Vrouw vervolgd voor poging tot moord na aanval met hakbijl in Herkingen

Foto: Omroep Archipel

Een 55-jarige vrouw uit Stad aan ’t Haringvliet wordt vervolgd voor poging tot moord op haar man. De vrouw zou hem op 5 juli 2026 bij een boot in Herkingen met een hakbijl hebben aangevallen. De rechtbank wil dat er naast psychologisch onderzoek ook psychiatrisch onderzoek naar de verdachte wordt gedaan.

De man overleefde de aanval, maar raakte gewond aan zijn nek, schouder en bovenarm. De vrouw meldde zich kort na het incident zelf bij de politie en werd aangehouden. Sindsdien zit ze vast. Woensdag verscheen de verdachte voor het eerst voor de rechtbank in Dordrecht, meldt Rijnmond. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld, dit staat gepland voor volgend jaar.

Onderzoek naar verdachte

De vrouw is inmiddels onderzocht door een psycholoog. De rechtbank wil daarnaast een psychiatrisch onderzoek laten uitvoeren. Volgens haar advocaat heeft de verdachte last van stemmingswisselingen en mogelijk ook van hormonale problemen. De advocaat wil ook dat twee getuigen worden gehoord: het slachtoffer en de buurvrouw van het stel. Volgens de raadsman was er binnen de relatie sprake van alcoholmisbruik en huiselijk geweld. Die verklaringen zijn tijdens deze zitting niet inhoudelijk behandeld. De verdachte was zelf aanwezig bij de zitting, maar liet weinig los. Tegen het einde barstte ze in huilen uit. Wanneer de inhoudelijke behandeling precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.