Sportieve maanden voor AV Flakkee

AV Flakkee bereidt de komende maanden meerdere hardloopactiviteiten voor, waaronder de Santa Run op 12 december en twee clinics in 2026. De vereniging wil met wedstrijden en trainingen lopers van elk niveau blijven begeleiden en stimuleren. Ook staan er twee hardloopclinics gepland op 27 oktober en 10 november.

Een van de opvallendste prestaties tijdens de Kustmarathon kwam van Ricardo Sint Nicolaas, die met een tijd van 2.36 uur als derde eindigde. Wolfert was zelf aanwezig om verschillende lopers van AV Flakkee te begeleiden en zag hoe de wedstrijd zich ontwikkelde. Ricardo Sint Nicolaas probeerde mee te gaan met de Belgische marathonloper Gert de Vos en Maarten van Zetten, maar moest uiteindelijk terrein prijsgeven.

De belangstelling voor hardlopen blijft groeien en ook bij AV Flakkee wordt volop gewerkt aan sportieve ontwikkeling. Trainer Eric Wolfert zag tijdens de Kustmarathon opnieuw sterke prestaties van Flakkeese lopers. Tegelijkertijd bereidt de vereniging verschillende activiteiten voor, waaronder de Santa Run in december en nieuwe hardloopclinics. De komende maanden staan daarmee niet alleen in het teken van wedstrijden, maar ook van het enthousiasmeren en begeleiden van hardlopers .

Toch was de derde plaats een resultaat om trots op te zijn. “En als je dan met 2 uur 36 overigens als eindtijd voor Ricardo Sint Nicolaas derde kan worden. Ja, fantastisch. En hij was er zelf ook echt en terecht trots op”, vertelt Wolfert.

Ook op recreatief niveau ziet de trainer volop beweging. Het ledenaantal van AV Flakkee blijft volgens hem redelijk stabiel, maar de hardloopclinics worden steeds drukker bezocht. Daarbij merkt hij dat meer mensen zich serieus willen voorbereiden op bijvoorbeeld een halve of hele marathon.

De vereniging probeert zowel prestatiegerichte als beginnende lopers te helpen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om kilometers maken. Ook looptechniek krijgt aandacht. “Als je iets meer op je techniek zou letten. Dan ga je veel efficiënter lopen. Dat spaart weer energie.”

Wolfert benadrukt bovendien dat hardlopen niet alleen om tijden en persoonlijke records draait. “Zelfs als prestatieloper als ik mezelf dan onder rekenen. Die beleving die moet er ook altijd wel zijn. Als het alleen maar voor die tijden is. Dan wordt dat op een duur ook wat leeg zeg maar.”

Santa Run en hardloopclinics

Voor de komende maanden staan verschillende activiteiten op het programma. Op 12 december organiseert de Rotary in samenwerking met AV Flakkee de Santa Run. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandelroute van 4,5 kilometer of een hardloopafstand van 7,5 kilometer. Gehuld in kerstkostuums trekken de deelnemers door Middelharnis. Met muziek, eten en drinken moet het evenement uitgroeien tot een sfeervolle activiteit waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.

Daarnaast organiseert AV Flakkee in samenwerking met Fitter twee hardloopclinics. Op 27 oktober 2026 staat intervaltraining centraal en op 10 november 2026 wordt aandacht besteed aan de marathon. De clinics zijn bedoeld voor lopers die zich verder willen ontwikkelen of willen kennismaken met de vereniging.