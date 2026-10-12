De Treffers na vier speelrondes aan kop in tafeltenniscompetitie

Het eerste team van tafeltennisvereniging De Treffers uit Melissant staat na vier speelrondes bovenaan in de derde klasse van de Duo-competitie, afdeling West. De ploeg heeft veertien sets gewonnen en staat daarmee bovenaan in het klassement van de najaarscompetitie 2026.

De Treffers wonnen in de 3e competitieronde op 1 oktober 2026 met een overtuigende 4-1-overwinning op Scyedam 1 uit Schiedam. In de vierde speelronde, op 6 oktober, won de ploeg nipt met 2-3 van Sorry 1 uit Oud-Beijerland.

Door de twee overwinningen in de meest recente speelrondes heeft De Treffers de koppositie in handen. De Repelaer 3 uit Spijkenisse volgt op de tweede plaats met twaalf gewonnen sets. Sorry 1 staat derde, eveneens met twaalf sets. Scyedam 1 bezet de vierde plaats met negen sets.