Sport Lokaal zaterdag 14 november 2026
🎙️ Sinterklaas is weer in het land, maar bij Sport Lokaal draait het vanmiddag vooral om de sportieve cadeautjes! Doelpunten, spanning, strijd en hopelijk hier en daar een verrassende uitslag. En wie weet wordt er op de voetbalvelden ook nog wel wat uitgedeeld… al hopen we natuurlijk dat de punten vooral op eigen bodem blijven! 😉
Om 14:00 uur zit Maarten de Korte weer voor je klaar met het laatste sportnieuws uit de streek. Met liveverslagen van vier wedstrijden:
⚽ VV Stellendam – VV OSV Oud-Beijerland, met Mark Lagendijk. ⚽ VV Melissant – Fortuna Be Quick, met Colin Berkhout. ⚽ NTVV – VV Vierpolders, met Martin van der Have. ⚽ VV WFB – NBSVV, met Jordi Smit.
Ook onze clubverslaggevers houden je op de hoogte van:
VV Brielle – De Jonge Spartaan, met Jan van der Welle.
DBGC – Groote Lindt, met Jaap Tiggelman.
VV Almkerk – DVV '09, met Wim Groenendijk.
Daarnaast bellen we met trainer Hans de Heer voor een gesprek over de wedstrijd Hekelingen – Flakkee.
Natuurlijk hoor je ook het laatste sportnieuws van en over Goeree-Overflakkee.
Kortom: vanaf 14:00 uur volop sport, actuele tussenstanden, wedstrijdverslagen en natuurlijk de sportiefste muziek. Pak er gerust een kop warme chocolademelk bij, zet de radio aan en volg het allemaal op de voet!
Sport Lokaal, met de presentatie van Maarten de Korte en de techniek in handen van Theo Goedegebuur.
Vanmiddag zijn wij jouw sportieve hulppiet! 🎁⚽
Gestart zaterdag 14 november 2026 om 13:48 · 13 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- VV Almkerk1DVV’0901e helftnu
2e Klasse D / West 2
- VV Brielle1De Jonge Spartaan01e helft
3e Klasse D / West 2
- DBGC1Groote Lindt01e helft
- VV Stellendam0VV OSV Oud Beijerland01e helft
- RV&AV OvermaasVV Den Bommel15:00
4e Klasse B / Zuid 1
- VVC’681VV OFB01e helft
5e Klasse B / Zuid 1
- RKVV FIOS0SV Duiveland01e helft
5e Klasse E / West 2
- VV Hekelingen0Flakkee01e helft
- Herkingen’550SCO’6311e helft
- VV Melissant0Fortuna Be Quick01e helft
- NTVV0VV Vierpolders21e helft
- VV WFB0NBSVV11e helftnu
⚽ Opwinding bij NTVV – VV Vierpolders. In de 25e minuut lijkt NTVV de aansluitingstreffer te maken, maar na overleg met de grensrechter keurt de scheidsrechter het doelpunt alsnog af. Beide ploegen stonden al klaar voor de aftrap, maar de stand blijft 0-2.
⚽ Tegenvaller voor Herkingen: SCO komt op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Rick Korpel in de 16e minuut. Dat is een tegenvaller voor de yellow army.
⚽ Ook OFB komt al snel op achterstond. Al in de 8e minuut scoort tegenstander VVC’68 de 1-0.
⚽ Tegenvaller voor De Jonge Spartaan. In de 13e minuut krijgt VV Brielle een penalty en die levert de thuisploeg een 1-0 voorsprong op.
Vierpolders komt op 0-2 tegen NTVV. Een diepe bal over links wordt uiteindelijk binnengetikt. Na 16 minuten lijkt Vierpolders een maatje te groot te zijn.
De jonge keeper Stefan Brinkman maakt vanmiddag zijn debuut voor Stellendam. Hij houdt tot nu toe zijn doel schoon en pakt onder andere een kopbal van OSV.
⚽ GOAL bij DBGC! Tim Mackloet zet DBGC op een 1-0 voorsprong tegen Groote Lindt.
WFB komt dicht bij de openingstreffer! Stan van Lenten krijgt een goede kans, maar ziet zijn inzet op de paal belanden.
Na vier minuten incasseert NTVV een snelle tegentreffer tegen Vierpolders.
VV Stellendam en OSV Oud-Beijerland zijn voorzichtig aan hun onderlinge duel begonnen. Beide ploegen nemen vooralsnog weinig risico.
NTVV krijgt met VV Vierpolders een tegenstander in vorm op bezoek. Maar ook bij de Nieuwe-Tongenaren zit de stijgende lijn erin. Op sportpark De Kopernis hoopt NTVV de overwinning van vorige week een goed vervolg te geven.
vv WFB - NBSVV gaat straks beginnen. Bij WFB keert routinier Julian van Lith terug in de basis. Met zijn ervaring hoopt de ploeg uit Ouddorp de drie punten in eigen huis te houden.
De eerste dienstmededeling van vanmiddag: De aftrap van VV Almkerk – DVV ’09 is uitgesteld. De wedstrijd begint nu om 14:45 uur.
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