Sport Lokaal Zaterdag 10 oktober 2026
Vanmiddag om 14:00 uur gaat Sport Lokaal weer live! 📻⚽
De weersomstandigheden zijn prima en op de regionale voetbalvelden staat de vierde competitieronde van het seizoen op het programma. Tijd dus voor een nieuwe middag vol voetbal, doelpunten, tussenstanden en natuurlijk de nodige verrassingen.
Ook vandaag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen op de Goeree-Overflakkeese voetbalvelden. Onze verslaggevers zitten langs de lijn en vanuit de studio houden we contact met de verschillende wedstrijden.
Wie pakt de punten? Welke ploeg blijft ongeslagen? Wie zorgt voor een verrassing en waar vallen de eerste doelpunten van de middag? Je leest het hier als eerste.
Naast de actuele tussenstanden en doelpunten brengen we reacties uit de wedstrijden, opvallende momenten en natuurlijk de uitslagen zodra het laatste fluitsignaal heeft geklonken.
🎙️ Luister vanaf 14.00 uur live mee met Sport Lokaal voor wedstrijdverslagen, interviews en de laatste ontwikkelingen.
De bal gaat rollen. Wij zijn er klaar voor! Blijf deze pagina volgen voor de actuele updates. 🔴⚽
Gestart zaterdag 10 oktober 2026 om 13:52 · 45 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- Oranje Wit2DVV’091einde
2e Klasse D / West 2
- RSV Antibarbari (zo)0De Jonge Spartaan22e helft
3e Klasse D / West 2
- DBGC3VV Stellendam5einde
- SSS2VV Den Bommel4einde
4e Klasse B / Zuid 1
- The Gunners4VV OFB3einde
5e Klasse B / Zuid 1
- RKVV FIOS2HKW’210einde
5e Klasse E / West 2
- VV Hekelingen0Herkingen’551einde
- VV Melissant7SV Simonshaven0einde
- NBSVV1Flakkee2einde
- VV WFB1VV Vierpolders0einde
- ZBVH12NTVV0einde
Sport Lokaal blikt terug op een enerverende voetbalmiddag
Het was weer een middag vol doelpunten, spanning en opmerkelijke momenten op de voetbalvelden van Goeree-Overflakkee. De verslaggevers van Sport Lokaal volgden de verrichtingen van de Flakkeese clubs op de voet. Met wisselende resultaten, ruime overwinningen en een wedstrijd die tot diep in blessuretijd spannend bleef.
WFB wint nipt, Stellendam haalt uit
WFB boekte een zwaarbevochten 1-0-overwinning op Vierpolders. Lucas Breedveld maakte al vroeg in de wedstrijd het enige doelpunt. Vierpolders raakte in de openingsfase nog de binnenkant van de paal, maar WFB hield de voorsprong vast.
Bij DBGC tegen Stellendam vielen aanzienlijk meer doelpunten. DBGC kwam vroeg op voorsprong, maar Stellendam wist de wedstrijd om te draaien. Ondanks een late treffer van Jeroen Sepp kwam DBGC niet verder dan een tussenstand van 3-5 in de slotfase.
Den Bommel en Flakkee pakken punten
Den Bommel boekte een 2-4-overwinning op SSS. In een doelpuntrijke wedstrijd wist de ploeg uiteindelijk afstand te nemen, met onder anderen Calvin Goedmaat en Sem Vos als doelpuntenmakers.
Ook Flakkee kwam met een overwinning terug van bezoek bij NBSVV. Wessel Verhage en Joost van Wezel waren belangrijk voor de doelpuntenproductie. Flakkee won met 1-2.
Melissant haalt uit, Herkingen wint uit
Melissant kende een productieve middag tegen Simonshaven. De ploeg liep uit naar een ruime voorsprong, met onder anderen Rens Vlieland, Isa van der Kamp, Ralf van Putten en Matthie Floor op het scoreformulier. Ook Ralph Mens en Daan Oostveen vonden het net, waarna Luuk Veltmeijer de stand op 7-0 bracht.
Herkingen won op bezoek bij Hekelingen dankzij doelpunten van Maikel van den Ochtend en Ivan Nieuwpoort. De laatste maakte in de 82e minuut de 0-2.
