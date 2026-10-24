Sport Lokaal zaterdag 24 oktober 2026
🔴 LIVEBLOG | Sport Lokaal volgt het regionale voetbal
Een herfstachtige zaterdagmiddag op Goeree-Overflakkee, met de wind nog in de hoofdrol na de stormen Austen en Benjamin. 🌧️⚽ Toch staat er vanmiddag weer volop voetbal op het programma en uiteraard houdt Sport Lokaal je op de hoogte van de ontwikkelingen op de regionale velden.
Vanaf vanmiddag volgen we de wedstrijden op de voet. Renée Hanenberg doet verslag van DVV’09 – Kruisland, Colin Berkhout houdt ons op de hoogte van Stellendam – Overmaas en Mark Lagendijk volgt Herkingen – NTVV. Ook bij De Jonge Spartaan – CVV Zwervers houden we via clubverslaggever Jan van der Welle de ontwikkelingen in de gaten.
Daarnaast spreken we trainer Koen Kwakernaak over de wedstrijd NBSVV – Melissant en brengen we je het laatste nieuws, de doelpunten en de tussenstanden.
Door de weersomstandigheden zijn er ook afgelastingen. Flakkee – WFB en OFB – ZSC’62 gaan niet door.
Welke ploegen pakken de punten, waar vallen de doelpunten en welke verrassingen heeft deze voetbalmiddag in petto?
📻 Luister live mee met Sport Lokaal en volg hier het liveblog voor de actuele updates van de regionale voetbalvelden!
We zijn er klaar voor. Jij ook? ⚽
Gestart zaterdag 24 oktober 2026 om 12:51 · afgesloten 24 oktober om 18:43 · 49 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- DVV’092SC Kruisland (zo)4einde
2e Klasse D / West 2
- De Jonge Spartaan0CVV Zwervers1einde
3e Klasse D / West 2
- VV Den Bommel2VV Rijsoord4einde
- VV Stellendam5RV&AV Overmaas0einde
- Zinkwegse Boys1DBGC1einde
4e Klasse B / Zuid 1
- VV OFBZSC ’62afgelast
5e Klasse B / Zuid 1
- SC Waarde2RKVV FIOS5einde
5e Klasse E / West 2
- FlakkeeVV WFBafgelast
- Herkingen’552NTVV1einde
- NBSVV2VV Melissant1einde
Sport Lokaal: doelpunten, derbyspanning en een flinke verrassing
Het was weer een middag vol voetbal op Goeree-Overflakkee. Met meerdere wedstrijden op de velden, verrassende uitslagen en een aantal spannende momenten had Sport Lokaal genoeg te volgen. De grootste uitslag kwam op naam van Stellendam, terwijl DVV’09 en De Jonge Spartaan met lege handen achterbleven.
Stellendam haalt uit tegen koploper Overmaas
De uitslag van de middag komt uit Stellendam. De ploeg versloeg koploper Overmaas overtuigend met 5-0. Na een 1-0-voorsprong bij rust liep Stellendam in de tweede helft verder uit. Daarmee boekt de ploeg een indrukwekkende overwinning op de lijstaanvoerder.
DVV’09 moet buigen voor Kruisland
DVV’09 begon voortvarend tegen Kruisland en kwam al snel op een 2-0-voorsprong. De bezoekers knokten zich echter terug tot 2-2 bij rust en namen na de pauze steeds meer de controle over. DVV bleef proberen, maar Kruisland bleek te sterk. De wedstrijd eindigde in een nederlaag voor DVV, dat zonder punten achterbleef.
Herkingen wint de derby der derby’s
In de derby tussen Herkingen ’55 en NTVV trok de thuisploeg met 2-1 aan het langste eind. NTVV kwam op voorsprong via Neal Kuiper, die zijn eigen rebound benutte nadat zijn strafschop eerst was gestopt. Herkingen draaide de achterstand om en hield de winst vast. Voor NTVV-trainer Ad de Gans waren er ondanks de nederlaag aanknopingspunten: na eerdere grote nederlagen bleef het verschil beperkt tot één doelpunt.
