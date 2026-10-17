DVV’09 hard onderuit tegen derdeklasser FC Oegstgeest

DVV’09 is zaterdag 17 oktober 2026 uitgeschakeld in de eerste knock-outronde van het bekertoernooi. De eersteklasser uit Dirksland verloor met 7-1 op bezoek bij derdeklasser FC Oegstgeest; Joost van der Veer maakte na rust de enige treffer voor de bezoekers.

De bezoekers kregen vervolgens nauwelijks grip op het aanvallende spel van FC Oegstgeest. Doelman Joey Vogelaar wist aanvankelijk nog redding te brengen, maar na een diepe bal vanuit de eigen helft werd de bal alsnog binnengeschoven. De thuisploeg profiteerde van de geboden ruimte en liep binnen korte tijd uit naar een 3-0-voorsprong.

DVV’09 begon de bekerwedstrijd met de wetenschap dat het op papier twee klassen hoger speelt dan FC Oegstgeest. Toch bleek dat verschil op het veld niet in het voordeel van de Dirkslanders uit te pakken. De thuisploeg kende een uitstekende start en kwam al in de tweede minuut op voorsprong. DVV’09 moest daardoor direct in de achtervolging.

Ook daarna bleef FC Oegstgeest gevaarlijk. Met verzorgd aanvalsspel en fraaie treffers vergrootte de derdeklasser de voorsprong verder. Roy van Leeuwen tekende met een boogbal voor de 5-0. DVV’09 probeerde met een dubbele wissel het spelbeeld te veranderen. Jens Mastenbroek en Abdo Mani maakten plaats voor Jerzy van Bergen en Joost van der Veer.

Vlak voor rust ging het opnieuw mis bij de Dirkslanders. Na een doeltrap probeerden Joey Vogelaar en Joost van den Berge de bal in de ploeg te houden, maar dat lukte niet. FC Oegstgeest profiteerde van het balverlies en bepaalde de ruststand op 6-0.

Na de pauze slaagde DVV’09 erin iets terug te doen. Joost van der Veer vond het net en bracht de stand op 6-1. De bezoekers kregen vervolgens wat meer balbezit en wisten de bal langer in de ploeg te houden. Ook moest de doelman van FC Oegstgeest nog ingrijpen bij een poging van DVV’09.

Een ommekeer bleef echter uit. FC Oegstgeest bleef gevaarlijk in de omschakeling en profiteerde opnieuw van een misverstand in de defensie van de Dirkslanders. Daarmee kwam de eindstand op 7-1. Voor DVV’09 eindigde het bekertoernooi zo in een teleurstellende nederlaag, waarbij vooral de zes tegentreffers voor rust zwaar wogen.

Eindstand: FC Oegstgeest – DVV’09 7-1 (6-0)

Doelpunten: Joost van der Veer 6-1.