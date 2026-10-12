Good Luck promoveert op het veld naar de tweede klasse

Foto: KV Good Luck

Na een overwinning zaterdag 10 oktober 2026 op concurrent Triade gaan de korfballers van Good Luck uit Middelharnis met een goed gevoel de zaal in. Om te promoveren naar de tweede klasse moest afgerekend worden met Triade uit Nieuwpoort. Dat lukte (11-16), daarmee zijn de Flakkeëenaren herfstkampioen.

In september hadden de ploegen al tegenover elkaar gestaan. Toen besliste Jacintha van Peperstraten de wedstrijd in de laatste minuut in het voordeel van Good Luck, maar had het ook zo de groen-witte kant op kunnen vallen. Triade bleef de rest van het najaar echter ongeslagen gebleven, daarom konden ook zij bij winst naar de tweede klasse promoveren. Beide ploegen leken bij aanvang van de wedstrijd dan ook wat nerveus. Pas na vijf minuten, voor korfbalbegrippen een lange tijd, viel de openingstreffer. Lise Vermaas zette de 0-1 op het scorebord. Na de 1-1 liet haar zusje Evi zien dat zij ook van wanten wist ze scoorde de 1-2 en de 1-3. Vervolgens kwam Triade beter in het spel, en miste Good Luck veel kansen. Met nog tien minuten tot de rust stond het ineens 5-4. Dankzij twee goede herengoals ging onze ploeg toch met een voorsprong de rust in.