Late dreun voor De Jonge Spartaan
De Jonge Spartaan leek tegen CVV Zwervers lange tijd op weg naar een punt. De tweede helft begon hoopvol, maar het spel zakte daarna weg. In de 92e minuut sloegen de bezoekers alsnog toe: 0-1. Clubverslaggever Jan van der Welle zag een energieloos DJS, dat op andere momenten heeft laten zien veel beter te kunnen.
Melissant en DBGC pakken een punt?
Voor VV Melissant liep de uitwedstrijd tegen NBSVV uit op een 2-1-nederlaag. Rick Veltmeijer maakte het doelpunt voor Melissant, maar dat was niet genoeg om punten mee te nemen.
DBGC speelde uit tegen Zinkwegse Boys en kwam al snel op 0-1 door Thijs Tromp maar kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel. John van der Zand maakte namens de thuisploeg in de 21e minuut de gelijkmaker. In het restant werd niet meer gescoord.
Fios wint ruim bij Waarde
Fios sloot de middag positief af met een 2-5-overwinning op Waarde. De ploeg scoorde vijf keer en neemt de punten mee naar huis.
Ook bij Den Bommel – Rijsoord stond het bij rust 0-2. Den Bommel kwam in de 2e helft nog terug tot 2-3 maar verliest uiteindelijk ook met 2-4.
Het was daarmee een middag met een overtuigende overwinning voor Stellendam, een derbyzege voor Herkingen en late teleurstellingen voor DVV’09 en De Jonge Spartaan. Sport Lokaal volgt de Flakkeese voetbalvelden op de voet. Volgende week zijn we er weer!
Eind Zinkwegse Boys - DBGC 1-1
Meer dan alleen voetbal op Goeree-Overflakkee
In dit liveblog ligt de focus uiteraard op het voetbal, maar Omroep Archipel houdt je ook op de hoogte van de andere sporten op Goeree-Overflakkee. Via onze website, radio en app hoor en lees je het laatste sportnieuws van het eiland. Zo mis je niets van de sportieve prestaties, uitslagen en ontwikkelingen in de regio!
Fios boekt overtuigende uitzege op Waarde
Fios heeft de uitwedstrijd tegen Waarde met 2-5 gewonnen. De ploeg uit Goeree-Overflakkee weet daarmee vijf keer het net te vinden en neemt de drie punten mee naar huis. Waarde scoort twee keer, maar kan de overwinning van Fios niet voorkomen.
Melissant verliest nipt van NBSVV
VV Melissant keert zonder punten terug na de uitwedstrijd tegen NBSVV. De eindstand is 2-1. Rick Veltmeijer zorgde namens Melissant nog voor een doelpunt, maar dat bleek niet genoeg om een resultaat mee naar huis te nemen.
Het duurde lang voordat de wedstrijd definitief was afgelopen. Voor Melissant blijft de teleurstelling, terwijl NBSVV de punten op eigen veld houdt.
De Jonge Spartaan laat het in de slotfase liggen
De tweede helft van De Jonge Spartaan tegen CVV Zwervers begon hoopvol. Beide ploegen kregen wat kansjes, maar na vijf minuten zakte het spel aan beide kanten weg. Het duel werd futloos en DJS wist niet meer het verschil te maken.
In de 92e minuut viel de bal ogenschijnlijk uit het niets voor de voeten van een speler van Zwervers. Die profiteerde en bezorgde de bezoekers uit Capelle aan den IJssel alsnog de overwinning: 0-1.
Clubverslaggever Jan van der Welle was duidelijk in zijn oordeel. De Jonge Spartaan speelde slap en energieloos. Dat kan beter, want op andere momenten heeft de ploeg laten zien tot heel ander spel in staat te zijn. Voor DJS rest de blik op volgende week.
Geen punten voor DVV’09 tegen sterk Kruisland
Het eindsignaal heeft geklonken bij DVV’09 – Kruisland. DVV blijft het proberen en geeft zich niet zomaar gewonnen, maar moet uiteindelijk de meerdere erkennen in Kruisland. De bezoekers laten zien waarom ze mogelijk gaan meestrijden om het kampioenschap.
