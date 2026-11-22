DVV’09 leek zaterdag 21 november 2026 in Numansdorp een belangrijke overwinning te boeken in de eerste klasse D. De Dirkslanders kwamen tegen NSVV tweemaal op voorsprong, maar zagen de thuisploeg in de slotminuut alsnog langszij komen. Na een sterke eerste helft en een benutte strafschop na rust eindigde het duel in 2-2.
Op het Gemeentelijk Sportpark in Numansdorp begon DVV’09 overtuigend aan de wedstrijd. De ploeg speelde met vertrouwen, zette NSVV onder druk en wist regelmatig voetballend gevaar te creëren. In de eerste helft had DVV’09 het initiatief en kreeg het meerdere mogelijkheden om de score verder op te voeren. De bezoekers waren nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer en hadden het betere van het spel.
Die voorsprong kwam in de 36e minuut. Jens Mastenbroek bracht de bal vanaf de rechterkant in, waarna de inzet via een verdediger van NSVV in het doel belandde. De voorsprong was op basis van het spelbeeld verdiend, maar de ploeg uit Dirksland liet na om de marge verder te vergroten. Zo was Mastenbroek zelf dicht bij een treffer met een volley, maar de doelman van NSVV wist de inzet knap over de lat te tikken. Ook andere mogelijkheden leverden geen tweede doelpunt op, waardoor DVV’09 met een minimale voorsprong de rust inging.
Rode kaart
Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld. NSVV kwam nadrukkelijker naar voren en wist meer duels te winnen. DVV’09 kreeg het lastiger om het spel van de eerste helft voort te zetten. In de 54e minuut bracht Sander Backx de thuisploeg op gelijke hoogte. Daarmee kreeg NSVV nieuwe energie en moest DVV’09 opnieuw op zoek naar een antwoord.
Dat antwoord kwam twaalf minuten later. Joost van der Veer mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en schoot de penalty binnen, waardoor DVV’09 opnieuw op voorsprong kwam: 1-2. De Dirkslanders leken daarmee alsnog goede papieren te hebben om de drie punten mee naar huis te nemen. NSVV kreeg in de slotfase bovendien een rode kaart na een tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg met tien man verder moest.
Toch wist DVV’09 de numerieke meerderheid niet optimaal te benutten. NSVV bleef strijden en zette in de laatste minuten alles op alles om nog een resultaat te behalen. In de slotfase kreeg de thuisploeg een vrije trap bij de achterlijn. De bal werd teruggelegd richting het doelgebied, waarna in de scrimmage de gelijkmaker viel. Quinten Burk tekende in de 90e minuut voor de 2-2.
Voor DVV’09 was het een teleurstellende afloop van een wedstrijd waarin de ploeg vooral voor rust goede mogelijkheden had om een grotere voorsprong op te bouwen. De Dirkslanders moeten daardoor genoegen nemen met één punt.
In de stand blijft DVV’09 twaalfde met zeven punten uit negen wedstrijden. Volgende week zaterdag 28 november wacht op eigen veld de ontmoeting met Heinenoord, die om 14:30 uur begint.
Eindstand: NSVV – DVV’09 2-2 (0-1)
Doelpunten:
36. Jens Mastenbroek 0-1
54. Sander Backx 1-1
66. Joost van der Veer (penalty) 1-2
90. Quinten Burk 2-2.