DVV’09 komt tekort tegen Oranje Wit
DVV’09 verloor met 2-1 bij Oranje Wit. Na een doelpuntloze eerste helft kwam Oranje Wit op voorsprong en liep het uit naar 2-0. David de Berg bracht de spanning terug door uit een hoekschop te scoren. In de slotfase kreeg Oranje Wit twee rode kaarten en moest het met negen spelers verder. DVV’09 slaagde er ondanks het numerieke overwicht niet meer in om gelijk te maken. Na 97 minuten en enkele seconden floot de scheidsrechter voor het einde.
DJS sluit af met een overwinning
DJS deed goede zaken op bezoek bij Antibarbari. Na een 0-1-voorsprong bij rust verdubbelde Checkna Toure in de 59e minuut de marge. DJS hield de voorsprong vast en won met 0-2.
Dit was Sport Lokaal
Daarmee sluiten we het liveblog van deze voetbalmiddag af. Dank voor het volgen van onze updates en dank aan de verslaggevers langs de velden voor hun bijdragen.
Volgende week zijn we er weer met Sport Lokaal, met nieuwe wedstrijdverslagen, doelpunten en uitslagen van de Flakkeese voetbalvelden. Tot dan!
DJS wint met 0-2 bij Antibarbari
DJS boekt een mooie overwinning op bezoek bij Antibarbari. Na de 0-1 voorsprong bij rust verdubbelde Checkna Toure in de 59e minuut de marge. Die voorsprong gaf DJS niet meer uit handen: het eindsignaal klinkt bij 0-2.
DJS verdubbelt de voorsprong
DJS staat op 0-2 tegen Antibarbari. Checkna Toure neemt in de 59e minuut de tweede treffer voor zijn rekening. De ploeg zet daarmee een mooie stap richting een goed resultaat.
Oranje Wit trekt de overwinning over de streep tegen DVV’09
Na 97 minuten en enkele seconden fluit de scheidsrechter voor het einde. DVV’09 verliest met 2-1 bij Oranje Wit. Ondanks twee rode kaarten voor de thuisploeg en de aansluitingstreffer van David de Berg slagen de Dirkslanders er niet in om nog een punt mee naar huis te nemen.
Tweede rode kaart voor Oranje Wit
Het wordt een lastige slotfase voor Oranje Wit. De scheidsrechter trekt voor de tweede keer rood en daardoor moet de ploeg met negen man verder. DVV'09 krijgt zo nog meer ruimte om op zoek te gaan naar een resultaat. Kunnen de Dirkslanders daarvan profiteren en de achterstand verder verkleinen?
Rood voor Oranje Wit: DVV'09 tegen tien man
De scheidsrechter trekt nu wel snel de rode kaart voor een speler van Oranje Wit. DVV'09 krijgt in de slotfase dus te maken met een tegenstander die met tien man verder moet. Dat biedt kansen voor de Dirkslanders, al is dat geen garantie op succes. In eerdere wedstrijden bleek spelen tegen tien man juist lastig voor DVV'09. Met de aansluitingstreffer van David de Berg is het in ieder geval weer spannend: kan DVV'09 nog langszij komen?
DVV'09 komt terug in de wedstrijd! 2-1
Het wordt weer spannend bij Oranje Wit – DVV'09! Joost van de Veer neemt het doel onder vuur, maar de keeper weet zijn schot over te tikken. Uit de daaropvolgende corner slaat David de Berg toe en brengt hij DVV'09 terug tot 2-1. De aansluitingstreffer is een feit!
RUST | Antibarbari – DJS 0-1
DJS gaat met een voorsprong de rust in op bezoek bij Antibarbari. De stand is 0-1. Na de pauze probeert DJS de voorsprong vast te houden en de drie punten mee naar huis te nemen.
Opvallend moment bij Oranje Wit – DVV'09
Even geen voetbal, maar een opmerkelijk moment langs de lijn. Een supporter van acht jaar zit met zijn benen aan de verkeerde kant van het reclamebord. De assistent-scheidsrechter attendeert de scheidsrechter erop, waarna het spel wordt stilgelegd. De scheidsrechter loopt vervolgens zo'n 150 meter om de situatie recht te zetten. Dat is op dit moment de opvallendste actie bij DVV'09!
