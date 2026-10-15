Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveOns Eiland, Altijd Dichtbij
Nieuws

Goeree-Overflakkee deelt aanpak arbeidsmigrantenhuisvesting met Neder-Betuwe

Internetredactie Omroep Archipel
· 2 min lezen
Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 9 oktober 2026 bracht een delegatie van gemeente Neder-Betuwe een bezoek aan de locatie in Middelharnis waar Homeflex huisvesting heeft gerealiseerd voor 200 arbeidsmigranten. Het doel was om ervaringen en kennis te delen over de huisvesting van arbeidsmigranten.

De economie van Goeree-Overflakkee, met sterke sectoren als landbouw, recreatie en innovatieve bedrijvigheid, is mede afhankelijk van arbeidsmigranten. Wethouder Hans Veentjer: "Arbeidsmigranten zijn van grote waarde voor de economie van Goeree-Overflakkee. Daar hoort goede, veilige en fatsoenlijke huisvesting bij. Met ons beleid Grip Krijgen kiezen we voor een duidelijke koers: arbeidsmigranten zoveel mogelijk huisvesten op centrale locaties, dicht bij hun werk en met goede voorzieningen. Zo verminderen we de druk op onze dorpskernen en werken we aan een woningmarkt die meer in balans is."

Net als op Goeree-Overflakkee spelen internationale werknemers een cruciale rol in de lokale economie van de gemeente Neder-Betuwe. Uit recent rekenkameronderzoek van september 2025 blijkt dat er tussen de 1.400 en 1.700 arbeidsmigranten werken, vooral in de boom- en fruitteelt.

Omdat de druk ook in die regio op reguliere woonwijken toeneemt, zoekt de gemeente naar grootschalige, centrale huisvesting. Recente plannen om op vakantiepark Rijk van Batouwe chalets te realiseren voor ruim 500 arbeidsmigranten leidden echter tot protest van omwonenden en vaste campinggasten.

Het doel van het afreizen naar Goeree-Overflakkee was om te zien hoe hier wordt samengewerkt met professionele huisvestingspartners om centrale locaties te realiseren, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid en het maatschappelijk draagvlak in de dorpskernen worden beschermd.

Beide gemeenten zeggen terug te kijken op een geslaagde ochtend.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Vrouw vervolgd voor poging tot moord na aanval met hakbijl in Herkingen

Vrouw vervolgd voor poging tot moord na aanval met hakbijl in Herkingen

donderdag 15 oktober

Geen vrijwilligersfestival, maar digitale cadeaubonnen voor vrijwilligers

Geen vrijwilligersfestival, maar digitale cadeaubonnen voor vrijwilligers

donderdag 15 oktober

Wethouder Huising hijst regenboogvlag bij gemeentehuis

Wethouder Huising hijst regenboogvlag bij gemeentehuis

woensdag 14 oktober

Dode tonijn van 2,3 meter gevonden op strand bij Kwade Hoek
Natuur

Dode tonijn van 2,3 meter gevonden op strand bij Kwade Hoek

woensdag 14 oktober

Deze buschauffeur rijdt wél: Hans brengt reizigers zelfs verder dan gepland

Deze buschauffeur rijdt wél: Hans brengt reizigers zelfs verder dan gepland

woensdag 14 oktober

Meest gelezen vandaag

  1. 1Winkeltijdenwet niet aangepast, zondagsopenstelling blijft besluit gemeente
  2. 2Vrouw vervolgd voor poging tot moord na aanval met hakbijl in Herkingen
  3. 3Landelijke staking kan busverkeer op Goeree-Overflakkee verstoren
  4. 4Deze buschauffeur rijdt wél: Hans brengt reizigers zelfs verder dan gepland
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →