DVV’09 verliest bij Oranje Wit na wedstrijd met hectische slotfase

DVV’09 heeft zaterdag 10 oktober 2026 met 2-1 verloren bij Oranje Wit in Dordrecht. David de Berg maakte in de 90e minuut nog de aansluitingstreffer, maar de ploeg uit Dirksland kwam in de hectische slotfase niet meer langszij.

De eerste helft op Sportpark Oranje Wit leverde weinig grote kansen op. De thuisploeg had moeite om aanvallend tot goed uitgespeelde mogelijkheden te komen, terwijl DVV’09 de defensieve organisatie van de Dordtenaren lastig wist te ontregelen. Daardoor bleef de stand bij rust 0-0.

Na een doelpuntloze eerste helft kwamen de bezoekers kort na rust op achterstand. Een strafschop vergrootte het verschil tot twee doelpunten, waarna David de Berg in de slotfase nog voor aansluiting zorgde. Ondanks twee rode kaarten bij Oranje Wit slaagde DVV’09 er niet meer in een punt uit het vuur te slepen.

Trainer Harry Akkermans was na afloop kritisch op het spel van zijn ploeg. “Dit was onze minste wedstrijd tot nu toe”, concludeerde hij. Ook vond hij het duel minder aantrekkelijk dan de eerdere wedstrijden van DVV’09.

Na de pauze kwam Oranje Wit beter voor de dag. In de 51e minuut leidde een fraaie pass van Pascal van der Kooij tot de openingstreffer. Sanzio Dieterich liep goed vrij en rondde de aanval af: 1-0. Oranje Wit leek kort daarna opnieuw te scoren, maar die treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.

DVV’09 probeerde vervolgens meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar slaagde er volgens Akkermans onvoldoende in om dat overwicht om te zetten in uitgespeelde kansen. Rond de zeventigste minuut ontstond bovendien discussie over een mogelijk strafschopmoment. Een overtreding op Joost van der Veer leverde DVV’09 geen penalty op. Enkele minuten later ging de bal aan de andere kant wel op de stip, waarna Lulu Statia de strafschop benutte: 2-0.

De bezoekers moesten daardoor in de slotfase vol in de aanval. In de 90e minuut bracht David de Berg de spanning terug met de aansluitingstreffer: 2-1. De slotfase werd vervolgens onrustig. Oranje Wit kreeg twee rode kaarten en eindigde de wedstrijd met negen spelers. DVV’09 kon de numerieke meerderheid niet meer benutten om alsnog langszij te komen.

Akkermans bleef na afloop achter met een teleurgesteld gevoel. “Teleurgesteld, zo zou ik mijn gevoel willen omschrijven. Enerzijds omdat ik op een betere wedstrijd van onze kant had gehoopt en dat ik van mening ben dat hier meer te halen was geweest.”

Na vier competitiewedstrijden staat DVV’09 op zes punten. De ploeg krijgt volgende week in de bekerwedstrijd tegen Oegstgeest een nieuwe kans om zich te herstellen. Op zaterdag 24 oktober volgt de competitiewedstrijd tegen SC Kruisland op eigen veld.