Sport-liveblog · live

Vanmiddag om 14.00 uur gaat Sport Lokaal weer live! 📻⚽

Dit keer staan er geen competitiewedstrijden, maar twee bekerduels op het programma. Op de voetbalvelden komen FC Oegstgeest en DVV’09 tegenover elkaar te staan. Ook Flakkee komt in actie en neemt het op tegen Wilhelmus.

Ook al is het een kleinere voetbalmiddag, er is natuurlijk genoeg te beleven in de sportwereld op Goeree-Overflakkee. Onze verslaggevers volgen de bekerwedstrijden en houden je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen, doelpunten en uitslagen.

Maar Sport Lokaal is meer dan voetbal alleen! In de uitzending is er volop aandacht voor ander sportnieuws van en rond het eiland. We praten je bij over korfbal, de Roparun en atletiek. Ook besteden we aandacht aan de Open Scholen Dag, met interviews en verhalen die je niet wilt missen.

🎙️ Luister vanaf 14.00 uur live mee met Sport Lokaal voor sportverslagen, interviews en het laatste nieuws. En natuurlijk houden we je hier op de hoogte van de verrichtingen van DVV’09 en Flakkee in hun bekerwedstrijden.

Wie trekt er aan het langste eind? Welke ploeg bekert verder? Je leest het hier!

De bal gaat rollen, de microfoons staan open. Wij zijn er klaar voor!

Blijf deze pagina volgen voor de actuele updates. 🔴⚽