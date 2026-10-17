Vijf plekken op Goeree-Overflakkee in beeld voor nieuwe woningen

De provincie Zuid-Holland onderzoekt of er woningen kunnen komen op vijf locaties op Goeree-Overflakkee. Het gaat om de zuidelijke schil bij Ouddorp, de Nollepolder bij Melissant, Bloemendaal bij Dirksland, Stellendam Oost en Zandweg Zuid bij Achthuizen.

De locaties liggen buiten de bestaande dorps- en stadsgebieden. De provincie onderzoekt of er grotere woningbouwplannen kunnen komen. Dat de vijf gebieden op de lijst staan, betekent niet dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Daarvoor moet eerst blijken of woningbouw op deze plekken mogelijk en haalbaar is.

Provinciale Staten besloten op 14 oktober 2026 ook de locaties bij Dirksland, Stellendam en Achthuizen te onderzoeken. De provincie wil in 2027 ook besluiten op welke extra plekken woningbouw mogelijk wordt.

De locatie bij Ouddorp stond al in de startnotitie van de provincie. De Nollepolder bij Melissant werd kort voor de vergadering toegevoegd. De locaties bij Dirksland, Stellendam en Achthuizen kwamen erbij na voorstellen van CDA en VVD. Provinciale Staten namen deze voorstellen aan.

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat er meer mogelijkheden komen om woningen te bouwen. Wethouder Hans Veentjer, die over wonen gaat, zegt dat er behoefte is aan woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Jongeren moeten volgens hem de mogelijkheid hebben om op het eiland te blijven wonen. Gezinnen moeten een geschikte woning kunnen vinden en ouderen moeten kunnen verhuizen naar een kleinere, betaalbare woning.

De gemeente wil ook na 2030 voldoende woningen kunnen bieden. Omdat het jaren kan duren voordat een bouwplan is uitgevoerd, wil zij nu al bekijken waar nieuwe woningen kunnen komen. De gemeente blijft daarom ook in andere dorpen zoeken naar geschikte plekken.

De provincie heeft op Goeree-Overflakkee al tientallen gebieden op de lijst staan die mogelijk geschikt zijn voor grotere woningbouwplannen. De komende tijd moet onderzoek uitwijzen welke locaties haalbaar zijn. Pas daarna wordt duidelijk waar woningbouw kan plaatsvinden. Ook is nog niet bekend hoeveel woningen er eventueel gebouwd kunnen worden.