Oranje Wit – DVV'09: penalty betekent 2-0
Oranje Wit vergroot de voorsprong vanaf de strafschopstip. De penalty volgt na een lichte overtreding, terwijl eerder een overtreding in het strafschopgebied van DVV'09 niet werd bestraft. De doelman duikt naar rechts, maar de nemer schiet de bal links binnen: 2-0. Een beslissing die ongetwijfeld stof tot napraten oplevert.
EINDSTAND | NBSVV – Flakkee 1-2
Flakkee pakt de overwinning op bezoek bij NBSVV! Na een wedstrijd waarin Flakkee op voorsprong kwam via Wessel Verhage, trekt de ploeg uiteindelijk met 1-2 aan het langste eind. Drie belangrijke punten voor Flakkee!
EINDSTAND | SSS – Den Bommel 2-4
Den Bommel neemt de drie punten mee naar huis! Na een doelpuntrijke wedstrijd trekt Den Bommel met 2-4 aan het langste eind. Ruben dos Santos en Sem Vos behoorden tot de doelpuntenmakers voor Den Bommel, dat de overwinning veiligstelt.
92' | Stellendam houdt stand tegen DBGC
DBGC zet in de slotfase nog aan en krijgt meerdere corners. Stellendam blijft echter overeind en verdedigt de voorsprong met succes. De bezoekers houden stand in een doelpuntrijke wedstrijd en lijken de overwinning over de streep te trekken.
EINDSTAND | WFB – Vierpolders 1-0
WFB trekt de overwinning over de streep! Het vroege doelpunt van Lucas Breedveld in de vijfde minuut blijkt uiteindelijk de enige treffer van de wedstrijd. Na een spannende eerste helft en een strijdlustig vervolg houdt WFB de voorsprong vast en pakt het de drie punten.
DOELPUNT MELISSANT! 7-0
Melissant maakt er zeven! Luuk Veltmeijer weet het net te vinden en vergroot de voorsprong tegen Simonshaven naar 7-0. Melissant beleeft een doelpuntrijke middag!
Oranje Wit – DVV'09: thuisploeg breekt de ban
DVV'09 is aan de tweede helft begonnen en beide ploegen zoeken naar openingen. Het gaat er stevig aan toe, met hier en daar wat duw- en trekwerk. Ook de kwaliteit van de shirts wordt flink getest, constateert verslaggever Renee Hanenberg. Lange tijd blijft het 0-0, maar dan valt toch de openingstreffer. Een diepe bal achter de verdediging van DVV'09 brengt de nummer 10 van Oranje Wit in stelling. Hij omspeelt doelman Jongepier en zet de thuisploeg op voorsprong. DVV'09 heeft nog 41 minuten om de achterstand goed te maken.
82' | DOELPUNT HERKINGEN! 0-2
Herkingen verdubbelt de voorsprong tegen Hekelingen! Ivan Nieuwpoort vindt in de 82e minuut het net en brengt de stand op 0-2. Herkingen zet daarmee een belangrijke stap richting de overwinning.
DOELPUNT DBGC! 3-5
DBGC geeft zich nog niet gewonnen! Na een aanval over rechts wordt de achterlijn gehaald, waarna de bal volgens het boekje wordt teruggelegd. Jeroen Sepp rondt de aanval af en brengt DBGC terug tot 3-5. Een fraaie aanval die de spanning weer een beetje terugbrengt in deze doelpuntrijke wedstrijd tegen Stellendam!
DOELPUNT DEN BOMMEL! 2-4
Den Bommel loopt verder uit tegen SSS! Sem Vos vindt het net en brengt de stand op 2-4. Den Bommel heeft daarmee een mooie voorsprong in handen.
DOELPUNT MELISSANT! 6-0
Melissant blijft maar scoren! Daan Oostveen puntert de bal tegen de touwen en brengt de stand op 6-0 tegen Simonshaven. Een ruime voorsprong voor Melissant, dat een uitstekende wedstrijd speelt.
Stellendam loopt verder uit tegen DBGC!
Stellendam slaat opnieuw toe! Na een aanval over rechts rondt de linksbuiten af en brengt de stand op 2-4. DBGC lijkt aangeslagen door de ommekeer. Kort daarna volgt de volgende dreun: Stellendam scoort uit een corner en loopt uit naar 2-5. De bezoekers nemen stevig afstand in een wedstrijd vol doelpunten.
Melissant trakteert op FIFA-entertainment!
