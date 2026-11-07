Sport Lokaal zaterdag 7 novmber 2026
Frisse voetbalmiddag op Goeree-Overflakkee: Sport Lokaal volgt alle ontwikkelingen!
Het is zaterdag 7 november en dat betekent dat de voetbalschoenen weer uit de tas kunnen! ⚽📻 Op de regionale voetbalvelden staat een nieuwe competitieronde op het programma. Onder herfstachtige omstandigheden gaan de Flakkeese clubs opnieuw op jacht naar belangrijke punten.
Het is vandaag een frisse, overwegend bewolkte zaterdagmiddag op Goeree-Overflakkee. Met temperaturen rond de 8 graden is het voor spelers, trainers en supporters geen overbodige luxe om zich warm aan te kleden. Aanvankelijk lijkt het grotendeels droog te blijven, maar later in de middag neemt de kans op een bui toe. Echt novemberweer dus, maar dat hoeft een mooie voetbalmiddag niet in de weg te staan!
De competitie is inmiddels enkele maanden onderweg en de belangen worden met de week groter. Welke ploegen weten aansluiting te houden bij de bovenste plaatsen? Wie kan een overwinning goed gebruiken en welke clubs zorgen vandaag voor een verrassing?
Vanaf 14.00 uur zit presentator Tim Hoek weer klaar voor een nieuwe uitzending van Sport Lokaal. Samen met de verslaggevers langs de lijn houden we je op de hoogte van de doelpunten, tussenstanden, opvallende gebeurtenissen en reacties vanaf de sportvelden.
🎙️ Onze verslaggevers langs de lijn - DVV’09 – Unitas’30: Renée Hanenberg - De Jonge Spartaan – CION: Martin van der Have - Den Bommel – Stellendam: Colin Berkhout - OFB – WIK’57: Marco van der Zant
Ook onze clubverslaggevers houden de verrichtingen van de regionale ploegen nauwlettend in de gaten. Edwin Lokker volgt Fortuna Be Quick – WFB en Denny Arensman brengt het laatste nieuws van Flakkee – ZBVH.
Daarnaast spreken we trainer Patrick Schijf over de wedstrijd Vierpolders – Herkingen.
⚽ Alle ogen gericht op de regionale velden
Een van de interessante ontmoetingen van vanmiddag is de derby tussen Den Bommel en Stellendam. Twee eilandclubs tegenover elkaar, waarbij de belangen verder reiken dan alleen de sportieve eer. Ook op de andere velden staan belangrijke competitiepunten op het spel.
Wie pakt de volle buit? Waar vallen de eerste doelpunten? En welke ploeg zorgt vandaag voor het verhaal van de middag?
Via dit liveblog houden we je voortdurend op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen.
📻 Volg Sport Lokaal live! Vanaf 14.00 uur hoor je het laatste sportnieuws uit de streek, afgewisseld met de sportiefste muziek. De presentatie is in handen van Tim Hoek en Hugo Hoogmoed verzorgt de techniek.
Luister live via www.omroeparchipel.nl en volg de uitslagen via het scorebord en dit liveblog op www.omroeparchipel.nl/sport of via de Archipel App.
Het is fris langs de lijn, maar hopelijk wordt het een warme voetbalmiddag vol doelpunten en spektakel!
🔴 Sport Lokaal is er klaar voor. Veel plezier met deze sportmiddag!
Gestart zaterdag 7 november 2026 om 13:41 · 11 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- DVV’092Unitas’30 (zo)1rust1 min
2e Klasse D / West 2
- De Jonge Spartaan1CION1rust1 min
3e Klasse D / West 2
- VV Den Bommel2VV Stellendam0rust
- Coal0DBGC1rust
4e Klasse B / Zuid 1
- VV OFB0SV Wik’572rustnu
5e Klasse B / Zuid 1
- VV Rillandia0RKVV FIOS01e helft
5e Klasse E / West 2
- Flakkee0ZBVH01e helft
- Fortuna Be Quick0VV WFB11e helft
- SCO’632VV Melissant01e helft
- SV Simonshaven1NTVV11e helft
- VV Vierpolders0Herkingen’5501e helft
⚽ 42e minuut | 1-1 De Jonge Spartaan komt langszij!
Wat een belangrijke gelijkmaker vlak voor rust! CION was kort daarvoor nog dicht bij de 0-2. De bezoekers kwamen gevaarlijk door over de linkerkant en trokken de bal voor, maar de doelman van De Jonge Spartaan bracht redding.
In de tegenaanval sloeg de thuisploeg vervolgens toe. Michael Sloof rondde een goed uitgespeelde aanval af en bracht de stand in de 42e minuut op 1-1.
De Jonge Spartaan bouwt verzorgd op, maar verliest de bal regelmatig zodra de ploeg op de helft van CION komt. De felheid is er in ieder geval wel. Joep de Geus kreeg daarvoor een gele kaart, maar die strijdlust kan DJS goed gebruiken in deze wedstrijd!
⚽ Vlak voor rust | 2-1 DVV’09!
Wat een mooi moment voor DVV’09 vlak voor de pauze! Joost van der Veer wordt aan de rechterkant aangespeeld. De bal is even onderweg, maar Van der Veer controleert hem knap met het hoofd en tikt de bal vervolgens met de punt van zijn schoen binnen: 2-1!
DVV’09 was al nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Eerder kreeg Bart Jelle van Dam nog een grote mogelijkheid op de 2-1, maar op slag van rust is het alsnog raak. DVV’09 draait de achterstand om en gaat met een voorsprong de kleedkamer in!
