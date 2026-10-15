Geen vrijwilligersfestival, maar digitale cadeaubonnen voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers op Goeree-Overflakkee wordt dit jaar geen Vrijwilligersfestival georganiseerd. In plaats daarvan kunnen maximaal 1.750 vrijwilligers op het eiland een digitale cadeaubon van € 15,00 ontvangen van de gemeente.

Volgens de gemeente is voor deze vorm van waardering gekozen om “meer vrijwilligers te bereiken en hen te bedanken voor hun inzet.” Op Goeree-Overflakkee zou ruim 3 op de 10 inwoners van 18 jaar en ouder actief zijn als vrijwilliger. “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze gemeente. Zij zetten zich op allerlei manieren in voor anderen en voor hun omgeving”, geeft wethouder Daniël Huising van Sociaal Domein aan.

Vrijwilligers die wonen op Goeree-Overflakkee kunnen zich vanaf woensdag 4 november 2026 met DigiD aanmelden via de website van de gemeente. Na aanmelding ontvangen zij een persoonlijke digitale cadeaubon van cadeaubonnen.nl. Deze bon kan ingewisseld worden voor een cadeaukaart naar keuze. Voor het aantal uit te reiken bonnen geldt: op is op. Aanmelden kan tot en met maandag 7 december 2026 of zolang de voorraad strekt