Ook Jurgen van Bergen probeert DVV nog op sleeptouw te nemen. De thuisploeg bijt van zich af, maar kan niet doorbijten. Na een wedstrijd waarin Kruisland steeds meer grip kreeg, blijft DVV’09 helaas zonder punten achter.
Late tegenvaller voor De Jonge Spartaan
Een flinke domper voor De Jonge Spartaan in de slotfase. In de 92e minuut komt CVV Zwervers op 0-1. DJS leek lange tijd op weg naar een punt, maar dreigt nu toch met lege handen achter te blijven.
⚽ Herkingen ’55 wint de derby: 2-1 tegen NTVV
Het eindsignaal heeft geklonken bij Herkingen ’55 – NTVV. De thuisploeg trekt met 2-1 aan het langste eind in de derby der derby’s.
Voor NTVV-trainer Ad de Gans zijn er ondanks de nederlaag aanknopingspunten. Na de grote nederlagen in de eerdere wedstrijden blijft de schade nu beperkt tot één doelpunt verschil. NTVV kon lange tijd goed meekomen, maar Herkingen hield de voorsprong uiteindelijk vast.
De punten blijven in Herkingen, maar voor De Gans biedt deze wedstrijd mogelijk vertrouwen voor het vervolg van de competitie.
⚽ Feest in Stellendam: koploper Overmaas met 5-0 verslagen!
Wat een slotfase in Stellendam! De thuisploeg loopt in korte tijd uit naar 4-0 en maakt vrijwel direct daarna ook de 5-0. Melvin Breedveld en Michael Mettrop zijn betrokken bij de feestvreugde, waarna vrijwel meteen het eindsignaal klinkt.
Stellendam levert een indrukwekkende prestatie door koploper Overmaas met maar liefst 5-0 te verslaan. Na een sterke wedstrijd kan het feest op het veld en langs de lijn beginnen. Een heerlijke middag voor Stellendam!
⚽ Melissant dreigt met lege handen terug te keren
NBSVV leidt met 2-1 tegen Melissant. Na de openingstreffer van NBSVV wist Melissant terug te komen tot 1-1, maar de thuisploeg heeft inmiddels opnieuw de voorsprong gepakt.
Voor trainer Kwakernaak en zijn ploeg dreigt daarmee een teleurstellende middag, want Melissant lijkt zonder punten huiswaarts te keren. In de slotfase moet de ploeg nog proberen het tij te keren.
⚽ Thomas Marijnissen laat zich zien bij Kruisland
Een van de opvallende krachten bij Kruisland is Thomas Marijnissen, die in het verleden uitkwam voor NAC Breda. Hij laat zien waarom hij een belangrijke speler is voor de bezoekers. Kruisland speelt sterk, beweegt veel en heeft DVV’09 met de 2-4-voorsprong flink onder druk gezet.
⚽ Stellendam nog niet zeker van de winst
We zitten in de 85e minuut bij Stellendam – Overmaas. De thuisploeg verdedigt een 2-0-voorsprong, maar kan nog niet achteroverleunen. Overmaas staat inmiddels met tien man, maar blijft desondanks sterk spelen en zoekt waar mogelijk de aanval. Stellendam zal alert moeten blijven om de overwinning op koploper Overmaas daadwerkelijk over de streep te trekken.
Maar na een actie van Bjorn Pape weet Thijmen Brand toch de 3 - 0 binnen te tikken.
⚽ Spanning blijft in de derby tussen Herkingen en NTVV
Na de 2-1 van Van den Ochtend blijft het spannend bij Herkingen ’55 – NTVV, al zijn grote kansen schaars. Van den Ochtend krijgt nog een paar mogelijkheden om met het hoofd toe te slaan, maar weet het net niet opnieuw te vinden.
NTVV leeft daarna iets op. Brett van Vliet neemt een corner, maar die vliegt vanaf een flinke afstand over vrijwel iedereen heen. Even later zorgen de oudste spelers op het veld, Melissant en Kik, voor een mooi moment door samen in actie te komen. Daarna rolt de bal weer verder en blijft de strijd in deze derby volop gaande.
