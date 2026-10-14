Winkeltijdenwet niet aangepast, zondagsopenstelling blijft besluit gemeente

Winkels op het eiland blijven ook de komende jaren op zondag gesloten. De Winkeltijdenwet wordt namelijk niet aangepast. Dat heeft minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat op 13 oktober 2026 bekendgemaakt. Gemeenten blijven daardoor zelf bepalen of winkels op zondag open mogen. Voor Goeree-Overflakkee betekent dit dat de gemeente het huidige beleid kan handhaven.

In januari 2026 werd bekend dat de Winkeltijdenwet werd geëvalueerd naar aanleiding van een Kamermotie. Een mogelijke wijziging kon gevolgen hebben voor de zondagopenstelling op Goeree-Overflakkee. Een van de onderzochte scenario’s was het volledig afschaffen van het landelijke verbod op zondagopenstelling. Gemeenten zouden dan geen zeggenschap meer hebben over het gesloten houden van winkels.

Bestaande afspraken blijven

In het coalitieakkoord staat dat de bestaande afspraken rondom winkelopenstelling op zondag ongewijzigd blijven. Het college heeft daarmee aangegeven het huidige beleid voort te willen zetten. Doordat de Winkeltijdenwet niet wordt aangepast, blijft de bevoegdheid om over zondagopenstelling te beslissen bij de gemeente liggen.