⚽ 35e minuut | 0-2 WIK’57 loopt verder uit
OFB krijgt het lastig tegen de jonge ploeg van WIK’57. In de 35e minuut verdubbelen de bezoekers de voorsprong. Milan Jasperse (nummer 6) kopt de bal fraai in de linkerhoek. Doelman Jermo van der Zant stond iets voor zijn doel en is kansloos bij de inzet.
Het gehavende OFB mist enkele belangrijke spelers en slaagt er vooralsnog niet in om een vuist te maken tegen de bezoekers. WIK’57 heeft de wedstrijd stevig in handen.
⚽ 1-1 | DVV’09 komt langszij!
DVV’09 voert de druk op en wordt daarvoor beloond! Timo Kroon zorgt voor de gelijkmaker door een corner bij de tweede paal binnen te werken: 1-1 tegen Unitas’30.
De thuisploeg was al nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Yannick Lugthart was eerder dichtbij, maar zag zijn inzet op de lat belanden. Ook de rebound uit een schot van Bart Jelle van Dam leverde nog geen treffer op. Uiteindelijk is het Kroon die DVV’09 weer naast Unitas’30 brengt!
⚽ 32e minuut | 2-0 Den Bommel!
Den Bommel verdubbelt de voorsprong in de derby tegen Stellendam! Na een scrimmage op de helft van Stellendam komt de bal ongelukkig voor de voeten van Calvin Goemaat. Een onbedoelde steekpass van Stellendam-speler Dinant van Gool brengt Goemaat in stelling. Die blijft koel en schiet de bal linksonder in de hoek: 2-0 voor Den Bommel!
De thuisploeg zit op rozen en doet uitstekende zaken in deze eilandderby.
⚽ 12e minuut | 0-1 Unitas’30
DVV’09 kijkt al vroeg tegen een achterstand aan. In de twaalfde minuut is het Owen Mossel die van dichtbij kan binnentikken en Unitas’30 op voorsprong zet.
DVV’09 probeert daarna wel op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar weet voorlopig geen grote kansen te creëren. Unitas’30 oogt gevaarlijker en heeft tot dusver de beste mogelijkheden gehad om de voorsprong verder uit te bouwen. DVV’09 zal uit een ander vaatje moeten tappen om terug te komen in de wedstrijd.
⚽ 12e minuut | 0-1 CION verrast De Jonge Spartaan
De Jonge Spartaan is sterk aan de wedstrijd begonnen en had in de openingsfase het initiatief. Een afstandsschot van DJS ging maar net naast. Toch zijn het de bezoekers die de score openen. In de twaalfde minuut slaat CION toe vanuit een snelle tegenaanval en komt verrassend op een 0-1 voorsprong.
Voorafgaand aan de wedstrijd was er nog een bijzonder moment voor Wiljan Driece. Hij werd gehuldigd vanwege zijn 250e wedstrijd voor De Jonge Spartaan. Een mooie mijlpaal voor de speler van de club!
⚽ 1-0 Den Bommel! Sterke start in de derby
Den Bommel schiet uitstekend uit de startblokken in de derby tegen Stellendam. De thuisploeg begint fel en weet direct enkele kansen te creëren. De goede start wordt beloond met de openingstreffer!
Johnno Bakker kopt de bal binnen na een fraaie individuele actie en een uitstekende voorzet van Koen Cornet. Daarmee komt Den Bommel op een 1-0 voorsprong op Sportpark De Kruus. Een droomstart voor de thuisploeg!
⚽ DVV’09 wil nare smaak wegspoelen tegen Unitas’30
DVV’09 kan de punten vanmiddag goed gebruiken. De ploeg wil in de eerste klasse afstand nemen van de onderste regionen en zal zich willen herstellen van de forse 6-0 nederlaag bij Nieuwenhoorn van vorige week.
Dat wordt geen eenvoudige opgave, want DVV’09 kampt met een flink aantal blessures. De personele problemen maken de uitdaging voor trainer en spelersgroep alleen maar groter.
Weet DVV’09 voor eigen publiek de rug te rechten en een belangrijke overwinning te boeken tegen Unitas’30?
⚽ Derby op Sportpark De Kruus: Den Bommel ontvangt Stellendam
Op Sportpark De Kruus staat vanmiddag de eilandderby tussen Den Bommel en Stellendam op het programma. Beide ploegen weten doorgaans gemakkelijk het net te vinden, dus doelpunten zijn zeker niet uitgesloten.
Den Bommel kent tot dusver een moeizame competitiestart en staat momenteel op de dertiende plaats. Stellendam kende juist een uitstekend seizoen en stond vorige week nog bovenaan. De ploeg kreeg echter een flinke tik te verwerken met een verrassende 8-1 nederlaag tegen Rijsoord.
Kan Stellendam zich vandaag herstellen van die forse verliespartij of weet Den Bommel voor eigen publiek een belangrijke overwinning te boeken?
Eén ding is duidelijk: de belangen zijn groot en op Sportpark De Kruus staat een mooie derby op het programma! ⚽
OFB verliest afgelopen dinsdag de inhaalwedstrijd tegen ZSC'62
In de radio uitzendingen blikken we terug op deze wedstrijd.
Het wedstrijdverslag en het interview is terug te luisteren op onze website.
OFB heeft ook de inhaalwedstrijd dinsdagavond 3 november 2026 tegen ZSC’62 niet weten te winnen. Op Sportpark Oeltgen in Ooltgensplaat verloor de ploeg dinsdagavond met 1-2. Na een voorsprong via Jelmer Overbeeke draaiden de bezoekers de wedstrijd binnen twee minuten om. Trainer Kees Breen was teleurgesteld over het resultaat, maar sprak ook zijn waardering uit voor de strijdlust van zijn spelers.
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