Herkingen ’55 slaat toe in Hekelingen

Herkingen ’55 heeft zaterdag 10 oktober 2026 met 0-2 gewonnen bij Hekelingen in de vijfde klasse E. Maikel van den Ochtend en Ivan Nieuwpoort maakten de doelpunten voor de bezoekers.

De geelhemden trokken met een 0-2 zege aan het langste eind en houden daarmee aansluiting met het linkerrijtje van de vijfde klasse E. Na een weinig verheffende eerste helft, waarin Maikel van den Ochtend de bezoekers op voorsprong zette, moest Herkingen na rust flink aan de bak. Hekelingen drong aan en kreeg kansen op de gelijkmaker, maar Herkingen speelde defensief een sterke wedstrijd. Tien minuten voor tijd viel de beslissing alsnog. Na goed voorbereidend werk van Daan Kievit bepaalde Ivan Nieuwpoort de eindstand op 0-2.

De wedstrijd kwam moeizaam op gang, al liet Herkingen zich in de vijfde minuut voor het eerst gelden. Maik Molenaar stuurde Van den Ochtend met een fraaie steekpass de diepte in, maar doelman Doelwijk kwam goed uit zijn doel en voorkwam de openingstreffer. Hekelingen liet twintig minuten spelen voordat het voor het eerst gevaarlijk werd. De Lobel legde de bal achter de Herkingse defensie, waar Poulos de bal goed meenam, maar zijn haastig ingeschoten poging naast zag verdwijnen. Ook aan de andere kant was het vizier nog niet op scherp afgesteld. Na een gewonnen duel van Nieuwpoort op het middenveld viel de bal voor de voeten van Van den Ochtend, die zijn inzet hoog over zag vliegen. Halverwege de eerste helft meldde De Lobel zich namens de thuisclub bij een vrije trap vanaf zo’n 25 meter. Zijn harde schot scheerde rakelings over de lat. Herkingen kwam vervolgens goed weg toen een afgeslagen voorzet vanaf de rand van het strafschopgebied opnieuw werd ingebracht. Doelman Stout zag de bal via zijn vingertoppen tot hoekschop verdwijnen. Niet veel later sloegen de bezoekers zelf toe. Na een verdedigende kopbal van Melissant kwam de bal bij Molenaar terecht. Die stuurde Van den Ochtend met een ferme pass op avontuur. De aanvaller bleef koel, omspeelde doelman Doelwijk en schoof de bal in het lege doel: 0-1. De voorsprong gaf Herkingen wat lucht, al bleef het spel voor rust van beide kanten weinig overtuigend. Vlak voor het rustsignaal was Melissant uit een hoekschop van Noordijk nog dicht bij een tweede treffer, maar zijn kopbal ging rakelings over.