Ralph Mens maakt er een showtje van! Hij omspeelt de keeper, legt de bal van zijn rechter- naar zijn linkervoet en rondt vervolgens af. Een fraaie actie die de wedstrijd volgens verslaggever Colin Berkhout het nodige FIFA-entertainment geeft!
DOELPUNT MELISSANT! 4-0
Wat een treffer van Melissant! Matthieu Floor controleert de bal op zo'n 25 meter van het doel en haalt vervolgens verwoestend uit. Zijn schot verdwijnt links hoog in de kruising. Een schitterend doelpunt en Melissant loopt uit naar 4-0 tegen Simonshaven!
DOELPUNT DEN BOMMEL! 2-2
Den Bommel komt langszij tegen SSS! Ruben dos Santos zorgt voor de gelijkmaker en brengt de stand op 2-2. Alles ligt weer open in deze wedstrijd.
DBGC – Stellendam: bezoekers draaien de wedstrijd om!
Wat een wedstrijd! Stellendam komt vanuit een corner op 2-2, nadat doelman Nieuwland de bal mist. DBGC is nog niet van de schrik bekomen of Michael Mettrop zet Stellendam op een 2-3 voorsprong. Een heerlijke wedstrijd om te volgen, aldus verslaggever Martin van der Have. Stellendam heeft de achterstand inmiddels omgebogen in een voorsprong!
48' | DOELPUNT MELISSANT! 3-0
Melissant begint sterk aan de tweede helft en loopt verder uit. Ralf van Putten maakt in de 48e minuut de 3-0 tegen Simonshaven. Melissant speelt een uitstekende wedstrijd, terwijl de frustratie bij Simonshaven lijkt toe te nemen. De bezoekers maken enkele onnodige overtredingen.
Rust | WFB – Vierpolders 1-0
WFB gaat met een voorsprong de rust in, maar heeft de handen vol aan Vierpolders. De bezoekers waren al binnen dertig seconden dicht bij een doelpunt, maar de bal strandde op de binnenkant van de paal.
In de zesde minuut sloeg WFB toe. Stan van Lente combineerde met Lars van Lente, kreeg de bal terug en speelde vervolgens Lucas Breedveld aan. Die wist het net wel te vinden: 1-0.
Daarna bleef het spannend op het veld. Na de pauze gaan beide ploegen op zoek naar meer. Op naar de tweede helft!
Flakkee slaat toe voor rust na felle openingsfase
NBSVV voelt zich lekker in de wedstrijd en begint fel. Dat levert al snel stevige duels op, met onder meer een harde tackle op Bosman. Toch is het Flakkee dat gevaarlijk wordt. Wessel Verhage maakt de 1 - 0. Vlak voor rust slaat Flakkee wederom toe: na voorbereidend werk van Wessel Verhage maakt Joost van Wezel de treffer.
40' | DOELPUNT HERKINGEN!
Herkingen komt op voorsprong tegen Hekelingen! Maikel van den Ochtend vindt in de 40e minuut het net en zet Herkingen op 0-1.
Spectaculaire minuten bij DBGC – Stellendam!
Het leek even op weg naar de 2-0 voor DBGC, maar Stellendam gooit roet in het eten. Nummer 10 van Stellendam brengt de stand op 1-1. Lang kan Stellendam daar niet van genieten, want een minuut later slaat DBGC alweer toe: 2-1!
DOELPUNT FLAKKEE!
Flakkee komt op voorsprong! Wessel Verhage rondt een steekpass van Sico Wielaard doeltreffend af en zet zijn ploeg op 0-1.
Rustige openingsfase bij Oranje Wit – DVV'09
DVV'09 is rustig begonnen aan de wedstrijd tegen Oranje Wit. Een hoekschop van DVV'09 levert nog geen gevaar op en wordt eenvoudig weggewerkt. Oranje Wit komt vervolgens in de counter tot een kans , maar, Bjorn Jongepier, de doelman van DVV'09 verwerkt de inzet goed.
DBGC en Stellendam houden elkaar in evenwicht
Stellendam maakte in de eerste drie competitiewedstrijden al tien doelpunten, terwijl DBGC negen keer scoorde. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen bij verslaggever Martin van der Have. Vooralsnog blijft de teller bij DBGC echter op één doelpunt staan. Het spel golft inmiddels op en neer en beide ploegen houden elkaar in evenwicht.
