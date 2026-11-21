Sport Lokaal zaterdag 21 november 2026
Sport Lokaal: een propvolle zaterdag met voetbal, korfbal én You-fo!
Een goed gevulde erwtensoep is er niets bij! Het is er vandaag, zaterdag 21 november, misschien wel het ideale weer voor, maar ook bij Sport Lokaal zit de pan goed vol. We zijn toe aan de negende speelronde van de voetbalcompetitie en er staat weer genoeg op het programma.
Met maar liefst tien wedstrijden waarin de clubs van Goeree-Overflakkee in actie komen, belooft het een drukke voetbalmiddag te worden. Onze verslaggevers houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op de velden. Met liveverslagen bij onder meer NSVV-DVV'09, De Jonge Spartaan-VV Verburch, SC Botlek-DBGC, FIOS-Wemeldinge, Abbenbroek-Herkingen '55, SKNWK-OFB en Flakkee-NTVV.
Ook Zinkwegse Boys-Stellendam, Melissant-Hekelingen en WFB-SCO'63 staan op het programma. De wedstrijd OVV-Den Bommel is uitgesteld.
Vanaf kwart voor vier volgen we ook de korfbal wedstrijd tussen Good Luck 1 en Movado 1.
En we hebben nog meer in petto! In het laatste uur van de uitzending maken we ruimte voor een andere sport: You-fo. Te gast is Gertjan Lodder, die ons meeneemt in de wereld van deze bijzondere sport.
Kortom: een goed gevulde zaterdagmiddag met voetbal, sportverhalen en natuurlijk de nodige gezelligheid. Schakel in bij Sport Lokaal en volg alle ontwikkelingen via ons liveblog. We houden je op de hoogte!
Gestart zaterdag 21 november 2026 om 13:45 · 50 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- NSVV2DVV’092einde
2e Klasse D / West 2
- De Jonge Spartaan0VV Verburch2einde
3e Klasse D / West 2
- Sc Botlek1DBGC5einde
- Zinkwegse Boys4VV Stellendam12e helft
4e Klasse B / Zuid 1
- SKNWK0VV OFB1einde
5e Klasse B / Zuid 1
- RKVV FIOS2VV Wemeldinge2einde
5e Klasse E / West 2
- VV Abbenbroek2Herkingen’555einde
- Flakkee5NTVV2einde
- VV Melissant2VV Hekelingen1einde
- SCO’632VV WFB4einde
🎙️ Vuik blij met punten ondanks afwezigen
Trainer Arjan Vuik is tevreden dat WFB ondanks meerdere afwezigen de punten heeft gepakt. Hij ziet voldoende breedte in de selectie en talent in de jeugd om ook toekomstige afwezigheid op te vangen. Over Rowan, die één keer scoorde, zegt hij: "Hij kan er gewoon veel meer uit halen."
Na de overwinning kijkt trainer Vuik alweer vooruit naar de derby tegen Melissant van volgende week. Hij benadrukt dat WFB iedere wedstrijd vol aan de bak moet: "80% is niet goed genoeg." Over zijn toekomst bij de club is nog niets bekend; Vuik zegt dat er geen haast achter zit.
🎙️ Bazen blij met overwinning Herkingen
Andres Bazen, club correspondent, is blij met de drie punten na de 2-5-zege op Abbenbroek. In de tweede helft ging het scoren volgens hem makkelijker: “Hadden er echt ook wel dubbele cijfers moeten zijn.” Hij hoopt dat de ploeg vertrouwen haalt uit de doelpunten na enkele weken zonder punten.
