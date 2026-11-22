Flakkee heeft zaterdag 21 november 2026 de derby tegen NTVV overtuigend gewonnen. Op Sportpark Van Pallandtpolder in Middelharnis werd het 5-2. De thuisploeg legde de basis voor de overwinning in een sterke eerste helft en liep na rust uit naar 5-0, voordat NTVV in de slotfase nog tweemaal scoorde.

Het overwicht resulteerde in de 23e minuut in de openingstreffer. Nino Wielaard zette Flakkee op voorsprong en daarmee kreeg de thuisploeg de bevestiging van het goede spel. Flakkee bleef daarna de bovenliggende partij en wist NTVV regelmatig onder druk te zetten. De bezoekers hadden moeite om het aanvalsspel van de ploeg uit Middelharnis af te stoppen.

Flakkee wilde zich na de nederlaag tegen Hekelingen herstellen en begon scherp aan de ontmoeting met NTVV. De bezoekers trokken zich aanvankelijk terug en probeerden de ruimtes klein te houden, maar Flakkee wist geduldig naar openingen te zoeken. De thuisploeg had veel balbezit en slaagde erin het spel naar zich toe te trekken.

Vlak voor rust werd de voorsprong verder uitgebreid. In de 40e minuut was het Arjan van Gurp die de 2-0 op het scorebord zette. Flakkee ging daarmee met een comfortabele voorsprong de kleedkamer in.

Flakkee beslist derby na rust

Na de pauze kwam Flakkee opnieuw goed voor de dag. De thuisploeg had weinig tijd nodig om de voorsprong verder uit te bouwen. In de 56e minuut was Wielaard opnieuw trefzeker en drie minuten later maakte Van Gurp ook zijn tweede: 4-0. Daarmee was het verschil tussen beide ploegen aanzienlijk en leek de derby definitief beslist.

De Heer besloot vervolgens enkele wissels door te voeren. Daarbij speelde ook de gele kaart van een speler in de eerste helft mee, omdat de trainer hem met het oog op de volgende wedstrijd niet onnodig risico wilde laten lopen. De wisselingen hadden invloed op het spel van Flakkee, dat in de tweede helft minder overtuigend combineerde dan voor rust.

Toch kwam er nog een vijfde treffer. In de 74e minuut maakte Wielaard zijn derde doelpunt van de middag en bracht hij de stand op 5-0. Flakkee kreeg in de tweede helft bovendien nog diverse mogelijkheden om de score verder op te voeren.

NTVV wist in de slotfase wel iets terug te doen. In de 78e minuut maakte Matiz de Groot de 5-1 en acht minuten later bracht Murad Kasim de eindstand op 5-2.

Flakkee staat na deze overwinning op de vijfde plaats in de vijfde klasse E met zestien punten uit acht wedstrijden. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen koploper Rockanje. De aftrap op zaterdag 28 november is om 14:30 uur.