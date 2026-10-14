Deze buschauffeur rijdt wél: Hans brengt reizigers zelfs verder dan gepland

'Sorry, geen dienst': een teleurstellende boodschap die woensdag 14 oktober 2026 op bussen in het streekvervoer staat. Maar niet op de bus van Hans, want hij rijdt ondanks de stakingen nog wél vanuit Oude-Tonge. "Omdat ik het niet fijn vind voor de passagiers die er echt afhankelijk van zijn."

"Vanochtend had ik hier een jongen, die stapte in en moest naar Schouwe-Duivenland." Eigenlijk zou Hans maar tot Zierikzee rijden, waarna een andere bus de rit zou vervolgen. Maar de andere chauffeur was niet aanwezig. "Dus ik zei: blijf maar zitten en je rijdt gewoon mee. Dus die jongen was hartstikke blij."

"De passagiers die er zijn, die toch rekenen op de bus en ervan afhankelijk zijn, die wil je dan toch gewoon brengen naar hun bestemming", vertelt Hans. Hij rijdt tussen Oude-Tonge en Zeeland.

Vrijwel lege bus

Echt druk heeft Hans het deze ochtend nog niet gehad. "Je hebt weinig mensen in de bus. Ik had er drie, tussen Oude-Tonge en Westenschouwen vanochtend", lacht hij.

Dat is normaal wel anders. "Dan zit de bus gemiddeld wel vol, laat ik het zo zeggen. Zeker om dit tijdstip. Bij elkaar heb je toch wel 40, 50 mensen zeker wel."

Hart voor zijn passagiers

Waarom Hans niet meedoet met de stakingen? "Omdat ik het niet fijn vind voor de passagiers die er echt afhankelijk van zijn. Dat vooral", zegt hij. Daarnaast is hij niet aangesloten bij een vakbond. Als hij zijn werk een dagje neerlegt, krijgt hij dus niet betaald. "Dan zou het een vrije dag kosten, dus dat wil ik eigenlijk ook niet."

Toch heeft hij wel begrip voor zijn collega's die het werk neerleggen. "Ze (de vervoerders, red.) willen wel heel wat veranderen, wat niet ten goede is voor ons. Dus ik snap het echt wel. Zeker de jongens die al lang op de bus zitten."

'Beter geregeld'

Ondanks zijn begrip voor de stakingen, is Hans niet ontevreden over zijn baan. "Ik doe het nog maar een paar jaar. Ik zat vroeger op de vrachtwagen. Ik heb er altijd goed van kunnen leven, maar je moet er wel uren voor maken. Vijftig uur in de week was normaal", begint hij.

Zijn werk als buschauffeur bevalt hem een stuk beter. "32 uur en dan heb je het loon van 45 uur op de vrachtwagen. Zo is het gewoon", lacht hij. "Alles is beter geregeld dan in het transport."