Good Luck – Movado | 11-20
Het zit Good Luck niet mee. De ploeg weet het mandje wel te raken, maar de bal wil er onvoldoende vaak doorheen vallen. Movado loopt verder uit en het verschil bedraagt inmiddels negen doelpunten. Good Luck blijft knokken, maar het vizier staat nog niet scherp genoeg. 🏐
VV Abbenbroek – Herkingen '55 | Eindstand 2-5
Herkingen '55 pakt een overtuigende overwinning! Na een doelpuntrijke wedstrijd neemt de ploeg uit Herkingen de drie punten mee naar huis. Met vijf treffers op zak kan de ploeg tevreden terugkijken op deze uitwedstrijd. ⚽
Good Luck – Movado | Tweede helft, 10-16
De tweede helft is begonnen. Good Luck staat voor een flinke opgave en kijkt tegen een achterstand van zes doelpunten aan. De ploeg uit Sommelsdijk zal de achterstand moeten zien te verkleinen om nog kans te maken op een resultaat. 🏐
NSVV – DVV '09 | Eindstand 2-2
Het blijft bij 2-2 in Numansdorp! DVV '09 geeft de voorsprong uit handen in een spectaculaire slotfase. NSVV komt, ondanks een rode kaart eerder in de wedstrijd, alsnog langszij. Een punt voor beide ploegen na een enerverend duel. ⚽
SKNWK – OFB | Eindstand 0-1
OFB trekt de overwinning over de streep! In een zwaarbevochten wedstrijd weet de ploeg uit Ooltgensplaat met 0-1 te winnen bij SKNWK. Drie belangrijke punten gaan mee naar huis! ⚽
FIOS – Wemeldinge | Eindstand 2-2
Wat een domper voor FIOS! De ploeg uit Achthuizen leek de overwinning binnen te hebben, maar in blessuretijd slaat Wemeldinge alsnog toe. De Graaf maakt de 2-2 en bezorgt FIOS daarmee een flinke kater. Twee punten glippen op het laatste moment uit handen. ⚽
Flakkee – NTVV | Eindstand 5-2
Flakkee trekt de derby naar zich toe! Na een overtuigende wedstrijd wint de thuisploeg met 5-2 van NTVV. Wessel Verhage scoorde tweemaal, terwijl ook Timo van Groningen, Arjan van Gurp en Nino Wielaard het net vonden. NTVV kwam via Milan de Groot en Kazim nog tot twee treffers, maar kon het tij niet keren. Drie punten voor Flakkee! ⚽
De Jonge Spartaan – VV Verburch | Eindstand 0-2
Het laatste fluitsignaal heeft geklonken in Middelharnis. DJS slaagt er niet in de achterstand goed te maken en verliest met 0-2 van Verburch. Een vervelende nederlaag voor de Spartanen, die de punten hard nodig hebben om weg te blijven bij de onderste plaatsen. ⚽
SC Botlek – DBGC | Eindstand 1-5
DBGC maakt het feest compleet! Lars Hollaar zorgt voor de vijfde treffer van de ploeg uit Oude-Tonge en bepaalt daarmee de eindstand op 1-5. Een overtuigende overwinning op bezoek in Spijkenisse. De drie punten gaan mee naar Oude-Tonge! ⚽
Good Luck – Movado | 10-15
Good Luck heeft het zwaar tegen Movado. De achterstand is inmiddels opgelopen tot vijf doelpunten: 10-15. De ploeg moet nog flink aan de bak om het verschil te verkleinen. 🏐
SCO '63 -WFB | 2-3
WFB draait de wedstrijd om! Na een achterstand staat de ploeg nu op voorsprong: 2-3. Een mooie ontwikkeling in deze wedstrijd in Spijkenisse! ⚽
VV Melissant – VV Hekelingen | 2-1
Melissant komt op voorsprong! De thuisploeg weet de stand om te buigen naar 2-1. Een belangrijke treffers in de strijd om de punten! ⚽
FIOS – Wemeldinge | 2-1
Wemeldinge komt terug in de wedstrijd! Thomas van Dijke benut een strafschop en brengt de spanning terug in Achthuizen. FIOS ziet de voorsprong teruglopen tot 2-1. ⚽
SKNWK – OFB | 0-1
OFB houdt stand op bezoek bij SKNWK. De ploeg uit Ooltgensplaat staat nog altijd op voorsprong en is op weg naar een mooi resultaat. Kunnen ze de drie punten mee naar huis nemen? ⚽
Flakkee – NTVV | 5-2
NTVV doet opnieuw iets terug! Kazim weet het net te vinden en brengt de achterstand terug tot 5-2. Flakkee heeft nog altijd een ruime marge, maar NTVV blijft zoeken naar meer. ⚽
Botlek - DBGC | 1-4
Daar is de vierde treffer voor DBGC! Siebe Schets ziet zijn inzet via een tegenstander in het doel verdwijnen: 1-4. Koploper SC Botlek staat inmiddels ruim achter. ⚽
VV Abbenbroek – Herkingen '55 | 1-5
Herkingen doet uitstekende zaken! De bezoekers lopen verder uit en brengen de stand inmiddels op 1-5. Een overtuigende voorsprong voor de ploeg uit Herkingen! ⚽
Flakkee – NTVV | 5-1
Het gaat hard in de derby! Nino Wielaard maakt er 5-0 van voor Flakkee. NTVV doet via Milan de Groot iets terug en brengt de stand op 5-1. Flakkee heeft de wedstrijd stevig in handen! ⚽
FIOS – Wemeldinge | 2-0
In Achthuizen blijft FIOS voorlopig aan de goede kant van de score. De ploeg verdedigt de voorsprong van 2-0 en heeft Wemeldinge nog altijd niet dichterbij laten komen. ⚽
VV Abbenbroek – Herkingen '55 | 1-3
Herkingen loopt verder uit! De voorsprong bij Abbenbroek is inmiddels vergroot naar 1-3. De ploeg uit Herkingen is daarmee goed op weg naar een mooi resultaat. ⚽
NSVV – DVV '09 | 1-2
DVV '09 slaat opnieuw toe! Joost van der Veer benut een strafschop en brengt de bezoekers uit Dirksland weer op voorsprong: 1-2. Een belangrijke treffer voor DVV! ⚽
Zinkwegse Boys – VV Stellendam | Ruststand 3-1
Stellendam heeft het lastig op bezoek bij Zinkwegse Boys. De thuisploeg heeft voor rust al drie keer toegeslagen. Stellendam wist daar één doelpunt tegenover te zetten, maar moet in de tweede helft flink aan de bak om nog iets uit deze wedstrijd te halen. ⚽
Good Luck – Movado | 0-3
Good Luck heeft het lastig tegen Movado. De ploeg uit Sommelsdijk moet duidelijk nog wennen aan het niveau van de hogere klasse waarin het dit seizoen uitkomt. Inmiddels kijkt Good Luck tegen een 0-3 achterstand aan. Er is werk aan de winkel!
