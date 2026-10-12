Good Luck promoveert op het veld naar de tweede klasse

Na een overwinning zaterdag 10 oktober 2026 op concurrent Triade gaan de korfballers van Good Luck uit Middelharnis met een goed gevoel de zaal in. Om te promoveren naar de tweede klasse moest afgerekend worden met Triade uit Nieuwpoort. Dat lukte (11-16), daarmee zijn de Flakkeëenaren herfstkampioen.
In september hadden de ploegen al tegenover elkaar gestaan. Toen besliste Jacintha van Peperstraten de wedstrijd in de laatste minuut in het voordeel van Good Luck, maar had het ook zo de groen-witte kant op kunnen vallen. Triade bleef de rest van het najaar echter ongeslagen gebleven, daarom konden ook zij bij winst naar de tweede klasse promoveren. Beide ploegen leken bij aanvang van de wedstrijd dan ook wat nerveus.
Pas na vijf minuten, voor korfbalbegrippen een lange tijd, viel de openingstreffer. Lise Vermaas zette de 0-1 op het scorebord. Na de 1-1 liet haar zusje Evi zien dat zij ook van wanten wist ze scoorde de 1-2 en de 1-3. Vervolgens kwam Triade beter in het spel, en miste Good Luck veel kansen. Met nog tien minuten tot de rust stond het ineens 5-4. Dankzij twee goede herengoals ging onze ploeg toch met een voorsprong de rust in.
Na rust stond de ploeg van Joyce ten Cate nog scherper op het veld. Evi Vermaas scoorde meteen haar derde doelpunt en niet veel later maakten Rick de Vos en aanvoerder Rowan Hullegie het gat comfortabel 5-9. Triade kon niet meer meekomen, pas na elf minuten in de tweede helft konden zij de korf weer vinden en toen was de wedstrijd eigenlijk al beslist 6-11. In de stromende regen die het laatste kwartier teisterde was er geen vuiltje aan de lucht voor de Flakkeese equipe. Zowel Evi Vermaas als Rick de Vos maakten hun vierde goal. Max Kievit viel uitstekend in en scoorde twee verre afstandsschoten. Zo was de tweede helft onverwachts helemaal niet meer zo spannend.
Dat vond niemand in het rood-wit erg. Wanneer de korfballers weer naar buiten gaan in april speelt Good Luck in de tweede klasse en daar voelt de jonge ploeg zich steeds meer thuis. In de zaal speelt de ploeg voor het tweede seizoen op rij in de tweede klasse. Vorig jaar was de Staver al getuige van een aantal prachtige wedstrijden. Dat zal deze winter met een pittige loting tegen een aantal grotere clubs uit de regio Rotterdam (en wederom wedstrijden tegen Triade Nieuwpoort) niet anders zijn.