overmaas5DBGC2einde
4e Klasse B / Zuid 1
- VV OFB3DVO’607einde
5e Klasse B / Zuid 1
- Smerdiek2RKVV FIOS4einde
5e Klasse E / West 2
- Herkingen’552VV WFB1einde
- NTVV0VV Hekelingen1einde
- SCO’631Flakkee6einde
- VV Vierpolders2VV Melissant1einde
Met de nieuwe trainer van OFB keken we terug op de wedstrijd tegen DVO 60. Waar Breen in de eerste helft een goed spelend OFB zag, ondanks een fout in de eerste helft, waar de keeper bij het uitschieten de tegenstander raakte.
Maar in de tweede helft namen persoonlijke fouten de overhand en zo verloor men met 3 tegen 7.
Het gehele gesprek kunt u komende week terug luisteren op de website.
Ook de wedstrijd van DBGC tegen Overmaas is afgelopen. Helaas met een verlies voor DBGC, eindstand 5 tegen 2. Een terecht verlies volgens club watcher Jaap Tiggelman.
De wedstrijd van DBGC is om drie uur gestart, dus loopt nog. Daar is het momenteel 3 tegen 1 in het voordeel van Overmaas.
In de tweede minuut van de blessure tijd moet DVV toch buigen en maakt Halsteren de 3 - 4
Bij Flakkee lopen meer doelpunten makers dan alleen Wessel Verhage, Cas Keuvelaar maakt de zesde voor Flakkee.
DVV tegen een ploeg die zich titel kandidaat noemt, tot heden houden de mannen stand en Joost van de Veer brengt met een heerlijk schot de stand op 3 tegen 3.
VV Flakkee heeft Wessel Verhage. Een kwartet 1-4
VV Den Bommel komt op 3-2 dankzij Paul Looy
Flakkee komt op een 1-3 voorsprong! Nino Wielaard assist op andermaal Wessel Verhage
Stellendam komt op 4-2, Milan Breedveld
In Herkingen vielen er tot nu twee gele kaarten, netjes verdeeld over de twee teams. Chris Grinwis WFB en Mike Molenaar Herkingen.
Bij de Jonge Spartaan tegen HVC 10 ziet verslaggever Jordi Smit dat Casper Zwaanswijk keeper Bas Abas omspeelt en het gelijk maakt.
Stellendam pakt de voorsprong dankzij een doelpunt van Justin Grinwis.
Den Bommel krijgt al vrij snel een tweede doelpunt om de horen aan het begin van de 2e helft. Tussenstand 0-2
Op sportpark Spartacus rolt de bal weer. Houd De Jonge Spartaan de voorsprong vast.
Blijf het hier volgen !
De rust is achter de rug, onze verslaggevers hoeven nog geen wissels te melden. De bal gaat weer rollen.
De man waarvan onze analisten vorige week voorspelden dat hij top scoorder wordt is begonnen, Jeroen Sep, schiet DBGC gelijk vanuit een penalty.
Flakkee komt op voorsprong 1-2 Wessel Verhage uit een draoge vrieje trap. Een schuuver in het hoekje.
SCO63 1 - Flakkee 1. 1-1. Rode kaart SCO63. Aanslag op Nino Wielaard.
In Herkingen beginnen de doelpunten ook te vallen, eerst was het Herkingen die op voorsprong kwam.
Volgens verslaggever Mark Lagendijk iets tegen de verhouding in, een enkele minuut later maakte WFB gelijk.
DVV heeft de voorsprong een 15 minuten vast kunnen houden, Halsteren maakt gelijk.
Flakkee is 15 minuten later begonnen op het kunstgras van SCO63. Dit i.v.m het ontbreken van een kleedkamer.
Ze komen wel op voorsprong door een doelpunt van Wessel Verhage
Den Bommel komt op achterstand tegen Botlek.
DBGC heeft om 15 uur afgetrapt voor de eerste competitie wedstrijd op bezoek bij Overmaas. Club verslaggever Jaap Tiggelman houdt ons op de hoagte.
De Jonge Spartaan komt op voorsprong door een doelpunt van Boy Hoogmoed
Bart Jelle van Dam schiet DVV op voorsprong. De man die vorig jaar het doelpunten bal voor DVV opende, doet dat dit seizoen weer. Dus........
Justin Grinwis brengt Stellendam op voorsprong, 2 / 1, maar gelijk van de aftrap maakt SSS weer gelijk.
Voor Lars Schriek eindigt wedstrijd al snel, blessure aan hamstring betekend einde wedstrijd.
OFB corrigeert fout van keeper en maakt gelijk.
Na 46 seconden keeper OFB verdedigd uit en geeft de bal pardoes aan de tegenstander die dankbaar gebruik maakt van deze buitenkans. 0-1
Stellendam - SSS 1-0 penalty Michel Mettrop
Stellendam geniet niet lang van de voorsprong, SSS maakt snel gelijk.
De wedstrijden Den Bommel tegen Sc Botlek op sportpark De Kruus in Den Bommel is gestart.
Bij de wedstrijd van DJS begint men met een minuut stilte in verband met het overlijden van oud grensrechter Berko Wegman.
Bij DVV 09 / Halsteren is het de scheidsrechter Keven Neskens die de meeste kilometers maakt, afkomstig uit Nijmegen. Ook hier een tegenstander die vindt dat ze promotie verdienen, Halsteren zondag.
De derby op het eiland, Herkingen - WFB, 5e klasse. Met verslag van Mark Lagendijk
Tegenstander HVC 10 van de Jonge Spartaan vindt zich een titelkandidaat, benieuwd hoe dat op het veld te zien gaat worden.
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