Herkingen ’55 slaat toe in Hekelingen

Herkingen ’55 heeft zaterdag 10 oktober 2026 met 0-2 gewonnen bij Hekelingen in de vijfde klasse E. Maikel van den Ochtend en Ivan Nieuwpoort maakten de doelpunten voor de bezoekers.
De geelhemden trokken met een 0-2 zege aan het langste eind en houden daarmee aansluiting met het linkerrijtje van de vijfde klasse E. Na een weinig verheffende eerste helft, waarin Maikel van den Ochtend de bezoekers op voorsprong zette, moest Herkingen na rust flink aan de bak. Hekelingen drong aan en kreeg kansen op de gelijkmaker, maar Herkingen speelde defensief een sterke wedstrijd. Tien minuten voor tijd viel de beslissing alsnog. Na goed voorbereidend werk van Daan Kievit bepaalde Ivan Nieuwpoort de eindstand op 0-2.
De wedstrijd kwam moeizaam op gang, al liet Herkingen zich in de vijfde minuut voor het eerst gelden. Maik Molenaar stuurde Van den Ochtend met een fraaie steekpass de diepte in, maar doelman Doelwijk kwam goed uit zijn doel en voorkwam de openingstreffer. Hekelingen liet twintig minuten spelen voordat het voor het eerst gevaarlijk werd. De Lobel legde de bal achter de Herkingse defensie, waar Poulos de bal goed meenam, maar zijn haastig ingeschoten poging naast zag verdwijnen. Ook aan de andere kant was het vizier nog niet op scherp afgesteld. Na een gewonnen duel van Nieuwpoort op het middenveld viel de bal voor de voeten van Van den Ochtend, die zijn inzet hoog over zag vliegen. Halverwege de eerste helft meldde De Lobel zich namens de thuisclub bij een vrije trap vanaf zo’n 25 meter. Zijn harde schot scheerde rakelings over de lat. Herkingen kwam vervolgens goed weg toen een afgeslagen voorzet vanaf de rand van het strafschopgebied opnieuw werd ingebracht. Doelman Stout zag de bal via zijn vingertoppen tot hoekschop verdwijnen. Niet veel later sloegen de bezoekers zelf toe. Na een verdedigende kopbal van Melissant kwam de bal bij Molenaar terecht. Die stuurde Van den Ochtend met een ferme pass op avontuur. De aanvaller bleef koel, omspeelde doelman Doelwijk en schoof de bal in het lege doel: 0-1. De voorsprong gaf Herkingen wat lucht, al bleef het spel voor rust van beide kanten weinig overtuigend. Vlak voor het rustsignaal was Melissant uit een hoekschop van Noordijk nog dicht bij een tweede treffer, maar zijn kopbal ging rakelings over.
Overzicht
Na de pauze probeerde Hekelingen nadrukkelijker de aanval te zoeken. Een vrije trap van invaller Silven van der Weijden viel in de 55ste minuut voor de voeten van Melissant, die laag uithaalde. Doelwijk bracht redding en voorkwam daarmee dat Herkingen de marge verdubbelde. De thuisploeg rook vervolgens mogelijkheden op de gelijkmaker. In de 62ste minuut bleef een voorzet vanaf de linkerflank gevaarlijk hangen in de doelmond, maar Stout reageerde alert en redde met zijn voet. Ook vijf minuten later hield de Herkingse defensie stand. Van Wanrooij posteerde zich uitstekend door een gevaarlijk gat achterin tijdig dicht te lopen en zo te voorkomen dat Van Genderen vrije doorgang kreeg. Herkingen moest in die fase vooral verdedigen, maar naarmate Hekelingen meer risico nam, ontstond er ook ruimte om zelf toe te slaan. Leito liet in de 72ste minuut een mogelijkheid onbenut door een voorzet vanaf rechts naast te schieten. Aan Herkingse zijde maakte Tysen van der Weijden zijn opwachting als vervanger van Van den Ochtend. Tien minuten voor tijd viel de beslissing. Na een verre inworp van Noordijk hield Kievit op de achterlijn het overzicht. In plaats van zelf voor zijn kans te gaan, legde hij de bal panklaar terug op de inlopende Nieuwpoort, die van dichtbij raak schoot: 0-2. De bezoekers waren daarna dicht bij een derde treffer toen Tysen van der Weijden zijn inzet op Doelwijk zag stranden. Hekelingen gaf zich nog niet gewonnen en probeerde in de slotfase opnieuw aan te zetten, maar wederom stond Stout met een redding met de voet op de juiste plek. Uit de daaropvolgende tegenstoot kreeg Herkingen zelfs nog een uitgelezen kans op 0-3. Noordijk stuurde Van der Weijden diep, maar diens vrije doorgang werd beëindigd door een forse tackle van achteren. De toegekende vrije trap werd door Doelwijk gekeerd. In de rebound leek Kievit alsnog de derde Herkingse treffer te maken, maar hij gleed weg voordat hij goed kon uithalen. In de resterende minuten hield Herkingen de wedstrijd gecontroleerd in handen. Een welkome driepunter, waarmee de ploeg met vertrouwen na de korte herfstbreak de competitie kan hervatten.
Eindstand: Hekelingen – Herkingen 0-2 (0-1)
Doelpunten: 40. Maikel van den Ochtend 0-1, 80. Ivan Nieuwpoort 0-2,