Waterschap Hollandse Delta klaar voor het stormseizoen

Op 1 oktober 2026 is het stormseizoen begonnen in Nederland. Tot april is de kans op zware storm, harde wind en hoogwater groter. Waterschap Hollandse Delta heeft zich hierop voorbereid door zo’n 800 kilometer aan dijken te controleren en gemalen en sluizen te testen.

“Daarnaast zijn verschillende keersluizen, schuiven en vloedschotten proefgesloten. Zo controleren we of alles goed werkt als dat tijdens hoogwater of een andere crisissituatie nodig is”, meldt het waterschap. De dijken zijn bovendien winterklaar gemaakt: de grasmatten zijn gecontroleerd, kale plekken zijn hersteld en onregelmatigheden zijn aangepakt. Door de wortels van het gras wordt de grond bij elkaar gehouden.

Ook hebben de driehonderd vrijwillige dijkwachten de jaarlijkse trainingsweek gevolgd. Zo’n veertig hiervan zijn werkzaam op Goeree-Overflakkee. Zij komen in actie als tijdens een storm of hoogwater extra toezicht nodig is. “Zij controleren de dijken en waterkeringen en melden bijzonderheden aan de crisisorganisatie van het waterschap. Zo krijgen we snel een beeld van de situatie en kunnen we waar nodig maatregelen nemen.” De trainingsweek vond in 2026 plaats bij het Watermuseum in Ouwerkerk. Tijdens de oefeningen worden verschillende vaardigheden getest. Zo leren de dijkwachten onder meer schadebeelden aan dijken herkennen, meldingen vastleggen en communiceren via portofoons. “Met deze voorbereidingen zorgen we ervoor dat onze dijken, waterwerken, medewerkers en vrijwilligers klaarstaan voor situaties met storm en hoogwater. Want als het erop aankomt, is het belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen”, aldus het waterschap.