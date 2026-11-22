De Jonge Spartaan heeft zaterdag 21 november 2026 de thuiswedstrijd tegen VV Verburch uit Poeldijk met 0-2 verloren. De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong en maakten na rust het tweede doelpunt uit een strafschop.

Veel balverlies Door de aanhoudende blessuregolf bij de thuisclub moest Ben Mierop ook nu weer puzzelen om tot zijn opstelling te komen. Een voorbeeld hiervan is dat met Johan Kroon al de vierde keeper dit seizoen onder de Spartaanse lat plaatsnam. De 49-jarige keeperstrainer (en ex-prof) Mark Zegers nam plaats op de bank om bij eventuele nood in te kunnen vallen.

Na de terechte 3-0 nederlaag in en tegen Brielle stond zaterdag 21 november 2026 de thuiswedstrijd tegen Verburch op de kalender voor De Jonge Spartaan. Deze tegenstander uit het Westland stond voorafgaand aan het duel op de 7e plaats met 13 punten uit acht wedstrijden. De thuisclub stond net boven de degradatiezone met 9 uit zeven. Beide ploegen scoren moeizaam getuigen de doelcijfers van 7 doelpunten voor DJS en 11 voor Verburch.

Al kort na het beginsignaal combineerde Verburch vlot over rechts, maar verdween de inzet van Rens Grootscholten aan de voor hem verkeerde kant van de paal. Een schot van Joost Karels werd goed geblokt door een Poeldijkse verdediger. Net als in verschillende voorgaande wedstrijden kwam de Jonge Spartaan vroeg in de wedstrijd op achterstand. Uit een ingooi op eigen helft werd onnodig balverlies geleden. Grootscholten legde de bal bij de tweede paal op een presenteerblaadje neer voor Mike de Graaf. Deze schatte het op waarde in en schoot de 0-1 diagonaal achter de kansloze Kroon.

De Jonge Spartaan speelde halverwege de eerste helft slordig en leed veel balverlies. De linies lagen ver uit elkaar en er lukte (te) weinig. Na 20 minuten bracht doelman Tim Janssen redding op een schot van Joep de Geus. Deze poging vormde een van de weinige doelpogingen van de thuisclub tijdens de eerste helft. Aan het spel van keeper Kroon was niet te merken dat hij door blessureleed in ruim drie jaar pas zijn tweede competitiewedstrijd speelde. Hij kwam goed uit zijn doel en heerste in de lucht.

Net binnen het half uur verdween een schot van de solerende Julian Nieuwland ruim over de lat en Kroon tikte een schot van Boy Kortekaas over. Verder dan een schoot van Boy Hoogmoed, dat ruim over ging, kwam De Jonge Spartaan tijdens deze helft verder niet.

Terechte strafschop

Met de komst van Cheickna Toure en Yorick van Nimwegen werd vers bloed aan het team toegevoegd. Door hun komst bleven De Geus en Karels achter in de kleedkamer. Verburch was kort na rust dicht bij het verdubbelen van de score. Een schot van Yarno Houtenbos verdween naast de verre paal en Kroon strekte zich om een schot van Grootscholten tot hoekschop te verwerken.

Met Joas Vroegindeweij voor Hoogmoed werd de laatste aanvallende troef ingebracht. In de 57e minuut werd de wedstrijd eigenlijk al beslist. Dennis Baars moest bij een uitbraak van de gasten aan de spreekwoordelijke noodrem trekken en bracht Cruz Oostrom uit balans. De terecht toegekende strafschop werd vervolgens verzilverd door Yarno Houtenbos.

Na een uur op de klok volgde de mooiste Spartaanse aanval van de middag. Vroegindeweij bereikte Toure aan de rechterzijde van het veld. Zijn vlammende schot werd vakkundig gepareerd door Tim Janssen. Een vrije trap van Jeffrey van Veen werd bij de tweede paal terug gekopt door Juul Peeman. Helaas kwam de bal achter de inlopende Toure terecht.