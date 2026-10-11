Derde overwinning op rij voor WFB

WFB heeft op zaterdag 10 oktober 2026 met 1-0 gewonnen van Vierpolders. Door de derde zege op rij blijft de ploeg uit Ouddorp derde in de competitie en volgt over twee weken een uitwedstrijd tegen nummer twee Flakkee.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren beide ploegen op zoek naar de openingstreffer. Al binnen de minuut leek de uitploeg op voorsprong te komen. Een uitmuntend spelende Nick Koopal won het duel van Julian van Lith en was, na een knappe loopactie van Gavin van Dort, zowel Kris Grinwis als Lars van Lenten te slim af met een balletje op maat voor diezelfde Van Dort. De middenvelder schoot de bal voorbij keeper Daan Orgers, maar stuitte wel op de binnenkant van de verre paal. Het antwoord van WFB liet niet lang op zich wachten. Het begon allemaal met een balverovering van Stan van Lenten op Edinho Fortes Varela. Na een korte kaats tussen Ruben Moerkerk en Van Lenten (L.) werd de eerder genoemde van Lenten (S.) diep gestuurd. Daarbij ontsnapte hij knap aan buitenspel en leverde een scherpe voorzet af, waarop Lucas Breedveld de bal onberispelijk binnenschoot.

Na de ietwat onnodige nederlaag tegen Herkingen ‘55, hing er wat chagrijn rondom de Ouddorpse trots. Maar het vlaggenschip reageerde goed: in de eerstvolgende 3 wedstrijden scoorde het maar liefst 17 keer en kreeg het 0 tegentreffers te verwerken. De wedstrijden tegen NTVV (10-0) en Simonshaven (0-6) bleken daarbij een opmaat naar het treffen met titelkandidaat Vierpolders. In een onderhoudende pot voetbal op zaterdag 10 oktober 2026 werden de bezoekers met 1-0 verslagen.

In het vervolg bleef het een gelijke strijd met kansen over en weer. Zo werd een iets te lange voorzet van Van Dort koppend voor het Ouddorpse doel gebracht door Thimo Blommers. Hierdoor kon Sven Hokke met het hoofd gevaarlijk worden, maar keeper Daan Orgers redde knap. Niet veel later voorkwam Sem Koese met sliding op de bal een grote mogelijkheid voor Riccardo Wijsbroek, na weer een goede voorzet van Koopal (N.). Aan de andere kant was Rowan Breen, een paar minuten voor de thee, dicht bij een treffer. Na een snelle vrije trap van Grinwis (K.) had van Lenten (S.) de ruimte en tijd om een schutter voor het vijandelijke doel te vinden. Dit deed hij voortreffelijk, want Breen (R.) werd op zijn wenken bediend. Zijn poging spatte kiezelhard uiteen op de lat. Zo bleef het bij een minimale voorsprong voor WFB tijdens de rust van deze vermakelijke wedstrijd.

In de tweede helft zagen we overwegend hetzelfde spelbeeld. Daarbij kreeg Van Lenten (S.) al kort na de thee één van de grootste kansen uit het tweede bedrijf. Met een slim balletje wist Breen (R.) zijn mede-aanvaller in stelling te brengen, maar keeper Nino Noordijk redde knap op de poging van Van Lenten (S.). Tot en met de slotfase gingen beide partijen vervolgens voor een resultaat en daar kregen beide ploegen ook de kansen voor. Zowel Van Lenten (S.) als de ingevallen Thomas Durville waren dicht bij de beslissing na een puike voorzet van Moerkerk (R.). Van Lenten (S.) mistte echter rakelings met het hoofd en Durville (T.) schoot de bal net over. Aan de andere kant voorkwam keeper Orgers (D.) door alert ingrijpen, diep in de blessuretijd, dat zowel Koopal (N.) als Wijsbroek (R.) nog gevaarlijk konden worden. Hierdoor trok WFB de overwinning uiteindelijk over de streep.

Over twee weken wacht WFB opnieuw een zware tegenstander. De club gaat dan als nummer 3 op bezoek bij de nummer 2 van de competitie: Flakkee. Nu de Ouddorpers in de flow lijken te zitten, hadden ze waarschijnlijk liever volgende week al gespeeld. Echter door de vroege uitschakeling in het bekertoernooi is WFB volgende week verplicht een weekendje vrij. Flakkee kan wel in het ritme blijven. Zij treffen in de beker eerst Wilhelmus uit Den Haag, voordat de Flakkeese derby op het programma staat.

Eindstand: WFB– Vierpolders 1-0 (1-0)

Doelpunten: 6. Lucas Breedveld 0-1