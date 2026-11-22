WFB heeft zaterdag 21 november 2026 een belangrijke overwinning geboekt op SCO’63. Op Sportpark De Kruse in Ouddorp, waar de wedstrijd vanwege het 75-jarig jubileum van WFB werd gespeeld, won de ploeg met 2-4. De basis voor de overwinning werd gelegd in een sterke eerste helft, waarin WFB vier keer scoorde.

Toch nam WFB al vroeg de leiding. Jorg Moerkerk zette de Ouddorpse ploeg op voorsprong, waarna SCO’63 in de eerste helft nog terugkwam tot 1-1. De gelijkmaker bracht WFB niet van de wijs. In de slotfase van de eerste helft schakelde de ploeg juist een tandje bij. Rowan Breen zorgde in de 39e minuut voor de 1-2, waarna Moerkerk vier minuten later de voorsprong verder uitbreidde. Vlak voor het rustsignaal maakte Thijs Durville er zelfs 1-4 van. Daarmee had WFB in korte tijd een comfortabele uitgangspositie opgebouwd.

De ontmoeting tussen SCO’63 en WFB werd officieel als thuiswedstrijd voor SCO’63 aangemerkt, maar vond op verzoek van WFB plaats in Ouddorp. De jubilerende vereniging vierde daarmee het 75-jarig bestaan, terwijl de ploeg op het veld ook sportief een mooie middag beleefde. WFB begon de wedstrijd met de nodige personele uitdagingen. Trainer Arjan Vuik moest vanwege meerdere afwezigen en late afmeldingen het nodige aanpassen aan zijn elftal.

Na de pauze probeerde SCO’63 de aansluiting te vinden. De thuisploeg slaagde erin om in de 65e minuut de achterstand terug te brengen tot 2-4 via Donnavan Franken. WFB moest vervolgens alert blijven om de opgebouwde voorsprong niet verder in gevaar te brengen. Hoewel SCO’63 nog aandrong, slaagde de ploeg er niet in om het verschil verder te verkleinen. WFB hield stand en nam de drie punten mee, al bleek de wedstrijd volgens trainer Arjan Vuik lastiger dan vooraf misschien verwacht.

Derde plaats

Vuik was na afloop vooral tevreden met het resultaat en de manier waarop zijn ploeg ondanks de personele problemen de overwinning binnenhaalde. Hij wees erop dat SCO’63, ondanks de lage positie op de ranglijst, over een jonge ploeg met veel energie en voetballend vermogen beschikt. Volgens de trainer kan de tegenstander in de komende periode nog de nodige punten gaan verzamelen.

Ook het vermogen om ondanks wisselende omstandigheden resultaten te boeken, stemde Vuik tevreden. Hij benadrukte dat WFB in dergelijke wedstrijden kansen blijft creëren en dat het belangrijk is om daarin vertrouwen te houden. De trainer zag bovendien ruimte voor verbetering, maar vond de overwinning gezien de omstandigheden een waardevolle prestatie.

Door de overwinning blijft WFB stevig in de bovenste regionen van de vijfde klasse E staan. De ploeg bezet na acht gespeelde wedstrijden de derde plaats met achttien punten, achter Rockanje en Vierpolders.

Volgende week wacht een derby wanneer WFB op zaterdag 28 november om 14:30 uur aantreedt tegen Melissant. De ploeg zal dan opnieuw proberen de goede lijn voort te zetten.

Eindstand: SCO’63 – WFB 2-4 (1-4)

Doelpunten:

Jorg Moerkerk 0-1

30. Julian Stolk 1-1

39. Rowan Breen 1-2

43. Jorg Moerkerk 1-3

45. Thijs Durville 1-4

65. Donnavan Franken 2-4.