Omloop sluit 36e editie af met donaties aan goede doelen

De 36e editie van de Omloop van Goeree-Overflakkee is vrijdagavond 9 oktober 2026 officieel afgesloten met een bijeenkomst in het Oude Raadhuis van Ooltgensplaat. Vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden kwamen samen om terug te kijken op het wandelevenement. Tijdens de avond werden bovendien drie goede doelen verrast met een financiële bijdrage van elk € 1.500.

De afgelopen editie van de Omloop vond plaats onder uitdagende weersomstandigheden. Wind, regen en hoogwater maakten het de wandelaars niet gemakkelijk. Van de 952 deelnemers die begonnen aan de tocht van 110 kilometer, bereikten 550 de eindstreep. Bij de Kennedy Mars van 80 kilometer kwamen 152 van de 180 deelnemers over de finish. Ondanks de zware omstandigheden kijkt de organisatie tevreden terug op het evenement, dat jaarlijks mogelijk wordt gemaakt door de inzet van een grote groep vrijwilligers.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de uitreiking van drie cheques van ieder € 1.500. Stichting Vrienden van Carmen, Stichting RTM Ouddorp en Omroep Archipel ontvingen een bijdrage uit de opbrengst van het inschrijfgeld. Namens Omroep Archipel nam Jeroen Kik de cheque in ontvangst. Hij gaf de aanwezigen daarnaast een kijkje achter de schermen van de uitgebreide verslaggeving tijdens de Omloop. Met ongeveer dertig omroepmedewerkers verzorgde de omroep 24 uur televisie en 26 uur radio.