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🔴 LIVEBLOG | Sport Lokaal volgt het regionale voetbal

Een herfstachtige zaterdagmiddag op Goeree-Overflakkee, met de wind nog in de hoofdrol na de stormen Austen en Benjamin. 🌧️⚽ Toch staat er vanmiddag weer volop voetbal op het programma en uiteraard houdt Sport Lokaal je op de hoogte van de ontwikkelingen op de regionale velden.

Vanaf vanmiddag volgen we de wedstrijden op de voet. Renée Hanenberg doet verslag van DVV’09 – Kruisland, Colin Berkhout houdt ons op de hoogte van Stellendam – Overmaas en Mark Lagendijk volgt Herkingen – NTVV. Ook bij De Jonge Spartaan – CVV Zwervers houden we via clubverslaggever Jan van der Welle de ontwikkelingen in de gaten.

Daarnaast spreken we trainer Koen Kwakernaak over de wedstrijd NBSVV – Melissant en brengen we je het laatste nieuws, de doelpunten en de tussenstanden.

Door de weersomstandigheden zijn er ook afgelastingen. Flakkee – WFB en OFB – ZSC’62 gaan niet door.

Welke ploegen pakken de punten, waar vallen de doelpunten en welke verrassingen heeft deze voetbalmiddag in petto?

📻 Luister live mee met Sport Lokaal en volg hier het liveblog voor de actuele updates van de regionale voetbalvelden!

We zijn er klaar voor. Jij ook? ⚽