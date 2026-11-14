Sport-liveblog · live

🎙️ Sinterklaas is weer in het land, maar bij Sport Lokaal draait het vanmiddag vooral om de sportieve cadeautjes! Doelpunten, spanning, strijd en hopelijk hier en daar een verrassende uitslag. En wie weet wordt er op de voetbalvelden ook nog wel wat uitgedeeld… al hopen we natuurlijk dat de punten vooral op eigen bodem blijven! 😉

Om 14:00 uur zit Maarten de Korte weer voor je klaar met het laatste sportnieuws uit de streek. Met liveverslagen van vier wedstrijden:

⚽ VV Stellendam – VV OSV Oud-Beijerland, met Mark Lagendijk. ⚽ VV Melissant – Fortuna Be Quick, met Colin Berkhout. ⚽ NTVV – VV Vierpolders, met Martin van der Have. ⚽ VV WFB – NBSVV, met Jordi Smit.

Ook onze clubverslaggevers houden je op de hoogte van:

VV Brielle – De Jonge Spartaan, met Jan van der Welle.

DBGC – Groote Lindt, met Jaap Tiggelman.

VV Almkerk – DVV '09, met Wim Groenendijk.

Daarnaast bellen we met trainer Hans de Heer voor een gesprek over de wedstrijd Hekelingen – Flakkee.

Natuurlijk hoor je ook het laatste sportnieuws van en over Goeree-Overflakkee.

Kortom: vanaf 14:00 uur volop sport, actuele tussenstanden, wedstrijdverslagen en natuurlijk de sportiefste muziek. Pak er gerust een kop warme chocolademelk bij, zet de radio aan en volg het allemaal op de voet!

Sport Lokaal, met de presentatie van Maarten de Korte en de techniek in handen van Theo Goedegebuur.

Vanmiddag zijn wij jouw sportieve hulppiet! 🎁⚽