Melissant – Simonshaven: spanning zonder doelpunten
Melissant houdt de wedstrijd tegen Simonshaven voorlopig in balans. De regen valt ondertussen gestaag, maar doelpunten blijven nog uit. Aan spanning ontbreekt het niet, dus er is voor de toeschouwers voldoende reden om de wedstrijd te blijven volgen.
DBGC en Stellendam zoeken nog naar de juiste controle
In de openingsfase maken beide ploegen wat foutjes. Stellendam krijgt een corner, maar de doelman van DBGC verwerkt de inzet goed. Aan de andere kant probeert de keeper van Stellendam voetballend op te bouwen. Dat gaat bijna mis, maar loopt uiteindelijk goed af voor de bezoekers.
DVV'09 terug op vertrouwde grond bij Oranje Wit
Voor DVV'09 is het bezoek aan Oranje Wit een wedstrijd op bekend terrein. Op deze velden stelde de club eerder promotie veilig. Na een nederlaag in de eerste competitiewedstrijd hebben de volgende twee duels winst opgeleverd. Daarmee laat DVV'09 zich goed zien bij de start in de eerste klasse. De aftrap van het duel met Oranje Wit is om 15.00 uur.
8' | DOELPUNT DEN BOMMEL!
Den Bommel slaat snel terug! Calvin Goemaat brengt zijn ploeg in de achtste minuut op gelijke hoogte tegen SSS: 1-1.
DBGC dringt aan na vroege voorsprong
Stellendam lijkt wat aangeslagen na de vroege tegentreffer. DBGC voert de druk op en zoekt vooral via de rechterkant de aanval. Volgens verslaggever Martin van der Have laat DBGC daarbij verzorgd spel zien.
6' | DOELPUNT SSS
Den Bommel kijkt al vroeg tegen een achterstand aan. SSS komt in de zesde minuut op een 1-0 voorsprong.
5' | DOELPUNT DBGC!
DBGC begint uitstekend aan de wedstrijd tegen Stellendam. Al na vijf minuten is het raak: Jeroen Sep zet DBGC op een 1-0 voorsprong!
5' | DOELPUNT WFB!
WFB begint voortvarend aan de wedstrijd tegen Vierpolders. Al in de vijfde minuut is het raak: Lucas Breedveld zet WFB op een 1-0 voorsprong!
Melissant ontvangt Simonshaven
Bij Melissant tegen Simonshaven zijn de clubkleuren vrijwel hetzelfde, al zijn shirt en broek bij beide ploegen precies andersom. Colin Berkhout volgt de wedstrijd op de voet en houdt Sport Lokaal op de hoogte van de ontwikkelingen.
Hoogwerf verwacht strijd op het middenveld
Ben Hoogwerf kijkt uit naar een mooie wedstrijd tegen een leuke tegenstander. Volgens Hoogwerf ligt de sleutel op het middenveld. Daar zal zijn ploeg de strijd moeten winnen en proberen regelmatig een vrije man te vinden, net als vorige week. Door de bal goed rond te spelen en de vrije ruimte te benutten, wil de ploeg het verschil maken.
Nauta kiest met Stellendam voor discipline tegen DBGC
Stellendam-trainer Peter Marcel Nauta moet het tegen DBGC doen met twee ontbrekende spelers en een smalle basis. Zijn ploeg heeft het spelplan daarop afgestemd. Stellendam wil de ruimtes klein houden, compact verdedigen en in de omschakeling gevaarlijk worden. Daarbij is er speciale aandacht voor Sepp, die zoveel mogelijk aan banden moet worden gelegd. Discipline is volgens Nauta een belangrijke voorwaarde om het plan goed uit te voeren.
Johan Nagtegaal vertrekt met pijn in het hart bij NTVV
Johan Nagtegaal heeft na drie wedstrijden afscheid genomen als trainer van NTVV. De ploeg verloor alle drie de wedstrijden. Nagtegaal voelt zich daarvoor verantwoordelijk, vertelt hij in een gesprek met Sport Lokaal.
Volgens Nagtegaal verliep ook de voorbereiding niet optimaal, doordat spelers op vakantie waren of andere prioriteiten hadden. Toch heeft hij met pijn in het hart besloten te vertrekken. De komende tijd wil hij alles op een rijtje zetten. Een terugkeer bij Omroep Archipel, mogelijk als commentator, sluit hij niet uit.
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