SC Botlek – DBGC | 1-3
Daar is opnieuw DBGC! Jeroen Sep doet wat hij zo vaak doet namens de ploeg uit Oude-Tonge: scoren! Met zijn treffer loopt DBGC verder uit naar 1-3. Een uitstekende uitgangspositie voor de bezoekers! ⚽
NSVV – DVV '09 | 1-1
NSVV komt langszij! Sander Bakx brengt de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Na de ongelukkige eigen treffer van eerder in de wedstrijd staat het nu weer 1-1. Alles ligt weer open! ⚽
De Jonge Spartaan – VV Verburch | 0-2
Tegenvaller voor DJS! Na een overtreding van Jonas Vroegindeweij gaat de bal op de stip. Verburch benut de strafschop en verdubbelt de voorsprong: 0-2. De Spartanen hebben nu een flinke opgave in Middelharnis. ⚽
Flakkee – NTVV | 4-0
Daar is opnieuw Wessel Verhage! De aanvaller van Flakkee vindt voor de tweede keer het net en tilt de voorsprong naar 4-0. Flakkee loopt verder uit in de derby! ⚽
Ook korfbal op het programma!
Naast het voetbal is er vandaag ook aandacht voor de korfbal. Good Luck komt in actie tegen Movado. Ook deze wedstrijd kunt u uiteraard live volgen bij Sport Lokaal. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! 🏐
Flakkee – NTVV | 3-0
GOAL voor Flakkee! Wessel Verhage maakt er 3-0 van en vergroot de voorsprong van de thuisploeg. NTVV liet kort daarvoor nog een goede aanval zien, maar wist die kans niet in een doelpunt om te zetten. Het verschil wordt daarmee verder uitgebouwd. ⚽
53e minuut | SC Botlek – DBGC 1-2
GOAL voor DBGC! Thijs Tromp zet de ploeg uit Oude-Tonge op voorsprong: 1-2. Een uitstekende start van de tweede helft voor DBGC, dat nu de leiding neemt in het duel met oud-trainer John Kleijn! ⚽
De Jonge Spartaan – VV Verburch | Tweede helft
De tweede helft is begonnen in Middelharnis, maar DJS kijkt nog altijd tegen een achterstand aan. Verburch kwam in de eerste helft op 0-1. Voor de Spartanen is er dus werk aan de winkel. Kunnen ze het tij nog keren en de belangrijke punten in Middelharnis houden?
SC Botlek – DBGC | Tweede helft
De bal rolt weer in de tweede helft in Spijkenisse. Voor DBGC een bijzonder duel, want aan de andere kant staat een oude bekende: voormalig trainer John Kleijn. Na een 1-1 ruststand ligt alles nog open. Kan DBGC in de tweede helft toeslaan tegen de oude leermeester?