⚽ Stellendam denkt aan 3-0, maar treffer afgekeurd
In de 78e minuut lijkt Stellendam de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Melvin Heerschap denkt de 3-0 tegen koploper Overmaas binnen te schieten, maar de treffer wordt afgekeurd. Het blijft dus 2-0 voor Stellendam, dat nog altijd uitstekend voor de dag komt tegen de koploper.
⚽ DVV’09 laat grote kans liggen
Daar was de kans op de aansluitingstreffer! Joost van der Veer komt vrij voor het doel, maar weet de mogelijkheid helaas niet te benutten. DVV’09 laat zo een uitgelezen kans liggen om de spanning terug te brengen tegen Kruisland, dat met 2-4 voorstaat. Er zijn nog twintig minuten om de schade te herstellen, maar dan moet DVV’09 wel snel toeslaan.
⚽ Kruisland heeft de wedstrijd onder controle
Kruisland heeft de regie stevig in handen tegen DVV’09. De blauw-witten hebben moeite om de vrije man te vinden en komen daardoor lastig tot goede aanvallen. En mocht DVV’09 toch gevaarlijk worden, dan staat de keeper van Kruisland als een slot op de deur. Voor DVV’09 wordt het een flinke uitdaging om nog iets aan de achterstand van 2-4 te doen.
⚽ Ruststand bij Fios: 1-2
Bij Fios staat het bij rust 1-2. De bezoekers gaan met een voorsprong de kleedkamer in, maar met één doelpunt verschil is er na de pauze nog van alles mogelijk. We houden de ontwikkelingen in de tweede helft in de gaten bij Sport Lokaal van Omroep Archipel!
⚽ Melissant houdt stand: ruststand 0-0 tegen NBSVV
Bij NBSVV – Melissant staat het bij rust nog altijd 0-0. Keeper Ralf van Gemert speelt een belangrijke rol bij Melissant: in de dertigste minuut stopt hij een strafschop en houdt daarmee zijn ploeg op de been.
Ook Melissant dacht even op voorsprong te komen, maar een treffer van Ralph Mens werd afgekeurd wegens buitenspel. Zo blijft het doelpuntloos in een wedstrijd waarin beide ploegen nog op zoek zijn naar de openingstreffer.
⚽ Herkingen ’55 neemt opnieuw de leiding: 2-1!
Herkingen ’55 komt op een 2-1-voorsprong tegen NTVV. Van den Ochtend weet het net te vinden en zet de thuisploeg weer op voorsprong in de derby. Keeper Schellevis heeft al meerdere mooie reddingen verricht, maar moet nu toch capituleren. NTVV staat opnieuw voor de taak om terug te komen in de wedstrijd.
⚽ Kruisland loopt uit naar 2-4 in Dirksland!
Opnieuw een treffer op een opvallend moment: net als in de eerste helft valt er vroeg na de hervatting een doelpunt, maar dit keer is het Kruisland dat toeslaat. De bezoekers lopen uit naar 2-4 tegen DVV’09.
Kruisland oogt sterk en blijft voortdurend in beweging. Met veel energie en combinatiespel zetten de bezoekers DVV’09 flink onder druk. De blauw-witten moeten alle zeilen bijzetten om het tij nog te keren.
⚽ Kruisland slaat toe na rust: 2-3!
Amper drie minuten na de hervatting is het raak voor Kruisland! Amin El Allouchi weet het net te vinden en brengt de stand tegen DVV’09 op 2-3. De wedstrijd blijft doelpuntrijk en Kruisland komt pakt voorsprong. DVV’09 moet weer aan de bak om de voorsprong terug te pakken!
⚽ Zinkwegse Boys komt langszij: 1-1!
De stand bij Zinkwegse Boys – DBGC is weer in evenwicht! John van der Zand scoort voor Zinkwegse Boys en brengt de stand op 1-1. DBGC, dat al vroeg op voorsprong kwam, ziet de thuisploeg terugkomen in de wedstrijd. Het duel ligt weer helemaal open!
