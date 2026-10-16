Kunstenaars laten groei en verandering zien in Sommelsdijk

De Salon voor kunst en muziek aan de Voorstraat 17 in Sommelsdijk heeft een tentoonstelling geopend met werk van Martin Klopstra en Alex Schellenberg. De expositie is sinds donderdag 15 oktober 2026 te bezoeken. De podcast Eiland Kunst van Omroep Archipel ging deze keer voor een video op pad om een kijkje te nemen bij de tentoonstelling.

Voor Klopstra draait het werk om groei, oorsprong en wat er onder de oppervlakte gebeurt. De kunstenaar zegt: "Het prille begin van het zaad, dat is altijd bij me gebleven." In zijn werk wil hij laten zien hoe iets ontstaat en verder groeit. Over wat hij bezoekers mee wil geven, zegt hij: "Als er iemand gelukkig mee is, ben ik er heel blij mee."

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Schellenberg laat zich onder meer inspireren door Gustav Mahler. Volgens hem komt het werk voort uit de natuur. Hij zegt: "Mahler gaat van de natuur uit. De rode draad is leven en dood." Daarbij werkt hij vaak met kleur en met een opbouw die begint met een verticale lijn, zoals een boom. "Een abstract is nooit klaar", zegt Schellenberg. "Ik heb vaak ook schilderijen na vijf jaar nog gezien. Dan moet je nog wat doen."

De tentoonstelling laat volgens de kunstenaars zien hoe verschillend hun werk is, maar ook hoe beide kunstenaars terugkeren naar groei, natuur en verandering. Bezoekers kunnen er tot en met 7 november 2026 elke donderdag, vrijdag en zaterdag terecht tussen 13:00 en 17:00 uur. Buiten de vaste openingstijden kunnen bezoekers en groepen een afspraak maken via salonsommelsdijk@gmail.com of 06 30 84 85 33.