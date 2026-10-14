Plan voor nieuwe wijk met zo’n zestig woningen in Herkingen

Het nieuw te bouwen Hof van Herkingen moet zo’n zestig woningen in verschillende typen en prijsklassen krijgen. De gemeente Goeree-Overflakkee en Maas Wijkontwikkeling hebben daarvoor op woensdag 7 oktober 2026 een intentieovereenkomst ondertekend.

Wonen voor verschillende generaties Er is ruimte voor levensloopbestendige woningen, starterwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. Het idee is dat ouderen binnen het dorp kunnen verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Zo ontstaat perspectief voor starters en krijgen ook gezinnen meer mogelijkheden om in Herkingen te blijven wonen of zich er te vestigen.

In de overeenkomst staan afspraken over de verdere ontwikkeling van de nieuwe woonwijk aan de noordkant van het dorp. Het moet een mix van huur- en koopwoningen worden voor starters, gezinnen en senioren. Volgens Maas Wijkontwikkeling is het uitgangspunt dat ongeveer een derde van de woningen sociale huur wordt, een derde in het betaalbare segment en een derde in de vrije sector. De precieze verdeling naar woningtype wordt nog uitgewerkt.

Een onderdeel van het plan is het meergeneratiehof. Het gaat om zelfstandige woningen rond een gezamenlijke groene tuin, waar verschillende generaties naast elkaar kunnen wonen. “Iedereen heeft een eigen voordeur en privacy, terwijl de inrichting uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Denk aan samen tuinieren, een kop koffie drinken of elkaar helpen met iets kleins”, aldus de ontwikkelaar. Een zogenoemd hofhuis kan daarbij als gezamenlijke ontmoetingsplek dienen. Hoeveel woningen het meergeneratiehof krijgt, wordt nog verder uitgewerkt.

In het ontwerp is veel ruimte voor groen, water, bomen, hagen en riet. Ook blijven er zichtlijnen naar de polder en het water. Zo moet een groene overgang tussen het dorp en het landschap ontstaan, zonder een harde bebouwingsrand. “Groen en water zijn daarbij geen aankleding achteraf, maar dragers van de woonomgeving: voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, bewegen, ontmoeten en gezond ouder worden”, meldt Maas Wijkontwikkeling.

Het plan sluit aan bij de ambitie van de gemeente om meer woningen te bouwen in de kleinere kernen. In het coalitieakkoord is Herkingen een van de dorpen die hiervoor specifiek wordt genoemd.

“Juist hier is behoefte aan passende woningen voor verschillende generaties. Hof van Herkingen kan bijdragen aan doorstroming, het behoud van voorzieningen en een vitale dorpsgemeenschap. Deze afspraken bieden een goede basis om het plan samen verder uit te werken”, zegt wethouder Hans Veentjer, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling, volkshuisvesting en wonen.

Gesprekken met omwonende

Bij de voorbereiding van het plan is volgens Mark Logtenberg van Maas Wijkontwikkeling de afgelopen jaren gesproken met onder meer de huisarts, de directeur van de school, omwonenden, grondeigenaren en gebruikers van een paardenwei. Met direct omwonenden is onder meer gesproken over de ontsluiting vanaf de Molendijk. "Het is mij bekend dat de Molendijk op bepaalde tijden nogal druk kan zijn. De ontsluiting van deze nieuwe wijk wordt ontsloten via het Austinplein en via de Molendijk. Een extra uitvalsweg is eerder wel onderzocht maar dat is door de provincie afgewezen en is nu dus niet aan de orde", antwoord hij desgevraagd. Zorgen en bezwaren worden volgens de ontwikkelaar meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Ook met Dorpsraad Herkingen is contact geweest over de ambities en hoofdlijnen van het plan. Daarbij kwamen onder meer woningen voor verschillende generaties, het landschap en de rol van het hof als ontmoetingsplek aan bod. Volgens Logtenberg heeft de Dorpsraad positief op het plan gereageerd.