⚽ Heeft Stellendam in de rust een garnalendrankje genomen?
Stellendam lijkt na rust alleen maar sterker te worden! Tegen koploper Overmaas laat de thuisploeg een knap staaltje voetbal zien en met een 2-0-voorsprong op zak groeit het vertrouwen. Of er in de rust een krachtig garnalendrankje aan te pas is gekomen, blijft de vraag. Feit is dat Stellendam de koploper voorlopig uitstekend partij biedt!
⚽ NTVV grijpt in met drie wissels in de derby
Mark Lagendijk ziet Herkingen een kans weggeven: Bret van Vliet krijgt de mogelijkheid om gevaarlijk te worden, maar raakt de bal niet goed. Aan de andere kant probeert NTVV-trainer Ad de Gans het tij te keren met maar liefst drie wissels. De Gans hoopt met verse krachten de derby alsnog winnend af te sluiten. Bij een 1-1-stand ligt alles nog open!
⚽ Stellendam verdubbelt de voorsprong!
Stellendam komt op 2-0 tegen koploper Overmaas dankzij treffer van Justin Grinwis na aangeven van Breedveld! Een belangrijke treffer voor de thuisploeg, die daarmee wat meer lucht krijgt. Overmaas zal nu in de achtervolging moeten om nog iets aan deze wedstrijd over te houden. Kan Stellendam de voorsprong vasthouden?
⚽ De Jonge Spartaan moet na rust een tandje bijzetten
Op Sportpark Spartacus staat het bij rust nog 0-0 tussen De Jonge Spartaan en CVV Zwervers. DJS heeft iets meer grip op het spel, maar zal aanvallend toch beter voor de dag moeten komen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De wind waait bovendien alle kanten op en maakt het de spelers niet gemakkelijk.
Met zes punten tegenover één punt voor Zwervers heeft De Jonge Spartaan op de ranglijst een kleine voorsprong. Een overwinning zou dus welkom zijn, maar juist op eigen veld heeft DJS het tot nu toe lastig. Na rust moet blijken of de thuisploeg dat kan doorbreken.
⚽ Ruststanden: spanning op de Flakkeese voetbalvelden
De eerste helft zit erop bij de wedstrijden die om 14:30 uur zijn begonnen. Er wordt volop gestreden en de tussenstanden lopen uiteen. DVV’09 en Kruisland houden elkaar in evenwicht, terwijl Stellendam met een nipte voorsprong de kleedkamer opzoekt.
De ruststanden op een rij:
DVV’09 – Kruisland: 2-2
De Jonge Spartaan – CVV Zwervers: 0-0
Stellendam – Overmaas: 1-0
Den Bommel – Rijsoord: 0-2
Herkingen ’55 – NTVV: 1-1
NBSVV – Melissant: 0-0
Na rust gaan we verder met de ontwikkelingen op de velden. Kan Stellendam de voorsprong vasthouden? We volgen ook de tweede helft van de derby tussen Herkingen ’55 en NTVV en de wedstrijd van DVV’09 tegen Kruisland. Er is nog genoeg om naar uit te kijken bij Sport Lokaal van Omroep Archipel!
⚽ DBGC komt op voorsprong tegen Zinkwegse Boys!
Thijs Tromp van DBGC slaat toe in de zevende minuut en zet de ploeg uit Oude-Tonge op voorsprong tegen Zinkwegse Boys. Een vroege opsteker voor DBGC, dat vanaf het eerste fluitsignaal scherp aan de wedstrijd is begonnen. Deze wedstrijd is om drie uur begonnen.
🟨 Geel voor David de Berg
Scheidsrechter Orlando Duivenstein moet opnieuw naar zijn borstzak grijpen. David de Berg gaat met een vliegende tackle het duel in en krijgt daarvoor een gele kaart. DVV’09 – Kruisland blijft een stevige wedstrijd, waarin de emoties en de duels soms hoog oplopen.