Ruststanden:
NSVV - DVV '09 0-1
De Jonge Spartaan - VV Verburch 0-1
SC Botlek - DBGC 1-1
OVV - VV Den Bommel uitgesteld
Zinkwegse Boys - VV Stellendam 15.00 uur`
SKNWK - VV OFB 0-1
RKVV FIOS - VV Wemeldinge 2-0
VV Abbenbroek - Herkingen '55
Flakkee - NTVV 2-0
SCO '63 - WFB 0-0
Melissant - Hekelingen 0-0
SKNWK – OFB | 0-1
OFB komt op voorsprong! Thijs den Exter ziet dat de keeper van SKNWK ver uit zijn doel staat en probeert het vanaf de middellijn. Zijn afstandsschot valt prachtig binnen: 0-1! ⚽
NSVV – DVV '09 | 0-1
DVV '09 komt op voorsprong! Joost van den Boogerd kopt de bal richting doel. Via een verdediger van NSVV verdwijnt de bal in het eigen doel. Een gelukkige treffer voor de ploeg uit Dirksland: 0-1! ⚽
Flakkee – NTVV | 2-0
GOAL voor Flakkee! Arjan van Gurp verdubbelt de voorsprong voor de thuisploeg. NTVV moet nu echt aan de bak om nog iets uit deze derby te halen. ⚽
39e minuut | FIOS – Wemeldinge 2-0
Penalty voor FIOS en die wordt benut! De voorsprong in Achthuizen wordt daarmee verdubbeld: 2-0. FIOS zit op rozen vlak voor rust. ⚽
SC Botlek – DBGC | 1-1
DBGC komt in de 38e minuut langszij! Tim Mackloet probeert het met een zacht rollertje richting doel. De keeper van Botlek verkijkt zich op het schot en ziet de bal achter zich verdwijnen. Zo staat het weer gelijk: 1-1! ⚽
SC Botlek – DBGC | 1-0
Tegenvaller voor DBGC. Botlek komt op voorsprong na een voorzet vanaf de flank. Doelman Nieuwland verkijkt zich op de bal, waardoor deze achter hem in het doel verdwijnt: 1-0. DBGC moet in de achtervolging.
21e minuut | Flakkee – NTVV 1-0
GOAL voor Flakkee! Timo van Groningen schiet de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Zes minuten eerder kreeg Flakkee ook al een goede mogelijkheid, maar toen bleef een treffer uit. NTVV neemt volgens onze verslaggever Martin van der Have te veel risico en krijgt daarvoor nu de rekening gepresenteerd.
Abbenbroek – Herkingen '55 | 0-1
GOAL voor Herkingen! Maikel van der Ochtend zet de bezoekers op voorsprong: 0-1. Een mooie opsteker voor de ploeg uit Herkingen! ⚽
18e minuut | FIOS – Wemeldinge 1-0
GOAL voor FIOS! Joran van Bezooijen schiet de bal met een fraaie uithaal in de hoek en zet de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Een mooi doelpunt in Achthuizen! ⚽
⚽ 0-0 | Grote kans voor DBGC
Bij Botlek tegen DBGC is het nog 0-0. Bob Legiers kreeg een grote kans voor DBGC, maar schoot net naast de paal.
11e minuut | De Jonge Spartaan – VV Verburch 0-1
Een vroege tegenvaller voor DJS. Al in de elfde minuut komt Verburch op voorsprong: 0-1. De ploeg uit Middelharnis moet dus in de achtervolging. Juist vandaag zijn de punten zo belangrijk!
De Jonge Spartaan – VV Verburch
Een bijzondere naam op de reservebank bij De Jonge Spartaan: Mark Zegers, inmiddels 50 jaar jong en oud-keeper van Jong Oranje, zit vanmiddag als reservedoelman bij de selectie.
Maar het gaat vandaag vooral om de punten. Voor DJS staat er veel op het spel. De ploeg moet afstand houden van de onderste vier plaatsen. Degradatie of nacompetitie is een scenario dat ze in Middelharnis liever niet willen meemaken. De opdracht is dus duidelijk: de punten moeten op eigen veld blijven!
FIOS – Wemeldinge
Mark Lagendijk volgt vanmiddag FIOS in de wedstrijd tegen Wemeldinge. Met Rutger Kroes als scheidsrechter. En dan is er ook nog een wedstrijd tussen Oranje Wit en Rood-Wit. Gaat dat voor verwarring zorgen bij de voetballiefhebbers? We houden het maar bij de namen op het wedstrijdformulier. Eén ding is zeker: in Achthuizen rolt de bal in ieder geval! ⚽
Flakkee – NTVV
Een derby met een verslaggever die beide clubs goed kent. Martin van der Have speelde namelijk voor zowel Flakkee als NTVV en weet dus waar hij over praat. Op papier zijn de verschillen duidelijk: Flakkee staat er een stuk beter voor, terwijl NTVV met al 39 tegendoelpunten een lastig seizoen doormaakt. Toch lijkt er bij de ploeg uit Nieuwe-Tonge voorzichtig herstel zichtbaar. Kan NTVV dat vanmiddag ook op het veld laten zien?
SC Botlek – DBGC
Voor DBGC wacht vanmiddag een lastige uitwedstrijd. SC Botlek is voor de ploeg uit Oude-Tonge een gevreesde tegenstander. Bovendien wordt er gespeeld op kunstgras, een ondergrond waar de mannen van DBGC niet altijd even lekker op uit de voeten kunnen. Wordt het vanmiddag een middag waarop ze die hobbel weten te nemen?
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