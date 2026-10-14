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Winkeltijdenwet niet aangepast, zondagsopenstelling blijft besluit gemeente

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Winkels op het eiland blijven ook de komende jaren op zondag gesloten. De Winkeltijdenwet wordt namelijk niet aangepast. Dat heeft minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat op 13 oktober 2026 bekendgemaakt. Gemeenten blijven daardoor zelf bepalen of winkels op zondag open mogen. Voor Goeree-Overflakkee betekent dit dat de gemeente het huidige beleid kan handhaven.

In januari 2026 werd bekend dat de Winkeltijdenwet werd geëvalueerd naar aanleiding van een Kamermotie. Een mogelijke wijziging kon gevolgen hebben voor de zondagopenstelling op Goeree-Overflakkee. Een van de onderzochte scenario’s was het volledig afschaffen van het landelijke verbod op zondagopenstelling. Gemeenten zouden dan geen zeggenschap meer hebben over het gesloten houden van winkels.

Bestaande afspraken blijven
In het coalitieakkoord staat dat de bestaande afspraken rondom winkelopenstelling op zondag ongewijzigd blijven. Het college heeft daarmee aangegeven het huidige beleid voort te willen zetten. Doordat de Winkeltijdenwet niet wordt aangepast, blijft de bevoegdheid om over zondagopenstelling te beslissen bij de gemeente liggen.

De minister volgt hiermee de conclusie van de onderzoekers. Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten, winkeliers en inwoners de voorkeur geven aan het huidige systeem. De minister vindt bovendien dat gemeenten het beste zelf een afweging kunnen maken tussen de belangen van ondernemers, winkelpersoneel en inwoners. Ook wil ze de verschillen tussen gemeenten behouden, omdat die het gevolg zijn van lokale, democratische besluitvorming.

Het onderzoek laat verder zien dat de meeste gemeenten inmiddels ruime mogelijkheden bieden voor zondagopenstelling. In 80% van de gemeenten mogen winkels op zondag volledig of onder ruime voorwaarden open. Slechts 1% van de gemeenten staat helemaal geen zondagopenstelling toe. In 2016 was dat nog 28%.

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