Herkingen heeft zaterdag 21 november 2026 op bezoek bij Abbenbroek een overtuigende 2-5 overwinning geboekt. De geelhemden waren gedurende grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar zagen een comfortabele uitgangspositie na rust nog even in gevaar komen.

Na een kwartier spelen stuurde Tysen van der Weijden met een fraaie pass Van den Ochtend weg. Die rekende knap af met zijn directe tegenstander en krulde de bal vervolgens schitterend in de linkerbovenhoek: 0-1. De bezoekers hadden de wedstrijd stevig in handen en bleven op zoek naar meer. In de 24e minuut was Van Splunter dicht bij een tweede treffer, maar zijn inzet werd op het laatste moment geblokt. Ook Noordijk kreeg nog een mogelijkheid, maar zag zijn poging opnieuw rakelings over het doel verdwijnen. Abbenbroek wist daar voor rust nauwelijks iets tegenover te stellen, waardoor Herkingen met een minimale voorsprong de kleedkamer opzocht.

Herkingen begon voortvarend aan het duel en liet al vroeg zien met aanvallende intenties naar Abbenbroek te zijn afgereisd. In de derde minuut trok Van den Ochtend vanaf de linkerflank naar binnen om vervolgens hard uit te halen. Zijn inzet eindigde via de lat over het doel. Drie minuten later was het Noordijk die met een vergelijkbare actie rakelings over schoot. De verdiende openingstreffer liet niet lang op zich wachten.

Hattrick

Na de pauze veranderde het spelbeeld aanvankelijk weinig. Herkingen bleef de aanval zoeken en kreeg al in de 48e minuut een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden. Na een fraaie steekpass van Kievit verscheen Van den Ochtend in kansrijke positie, maar zijn inzet werd nog net voor de doellijn weggewerkt. Toch liet Herkingen de teugels vervolgens iets vieren.

Daarvan profiteerde Abbenbroek in de 57e minuut. Nadat de bezoekers verzuimden de bal op te ruimen, werd een inzet vanuit de tweede lijn op doel geschoten. Doelman Stout werd daarbij gehinderd door de felle zon en zag de bal ongelukkig achter zich verdwijnen: 1-1.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de onverwachte gelijkmaker. Herkingen sloeg vrijwel direct na de aftrap terug. Noordijk bediende Kievit, die vanaf de rechterkant zijn inzet gekeerd zag worden door de doelman. De rebound was echter een prooi voor Van Splunter, die attent reageerde en de 1-2 binnenschoot.

Daarmee was de ban definitief gebroken. Herkingen schakelde een versnelling hoger en maakte in de 62e minuut opnieuw het verschil. Na een prima uitgespeelde aanval, waarbij Landman en Noordijk betrokken waren, was het Van den Ochtend die zijn tweede van de middag liet aantekenen: 1-3. De geelhemden hadden de smaak te pakken en bleven doordrukken. In de 68e minuut soleerde Noordijk knap tot aan de achterlijn, waarna hij Van Splunter bij de eerste paal vond. De aanvaller liet zich die kans niet ontnemen en tekende voor de 1-4. Slechts drie minuten later completeerde Van Splunter zijn hattrick.

Met een bekeken schot krulde hij de bal fraai in de verre hoek en bracht hij de stand op een comfortabele 1-5. Met de overwinning binnen handbereik bracht Herkingen vervolgens Bazen, Bahadir en Van Wanrooij binnen de lijnen voor respectievelijk Noordijk, Van den Ochtend en Kievit. In de slotfase wist Abbenbroek nog eenmaal het net te vinden, maar de overwinning van de bezoekers kwam niet meer in gevaar.

Eindstand: Abbenbroek - Herkingen 2-5 (0-1)

Doelpunten:

20. Maikel van den Ochtend 0-1

64. Abbenbroek 1-1

66. Thijs van Splunter 1-2

69. Maikel van den Ochtend 1-3

77. Thijs van Splunter 1-4

78. Thijs van Splunter 1-5

90. Abbenbroek 2-5.