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Omroep Archipel
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Landelijke staking kan busverkeer op Goeree-Overflakkee verstoren

In samenwerking met mediapartner Rijnmond
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Foto: Omroep Archipel

Reizigers op Goeree-Overflakkee moeten woensdag 14 oktober 2026 rekening houden met uitgevallen busritten. Vakbonden CNV en FNV hebben een landelijke staking in het streekvervoer aangekondigd vanwege vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Transdev, dat het busvervoer op Goeree-Overflakkee verzorgt, weet nog niet hoeveel ritten woensdag uitvallen.

De staking draait om de arbeidsvoorwaarden van werknemers in het streekvervoer. De vakbonden willen onder meer een loonsverhoging van 9,5 procent in twee jaar en betere roosters. Volgens CNV-vertegenwoordiger Niels Rook is er meer regelmaat nodig en moet de balans tussen werk en privé verbeteren.

In een reactie aan mediapartner Rijnmond zegt Rook dat de vakbonden zich verzetten tegen plannen van werkgevers om de druk op de roosters verder te verhogen. „We willen niet nóg meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan juist gezondere, sociale roosters, met meer regelmaat en een betere werk-privébalans”, aldus Rook tegenover Rijnmond.

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens meerdere onderhandelingsrondes geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De werkgevers hebben aangegeven verder te willen praten. De vakbonden hebben desondanks besloten tot stakingsacties.

Volgens Rook doen ongeveer 13.000 werknemers mee aan de staking. Het gaat vooral om buschauffeurs, maar ook om kantoorpersoneel. Als de staking niet het gewenste resultaat oplevert, volgen mogelijk nieuwe acties. Wanneer die plaatsvinden, is nog niet bekend. Ook daarover sprak Rook met Rijnmond.

Transdev probeert woensdag zoveel mogelijk bussen te laten rijden met de medewerkers die wel aan het werk zijn. Welke ritten doorgaan, hangt af van het aantal medewerkers dat staakt. De vervoerder adviseert reizigers om vlak voor vertrek de reisplanner te controleren en rekening te houden met vertragingen en uitval. Wie kan, doet er goed aan alternatief vervoer te regelen.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.

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