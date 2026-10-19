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Moeten de groene PMD-zakken verdwijnen? Geef uw mening

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Omroep Archipel

Hoe denken inwoners van Goeree-Overflakkee over de groene PMD-zakken? Opiniepanel Goeree-Overflakkee houdt een enquête over de huidige afvalinzameling en mogelijke alternatieven. Inwoners kunnen hun mening geven over onder meer gebruiksgemak, kosten, recycling en een schoon straatbeeld.

De groene PMD-zakken worden al jaren gebruikt voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. Wegwaaiende zakken en zwerfafval zijn veelvoorkomende klachten over deze manier van inzamelen. Een alternatief is nascheiding. Daarbij wordt het PMD samen met het restafval ingezameld en later machinaal gescheiden.

Klik hier om de enquête in te vullen. Vergeet niet in te loggen als u al eerder heeft meegedaan.

Wat vinden inwoners van de huidige inzameling? En zouden zij een ander systeem willen, ook als dat leidt tot een hogere afvalstoffenheffing? De enquête biedt ruimte om voorkeuren aan te geven en eigen ideeën en opmerkingen te delen.

De enquête is een initiatief van Opiniepanel Goeree-Overflakkee, een redactionele samenwerking tussen Eilanden-Nieuws en Omroep Archipel. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft geen zeggenschap over het onderzoek.

De vragenlijst staat online en kan worden ingevuld door inwoners van Goeree-Overflakkee. De resultaten worden later gepubliceerd. Ze geven inzicht in de meningen van de deelnemers en zijn niet automatisch representatief voor alle inwoners.

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