Foto: Omroep Archipel

DVV’09 leek zaterdag 21 november 2026 in Numansdorp een belangrijke overwinning te boeken in de eerste klasse D. De Dirkslanders kwamen tegen NSVV tweemaal op voorsprong, maar zagen de thuisploeg in de slotminuut alsnog langszij komen. Na een sterke eerste helft en een benutte strafschop na rust eindigde het duel in 2-2.

Luister Verslaggever Renee Hanenberg was bij de wedstrijd NSVV-DVV 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 2:00

Op het Gemeentelijk Sportpark in Numansdorp begon DVV’09 overtuigend aan de wedstrijd. De ploeg speelde met vertrouwen, zette NSVV onder druk en wist regelmatig voetballend gevaar te creëren. In de eerste helft had DVV’09 het initiatief en kreeg het meerdere mogelijkheden om de score verder op te voeren. De bezoekers waren nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer en hadden het betere van het spel. Die voorsprong kwam in de 36e minuut. Jens Mastenbroek bracht de bal vanaf de rechterkant in, waarna de inzet via een verdediger van NSVV in het doel belandde. De voorsprong was op basis van het spelbeeld verdiend, maar de ploeg uit Dirksland liet na om de marge verder te vergroten. Zo was Mastenbroek zelf dicht bij een treffer met een volley, maar de doelman van NSVV wist de inzet knap over de lat te tikken. Ook andere mogelijkheden leverden geen tweede doelpunt op, waardoor DVV’09 met een minimale voorsprong de rust inging.