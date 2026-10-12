Gemeente kiest architect voor nieuw gemeentehuis in Middelharnis

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft DOOR architecten uit Amsterdam gekozen om een nieuw gemeentehuis in Middelharnis te ontwerpen. De gemeente en het architectenbureau ondertekenden daarvoor vrijdag 9 oktober 2026 een overeenkomst. Het nieuwe gebouw komt op de plek van het huidige gemeentehuis.

De gemeente koos DOOR architecten na een Europese aanbesteding. Daarbij beoordeelde zij de ingediende plannen op kwaliteit en prijs. Het architectenbureau werkt voor het ontwerp samen met verschillende adviseurs.

De gemeente verwacht dat het in 2031 in gebruik wordt genomen. De gemeenteraad werkt nu nog in een apart gebouw, het Rondeel.

Gebreken

Het huidige gemeentehuis bestaat uit twee delen. Het oudste deel werd gebouwd in de jaren tachtig. Na de gemeentelijke fusie in 2013 werd een tijdelijk gebouw toegevoegd. Dat zou binnen tien jaar worden vervangen, maar dat is niet gebeurd.

Volgens wethouder Ward Meijroos (Vastgoed) is het huidige gebouw verouderd. Hij noemt onder meer lekkages, beschadigde kozijnen, schimmel en problemen met de riolering. Ook zijn er volgens hem problemen met de temperatuur in het gebouw: in de winter is het er te koud en in de zomer te warm.

Verder zijn er volgens de gemeente te weinig geschikte ruimtes voor overleg en vertrouwelijke gesprekken. Ook is er beperkte ruimte voor ontmoetingen en valt op sommige werkplekken weinig daglicht binnen.

Nieuwbouw

De gemeenteraad besloot in 2025 een nieuw gemeentehuis te laten bouwen op de huidige locatie. Voorafgaand aan dat besluit onderzocht de gemeente verschillende mogelijkheden. De raad koos vervolgens voor nieuwbouw.

In het nieuwe gebouw moeten zowel de gemeentelijke organisatie als de gemeenteraad worden gehuisvest. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van het gebouw, het energieverbruik en het hergebruik van materialen. Ook wordt gekeken naar maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering en naar de inrichting van de omgeving.

Kosten en planning

Volgens de gemeente blijven de jaarlijkse huisvestingskosten naar verwachting ongeveer gelijk aan het huidige niveau. De gemeente verwacht dat één gebouw in plaats van twee leidt tot lagere uitgaven aan energie en onderhoud. De uiteindelijke kosten van de nieuwbouw blijken niet uit de verstrekte informatie.