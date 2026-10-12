Kristel Timmers haalt 6.700 euro op met Omloop van Goeree-Overflakkee

Kristel Timmers heeft 6.700 euro ingezameld voor Parkinson Nederland en Parkinson Boksen Sport4All GO. Ze deed dat door op 28 en 29 augustus 2026 mee te lopen aan de Omloop van Goeree-Overflakkee en overhandigde zaterdag 10 oktober 2026 een cheque in Sommelsdijk.

Timmers was eerder te volgen tijdens de Omloop van Goeree-Overflakkee in het radio-onderdeel Loper Belicht van Omroep Archipel. Daarin werd aandacht besteed aan deelnemers met een persoonlijk verhaal en een bijzondere motivatie om de lange afstand te lopen.

Voor Timmers had de deelname een persoonlijke betekenis. Op 24 december 2025 verloor zij haar vader aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Van dichtbij maakte ze mee wat de ziekte met iemand kan doen. Met haar deelname aan de Omloop wilde ze haar vader eren en tegelijkertijd geld inzamelen voor mensen die met Parkinson leven, verdeeld over twee doelen, Parkinson Nederland en Parkinson Boksen op Goeree Overflakkee.