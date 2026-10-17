Ad de Gans wil NTVV stap voor stap weer op de rails krijgen

Foto: DBGC

NTVV heeft een nieuwe trainersstaf met Ad de Gans en Sander van Tilborg aangesteld. De Gans moet de voetbalploeg uit Nieuwe-Tonge na een moeizame competitiestart weer op de rails krijgen en werkt tot de winterstop aan discipline en vertrouwen.

Luister Presentator Maarten de Korte in gesprek met de nieuwe trainer van NTVV Ad de Gans 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 7:22

Voor De Gans is NTVV een nieuwe omgeving. De trainer deed de afgelopen jaren ervaring op als jeugdtrainer bij DBGC en De Jonge Spartaan. Daarnaast was hij vier jaar assistent-trainer bij DBGC 1 en stond hij in 2025 aan het roer van DBGC 2. Momenteel begeleidt hij de JO19 van De Jonge Spartaan. De stap naar NTVV kwam op korte termijn tot stand, nadat via Marius Hotting het contact was gelegd. “Dat is nog een beetje onwennig, omdat het eigenlijk een hele andere vereniging is dan de vereniging waar ik tot nu toe gewerkt heb”, vertelt De Gans. Vooral de omvang van de spelersgroep vraagt om gewenning. Ook kende hij de selectie vooraf nog nauwelijks.

Toch besloot de trainer de uitdaging aan te gaan, ondanks de tegenvallende resultaten waarmee NTVV aan het seizoen begon. Volgens De Gans is het belangrijk om de spelers direct het vertrouwen te geven dat er samen aan verbetering wordt gewerkt. De samenwerking is in eerste instantie afgesproken tot de winterstop. “Maar uiteindelijk vond ik het ook geen fijn signaal naar die jongens toe. Als je iets met elkaar wil bereiken”, legt hij uit. „Ik denk ook echt wel dat we op korte termijn wat dingetjes kunnen verbeteren.” Werken aan discipline en vertrouwen

De nieuwe trainer wil niet alles in één keer veranderen. Volgens De Gans begint de verbetering bij de basis: de organisatie binnen het elftal en de afstanden tussen spelers. Die zijn naar zijn oordeel momenteel te groot. “Als je de berg wil beklimmen, dan is het stap voor stap”, aldus De Gans. “Dus in die zin denk ik dat het gewoon al begint met de teamdiscipline.” De nieuwe trainersstaf heeft inmiddels met de selectie gesproken over de situatie en de gewenste veranderingen. De Gans ziet daarin ruimte voor verbetering. De komst van nieuwe trainers kan volgens hem bovendien voor nieuwe energie zorgen. Tijdens de eerste training onder de nieuwe leiding waren vijftien spelers aanwezig. De samenwerking met Sander van Tilborg moet daarbij helpen. Van Tilborg kent NTVV goed en was eerder al drieënhalf jaar hoofdtrainer van de club. De Gans brengt op zijn beurt ervaringen mee uit zijn eerdere functies en de trainingsmethoden die hij daar heeft leren kennen.