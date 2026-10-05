Herkingen ’55 geeft voorsprong uit handen tegen ZBVH

Herkingen ’55 heeft zaterdagmiddag 3 oktober 2026 thuis met 2-3 verloren van ZBVH. De ploeg kwam twee keer op voorsprong, maar zag de bezoekers in de slotfase alsnog winnen.

De geelhemden hadden het grootste deel van de wedstrijd het initiatief, kwamen tweemaal op voorsprong, maar stapten uiteindelijk toch met lege handen van het veld. Jorian van Es en Maikel van den Ochtend zetten de thuisclub op respectievelijk 1-0 en 2-1, maar ZBVH kwam tot tweemaal toe langszij en sloeg in de slotfase genadeloos toe. Een fraaie uithaal van Lodder bezorgde de bezoekers de 2-3 overwinning. In blessuretijd ontbrak het Herkingen bovendien aan het laatste beetje geluk: een vrije trap van invaller Van Wanrooij belandde op de lat.

Onder een strakke herfstzon kende Herkingen een voortvarende start. Al na vier minuten zette Kievit goed door, maar ZBVH-doelman Teuling voorkwam met een knappe redding een vroege achterstand. Het spelbeeld veranderde daarna nauwelijks: Herkingen had de bal en zocht naar openingen, terwijl ZBVH zich compact terugtrok. Veel gevaar leverde dat aanvankelijk niet op, al stapelden de hoekschoppen voor de thuisploeg zich op. Uit één van die hoekschoppen viel na twintig minuten de openingstreffer. De afgeslagen bal kwam voor de voeten van Van Es, die laag en beheerst in de verre hoek schoot: 1-0. Herkingen rook bloed en zette ZBVH verder onder druk. Noordijk baande zich met een fraaie solo een weg door de defensie, maar zijn inzet miste kracht om Teuling serieus te verontrusten. Even later moest de ZBVH-doelman opnieuw handelend optreden. Hij keerde een inzet van Van Es en hield zijn ploeg daarmee op de been. Tegen de verhouding in kwam ZBVH tien minuten voor rust langszij. Een voorzet van Hensbergen kreeg een onverwachte curve en viel pardoes achter doelman Stout in het doel: 1-1. De gelijkmaker gaf de bezoekers zichtbaar vertrouwen. ZBVH probeerde het aangeslagen Herkingen verder terug te dringen, maar grote kansen bleven voor rust uit.