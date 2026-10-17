Energiebank ontvangt donatie van 15.000 euro

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De Energiebank Goeree-Overflakkee ontving op 12 oktober 2026 een cheque van € 15.000,- van de ledenraad van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden. De donatie is bedoeld voor de aanschaf van isolerende gordijnen. Deze hangen de energiehulpen van de Energiebank op bij inwoners van Goeree-Overflakkee die hulp kunnen gebruiken bij het verlagen van hun energieverbruik.

Wethouder Jeffrey Verlegh en energiehulp Michel van Doorn ontvingen de cheque uit handen van Jan Verhage, lid van de ledenraad. Wethouder Verlegh: "Ook op Goeree-Overflakkee wonen mensen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. De Energiebank helpt deze mensen gratis door het geven van advies en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Fantastisch dat de Energiebank door deze steun meer isolerende gordijnen kan ophangen en zo meer mensen op ons eiland kan helpen." De donatie komt uit het coöperatief dividend van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden. De ledenraad van de bank bepaalt waar dit geld aan wordt besteed. Daarbij kijkt de raad naar initiatieven die bijdragen aan de samenleving en passen binnen bepaalde thema's, waaronder de energietransitie. Vanuit dat kader werd gekozen voor steun aan de Energiebank Goeree-Overflakkee. “Specifiek in de vorm van isolerende gordijnen, omdat deze direct toepasbaar zijn en veel impact hebben,” vertelt Jan Verhage.

Volgens Verhage sluit de Energiebank goed aan bij de manier waarop de coöperatieve bank wil bijdragen aan de regio: “Als coöperatieve bank geloven we in de kracht van samenwerking. Door kennis, netwerken en middelen beschikbaar te stellen, helpen we lokale initiatieven die bijdragen aan een sterke en leefbare regio.” Radiatorfolie en tochtstrips

Energiebank Goeree-Overflakkee is een initiatief van gemeente Goeree-Overflakkee en Coöperatie Deltawind. Energiehulpen Michel van Doorn, Ronald van Reede en Daisy Rozema helpen huishoudens in de gemeente om energie te besparen en de energierekening omlaag te brengen. Zij bezoeken inwoners thuis, geven uitleg over de energierekening en brengen direct kleine energiebesparende maatregelen aan, zoals radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. In sommige gevallen helpen de energiehulpen ook met extra maatregelen, zoals het ophangen van isolerende gordijnen of het vervangen van oud witgoed. Isolerende gordijnen houden warmte beter binnen en kou buiten. De gordijnen die de Energiebank ophangt zijn niet alleen isolerend, maar ook circulair. De gordijnstof komt van reststromen en de voering van matrashoezen uit ziekenhuizen. De Energiebank is gratis en gericht op inwoners die dit het hardst nodig hebben.