⚽ Wind speelt ook een rol in Dirksland
Op het veld in Dirksland waait de wind schuin over het veld en dat maakt het de spelers er niet eenvoudiger op. Keeper Bjorn Jongepier baalt zichtbaar van de laatste tegentreffer, waardoor Kruisland helemaal terug is gekomen tot 2-2. DVV’09 moet zich herpakken in de slotfase van de eerste helft. Het rustsignaal nadert en beide ploegen zullen even op adem kunnen komen.
⚽ Rust bij Stellendam – Overmaas: thuisploeg houdt voorsprong vast
Stellendam mag even op adem komen en de wedstrijd opnieuw organiseren. De thuisploeg staat nog altijd op voorsprong, maar koploper Overmaas dringt steeds nadrukkelijker aan. De paal hielp Stellendam eerder al een handje en het wordt duidelijk dat er na rust nog flink gewerkt moet worden om de punten in eigen huis te houden.
Bij rust heeft Stellendam dus nog de beste papieren, maar Overmaas geeft zich zeker niet gewonnen.
⚽ Kruisland komt langszij: 2-2!
Daar is de gelijkmaker! Thomas Marijnissen haalt uit met een afstandsschot en brengt Kruisland op 2-2 tegen DVV’09. De vroege voorsprong van de Dirkslandse ploeg is daarmee helemaal verdwenen. Kruisland heeft laten zien niet van plan te zijn zich zomaar neer te leggen bij een achterstand. De wedstrijd ligt weer volledig open!
⚽ Stellendam ontsnapt aan de gelijkmaker
Overmaas zoekt de aanval vooral over de rechterkant, waar Melvin Heerschap het lastig heeft om de aanvallers af te stoppen. Stellendam mag van geluk spreken, want naast de keeper blijkt ook de paal een belangrijke verdediger. Die voorkomt dat de bal in het net belandt.
Het is dan ook opvallend dat koploper Overmaas nog niet tot scoren is gekomen. Stellendam houdt voorlopig stand, maar zal achterin alert moeten blijven!
⚽ Vlammetjes bij DVV’09 – Kruisland, maar nog geen vuurwerk
Bij DVV’09 – Kruisland zijn er leuke acties te zien en laten beide ploegen af en toe wat vlammetjes opkomen. Van een echte wedstrijdbrand is voorlopig nog geen sprake. Wel heeft scheidsrechter Orlando Duivenstein geel getrokken voor Bourough van Kruisland. Die probeerde het volgens de lezing op het veld met woorden te winnen van de scheidsrechter, maar dat leverde hem weinig op.
⚽ Herkingen komt langszij: 1-1 tegen NTVV!
De derby is weer in evenwicht! Herkingen komt op 1-1 dankzij een fraaie aanval. Een voorzet wordt netjes opgevangen en vervolgens binnengeschoten door een jonge speler van Herkingen, Daan Kievit. De thuisploeg brengt daarmee de spanning terug in de derby der derby’s!
⚽ Kruisland doet weer mee: 2-1 in Dirksland!
Toch weet Kruisland de aansluitingstreffer te maken! In de 25e minuut vindt de rechtsback van Kruisland het net en brengt hij de spanning terug in de wedstrijd. DVV’09 zag de voorsprong al oplopen, maar moet nu weer aan de bak. Met 2-1 op het scorebord is er nog volop strijd in Dirksland.
⚽ Storm in Dirksland: DVV’09 blijft jagen op de derde treffer
De blauw-witten van DVV’09 gaan door en proberen de voorsprong verder uit te bouwen. De derde treffer hangt even in de lucht, maar valt net niet. Kruisland toont ondertussen ook veel energie en laat zien dat het prima kan combineren. Van een ploeg die zich zomaar gewonnen geeft, is geen sprake.
Ook bij vrije trappen is er aandacht voor de details. Bjorn Jongepier ontpopt zich tot een echte metselaar: de keeper zet zijn muur telkens goed neer en probeert zo het gevaar te bezweren.
⚽ Stellendam laat kansen liggen
Volgens de toeschouwers had Stellendam de voorsprong tegen Overmaas al kunnen verdubbelen. De bal gaat echter net links langs de paal. De thuisploeg had zich in die aanval beter kunnen positioneren om de kans af te maken.
