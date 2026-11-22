FIOS heeft zaterdag 21 november 2026 een punt overgehouden aan het thuisduel met Wemeldinge. Op Sportpark Fios in Achthuizen leek de ploeg lange tijd op weg naar een overwinning, nadat het bij rust met 2-0 leidde. In de tweede helft kwam Wemeldinge echter terug tot 2-2, waarbij de gelijkmaker in de slotfase viel.

De openingstreffer kwam tot stand via een eigen doelpunt van Wemeldinge. Daarmee kreeg FIOS een verdiende voorsprong en kon het verder bouwen aan een sterke eerste helft. De thuisploeg bleef goed georganiseerd en wist ook aanvallend kansen te creëren. Kort voor rust werd het verschil verder vergroot. Marijn Huibregtse benutte een strafschop en bracht de stand op 2-0. Met die comfortabele voorsprong gingen beide ploegen de kleedkamers in.

FIOS begon sterk aan de ontmoeting met Wemeldinge, dat hoger op de ranglijst stond. De thuisploeg wist in de eerste helft goed voor de dag te komen en had het spelgroten deels onder controle. De bezoekers hadden moeite om het FIOS lastig te maken, terwijl de ploeg uit Achthuizen zelf meerdere mogelijkheden wist te creëren.

Wemeldinge komt terug

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld. Wemeldinge bracht met enkele wissels nieuwe impulsen in het elftal en probeerde de achterstand terug te brengen. FIOS had aanvankelijk nog grip op de wedstrijd, maar slaagde er minder in om het voetballende spel van de eerste helft voort te zetten. Daardoor kreeg Wemeldinge steeds meer ruimte om druk te zetten.

Trainer Legierse zag zijn ploeg in de tweede helft minder goed voetballen dan voor rust. De organisatie bleef aanvankelijk overeind, maar het aanvallende gedeelte van het spel kwam minder uit de verf. Wemeldinge profiteerde daarvan en wist uiteindelijk de aansluitingstreffer te maken. De spanning kwam daarmee terug in de wedstrijd.

In de slotfase werd de voorsprong van FIOS alsnog tenietgedaan. Wemeldinge wist ook de tweede treffer te maken en bracht de eindstand op 2-2. Voor de thuisclub was dat een zure afloop van een wedstrijd waarin de ploeg lange tijd uitzicht had op drie punten. Tegelijkertijd erkende Legierse dat de tegenstander in de tweede helft voldoende had laten zien om terug te komen.

Hij keek na afloop vooral tevreden terug op het eerste bedrijf, maar baalde uiteraard van het uiteindelijke resultaat. Volgens de trainer had FIOS voor rust voldoende mogelijkheden om de voorsprong nog verder uit te bouwen.



Ondanks het puntenverlies blijft de trainer positief over de ontwikkeling van zijn ploeg. De trainingsopkomst, sfeer binnen de groep en inzet van de spelers vormen volgens hem een goede basis om verder op te bouwen. FIOS staat na negen wedstrijden op zestien punten en bezet daarmee de vijfde plaats in de vijfde klasse B.

Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen SC Stavenisse. Op zaterdag 28 november wordt om 14:30 uur afgetrapt. FIOS zal daar proberen de positieve lijn uit de eerste helft van zaterdag om te zetten in een resultaat over de volledige wedstrijd.

Eindstand: FIOS – Wemeldinge 2-2 (2-0)

Doelpunten:

Eigen doelpunt Wemeldinge 1-0

Marijn Huibregtse (penalty) 2-0

Robert de Graaf 2-1

Thomas van Dijke 2-2.