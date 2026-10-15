Goeree-Overflakkee deelt aanpak arbeidsmigrantenhuisvesting met Neder-Betuwe

Op vrijdag 9 oktober 2026 bracht een delegatie van gemeente Neder-Betuwe een bezoek aan de locatie in Middelharnis waar Homeflex huisvesting heeft gerealiseerd voor 200 arbeidsmigranten. Het doel was om ervaringen en kennis te delen over de huisvesting van arbeidsmigranten.

De economie van Goeree-Overflakkee, met sterke sectoren als landbouw, recreatie en innovatieve bedrijvigheid, is mede afhankelijk van arbeidsmigranten. Wethouder Hans Veentjer: "Arbeidsmigranten zijn van grote waarde voor de economie van Goeree-Overflakkee. Daar hoort goede, veilige en fatsoenlijke huisvesting bij. Met ons beleid Grip Krijgen kiezen we voor een duidelijke koers: arbeidsmigranten zoveel mogelijk huisvesten op centrale locaties, dicht bij hun werk en met goede voorzieningen. Zo verminderen we de druk op onze dorpskernen en werken we aan een woningmarkt die meer in balans is."

Net als op Goeree-Overflakkee spelen internationale werknemers een cruciale rol in de lokale economie van de gemeente Neder-Betuwe. Uit recent rekenkameronderzoek van september 2025 blijkt dat er tussen de 1.400 en 1.700 arbeidsmigranten werken, vooral in de boom- en fruitteelt.