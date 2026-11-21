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Sport Lokaal: een propvolle zaterdag met voetbal, korfbal én You-fo!

Een goed gevulde erwtensoep is er niets bij! Het is er vandaag, zaterdag 21 november, misschien wel het ideale weer voor, maar ook bij Sport Lokaal zit de pan goed vol. We zijn toe aan de negende speelronde van de voetbalcompetitie en er staat weer genoeg op het programma.

Met maar liefst tien wedstrijden waarin de clubs van Goeree-Overflakkee in actie komen, belooft het een drukke voetbalmiddag te worden. Onze verslaggevers houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op de velden. Met liveverslagen bij onder meer NSVV-DVV'09, De Jonge Spartaan-VV Verburch, SC Botlek-DBGC, FIOS-Wemeldinge, Abbenbroek-Herkingen '55, SKNWK-OFB en Flakkee-NTVV.

Ook Zinkwegse Boys-Stellendam, Melissant-Hekelingen en WFB-SCO'63 staan op het programma. De wedstrijd OVV-Den Bommel is uitgesteld.

Vanaf kwart voor vier volgen we ook de korfbal wedstrijd tussen Good Luck 1 en Movado 1.

En we hebben nog meer in petto! In het laatste uur van de uitzending maken we ruimte voor een andere sport: You-fo. Te gast is Gertjan Lodder, die ons meeneemt in de wereld van deze bijzondere sport.

Kortom: een goed gevulde zaterdagmiddag met voetbal, sportverhalen en natuurlijk de nodige gezelligheid. Schakel in bij Sport Lokaal en volg alle ontwikkelingen via ons liveblog. We houden je op de hoogte!