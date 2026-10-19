Regels aangepast na discussie over religieuze en politieke activiteiten

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft de nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld op donderdag 15 oktober 2026, maar schrapte eerst een omstreden regel. Die moest het mogelijk maken om subsidie te weigeren voor politieke, religieuze of levensbeschouwelijke activiteiten. Een meerderheid van de raad zag de meerwaarde daarvan niet en vreesde voor onduidelijkheid.

Subsidiecoördinator Rens van Leeuwen legde tijdens die avond uit dat het niet gaat om de identiteit van een organisatie, maar om de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Zo zouden maaltijden voor eenzame ouderen die vanuit een kerk worden georganiseerd gewoon in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Een kerkdienst of een politiek betoog zou daarentegen op grond van de nieuwe regel kunnen worden afgewezen. De regel zou geen verbod op zulke activiteiten betekenen, maar alleen gevolgen hebben voor de subsidie.

De voorgestelde weigeringsgrond was ook tijdens de presentatieavond van 10 september al onderwerp van discussie. Het huidige subsidiestelsel met daarin regels rondom gemeentelijke subsidies, komt uit 2015 en is toe aan een update. Veel regels blijven hetzelfde, maar de toevoeging ‘Als de activiteit politiek, religieus of levensbeschouwelijk van aard is’ riep vragen op.

Volgens hem wordt de regel hoogstwaarschijnlijk niet vaak toegepast, maar vindt hij het belangrijk dat de optie er wél is. Het concrete voorbeeld waar Erwin Guijt (SGP) toen mee kwam, de Youth for Christ-bus, liep volgens Van Leeuwen ook geen gevaar om subsidie mis te lopen.

Vrees voor willekeur

SGP, ChristenUnie en D66 dienden een aanpassing van het raadsvoorstel in om dit punt uit de nieuwe verordening te schrappen. De partijen kregen hiervoor een meerderheid van zeventien stemmen. De twaalf tegenstemmen kwamen van PRO, VVD en Trots op Goeree-Overflakkee.

Stemming voor het verwijderen van de weigeringsgrond.

De voorstemmers van het schrappen vroegen zich af wat de meerwaarde van de regel was, omdat er tot nu toe nauwelijks problemen zijn geweest. Onder anderen Ellen Nijssen (GAAN) en Mariëlle van den Berg-Mostert (CU) zetten daar vraagtekens bij. Raadsleden van SGP, ChristenUnie en D66 waarschuwden bovendien voor willekeur en onduidelijkheid bij toekomstige subsidieaanvragen.

Petra 't Hoen (PRO) was een van de felle tegenstanders van het amendement. Zij noemde die een ‘heel essentieel artikel’ en wees erop dat bijvoorbeeld protestgroepen tegen windmolens of de monarchie subsidie zouden kunnen aanvragen. Volgens andere raadsleden zijn er voldoende andere gronden om zulke aanvragen af te wijzen. Guijt zei dat er “echt geen subsidie voor kerkdiensten of suikerfeesten” zal worden aangevraagd.

Wethouder Meijroos vond de weigeringsgrond wel degelijk nuttig, maar noemde Goeree-Overflakkee ook een “eiland met veel traditie en identiteit in deze richting” en begreep daarom dat het “ongemakkelijk kan aanvoelen".

Nieuwe grenzen voor subsidieaanvragen

Het andere amendement, om twee voorgestelde bedragen te verhogen, leverde geen discussie op. Al voor de vergadering begon was deze ondertekend door alle partijen.