Tijdens het opruimen van aangespoeld afval op Het Groene Strand bij de Kwade Hoek is maandag 12 oktober 2026 een dode tonijn van ongeveer 2,30 meter lang gevonden. De soort is nog niet met zekerheid vastgesteld. De vondst is gemeld op Waarneming.nl, zodat kenners het dier mogelijk kunnen identificeren.

De tonijn werd aangetroffen door een van de vrijwilligers die het strand schoonmaakten. Peter Dubbeldam, een ervaren strandopruimer en winnaar van de Gouden Grijper 2026, vermoedt dat het om een Atlantische blauwvintonijn gaat. Die inschatting moet nog door deskundigen worden gecontroleerd.

Een tonijn op het strand van de Nederlandse kust is een zeldzame vondst. Hoe het dier hier terecht is gekomen, is niet bekend. Mogelijk is het verdwaald geraakt of door stromingen naar de kust gedreven. Zonder nader onderzoek is de oorzaak niet vast te stellen.