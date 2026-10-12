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Sport

De Treffers na vier speelrondes aan kop in tafeltenniscompetitie

Sportredactie Omroep Archipel
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Foto: Pexels

Het eerste team van tafeltennisvereniging De Treffers uit Melissant staat na vier speelrondes bovenaan in de derde klasse van de Duo-competitie, afdeling West. De ploeg heeft veertien sets gewonnen en staat daarmee bovenaan in het klassement van de najaarscompetitie 2026.

De Treffers wonnen in de 3e competitieronde  op 1 oktober 2026 met een overtuigende 4-1-overwinning op Scyedam 1 uit Schiedam. In de vierde speelronde, op 6 oktober, won de ploeg nipt met 2-3 van Sorry 1 uit Oud-Beijerland.

Door de twee overwinningen in de meest recente speelrondes heeft De Treffers de koppositie in handen. De Repelaer 3 uit Spijkenisse volgt op de tweede plaats met twaalf gewonnen sets. Sorry 1 staat derde, eveneens met twaalf sets. Scyedam 1 bezet de vierde plaats met negen sets.

Het eerste team van De Treffers bestaat uit Anton Keizer, Arie de Mik, Jan Flohil en Frank Oldenhof. De ploeg zal de komende wedstrijden proberen de koppositie vast te houden en de voorsprong op de achtervolgers verder uit te bouwen. 

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