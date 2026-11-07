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Frisse voetbalmiddag op Goeree-Overflakkee: Sport Lokaal volgt alle ontwikkelingen!

Het is zaterdag 7 november en dat betekent dat de voetbalschoenen weer uit de tas kunnen! ⚽📻 Op de regionale voetbalvelden staat een nieuwe competitieronde op het programma. Onder herfstachtige omstandigheden gaan de Flakkeese clubs opnieuw op jacht naar belangrijke punten.

Het is vandaag een frisse, overwegend bewolkte zaterdagmiddag op Goeree-Overflakkee. Met temperaturen rond de 8 graden is het voor spelers, trainers en supporters geen overbodige luxe om zich warm aan te kleden. Aanvankelijk lijkt het grotendeels droog te blijven, maar later in de middag neemt de kans op een bui toe. Echt novemberweer dus, maar dat hoeft een mooie voetbalmiddag niet in de weg te staan!

De competitie is inmiddels enkele maanden onderweg en de belangen worden met de week groter. Welke ploegen weten aansluiting te houden bij de bovenste plaatsen? Wie kan een overwinning goed gebruiken en welke clubs zorgen vandaag voor een verrassing?

Vanaf 14.00 uur zit presentator Tim Hoek weer klaar voor een nieuwe uitzending van Sport Lokaal. Samen met de verslaggevers langs de lijn houden we je op de hoogte van de doelpunten, tussenstanden, opvallende gebeurtenissen en reacties vanaf de sportvelden.

🎙️ Onze verslaggevers langs de lijn - DVV’09 – Unitas’30: Renée Hanenberg - De Jonge Spartaan – CION: Martin van der Have - Den Bommel – Stellendam: Colin Berkhout - OFB – WIK’57: Marco van der Zant

Ook onze clubverslaggevers houden de verrichtingen van de regionale ploegen nauwlettend in de gaten. Edwin Lokker volgt Fortuna Be Quick – WFB en Denny Arensman brengt het laatste nieuws van Flakkee – ZBVH.

Daarnaast spreken we trainer Patrick Schijf over de wedstrijd Vierpolders – Herkingen.

⚽ Alle ogen gericht op de regionale velden

Een van de interessante ontmoetingen van vanmiddag is de derby tussen Den Bommel en Stellendam. Twee eilandclubs tegenover elkaar, waarbij de belangen verder reiken dan alleen de sportieve eer. Ook op de andere velden staan belangrijke competitiepunten op het spel.

Wie pakt de volle buit? Waar vallen de eerste doelpunten? En welke ploeg zorgt vandaag voor het verhaal van de middag?

Via dit liveblog houden we je voortdurend op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen.

📻 Volg Sport Lokaal live! Vanaf 14.00 uur hoor je het laatste sportnieuws uit de streek, afgewisseld met de sportiefste muziek. De presentatie is in handen van Tim Hoek en Hugo Hoogmoed verzorgt de techniek.

Luister live via www.omroeparchipel.nl en volg de uitslagen via het scorebord en dit liveblog op www.omroeparchipel.nl/sport of via de Archipel App.

Het is fris langs de lijn, maar hopelijk wordt het een warme voetbalmiddag vol doelpunten en spektakel!

🔴 Sport Lokaal is er klaar voor. Veel plezier met deze sportmiddag!