Even later volgt opnieuw een gevaarlijk moment, maar een aanval die eindigt op het randje van buitenspel loopt uiteindelijk uit op een corner. Ook die levert Stellendam niets op. Overmaas blijft dus in de wedstrijd en Stellendam laat na om verder afstand te nemen.
⚽ Herkingen en NTVV zoeken naar openingen
In de derby tussen Herkingen en NTVV golft het spel op en neer. Beide ploegen nemen niet voortdurend veel risico, maar kunnen ineens het tempo opvoeren. Zo krijgt Daan Kievit een kans om gevaarlijk te worden, maar het lukt hem net niet om Schellevis te passeren. De spanning blijft erin bij deze derby!
⚽ Stellendam slaat toe na fout van Overmaas!
In de 19e minuut komt Stellendam op voorsprong tegen koploper Overmaas! Na een individuele fout bij de bezoekers wordt Overmaas door het midden uitgespeeld. Bjorn Pape profiteert optimaal van de geboden ruimte en schiet Stellendam op voorsprong. De doelpuntenmachine van Stellendam komt op gang!
⚽ Telraam nodig bij DVV’09? Ook de tweede zit erin!
DVV’09 kent een droomstart tegen Kruisland. In de zevende minuut is het opnieuw raak: Bart Jelle van Dam zorgt voor de tweede treffer van de middag. Toch is de wedstrijd nog lang niet gespeeld. Kruisland lijkt niet echt van slag door de vroege achterstand en blijft meedoen. Er kan dus nog van alles gebeuren!
⚽ Overmaas neemt het initiatief bij Stellendam
Overmaas laat in de openingsfase zien waarom het de koppositie bezet. De bezoekers verdedigen sterk en zoeken vervolgens zelf de aanval. Stellendam lijkt daardoor een beetje van slag en kiest regelmatig voor de snelle bal naar voren. Voor de thuisploeg is het zaak om weer meer grip op de wedstrijd te krijgen.
👕 NTVV in andere kleuren in de derby
NTVV speelt vandaag in paars-blauwe shirts tegen Herkingen. Een verandering waar verslaggever Mark Lagendijk blij mee is! De rugnummers zijn nu een stuk beter zichtbaar, wat het volgen van de spelers een stuk makkelijker maakt.
⚽ Bliksemstart voor DVV’09!
DVV’09 komt al in de tweede minuut op voorsprong tegen Kruisland! Joost van der Veer krijgt de bal na een boog over de verdediging mee uit een klutssituatie. Een speler van Kruisland geeft de bal uiteindelijk het laatste zetje, waardoor DVV’09 vroeg op voorsprong komt.
⚽ NTVV op voorsprong in de derby!
NTVV krijgt een penalty tegen Herkingen en Neal Kuiper gaat achter de bal staan. Zijn eerste inzet wordt gekeerd door keeper Stout, maar Kuiper krijgt alsnog een kans en schiet in tweede instantie raak! Een belangrijke voorsprong voor NTVV in de derby der derby’s.
⚽ Doelpunten verwacht bij Stellendam – Overmaas
Een interessante krachtmeting in de competitie: Stellendam ontvangt vanmiddag koploper Overmaas. Colin Berkhout volgt de wedstrijd voor Sport Lokaal van Omroep Archipel.
Overmaas staat met 10 punten bovenaan, maar Stellendam zit de koploper met 9 punten op de hielen en bezet de vierde plaats. De verschillen zijn dus klein en er staat direct veel op het spel.
Stellendam staat bekend als een echte doelpuntenmachine. Onze verslaggever verwacht dan ook spektakel en durft er wel een voorspelling aan te wagen: meer dan vier doelpunten.
Gaat Stellendam opnieuw op schot of weet koploper Overmaas de aanvalskracht van de thuisploeg te beteugelen? We volgen het vanmiddag op de voet!
⚽ Herkingen en NTVV maken zich op voor de derby der derby’s
In de vijfde klasse staat vanmiddag een bijzondere ontmoeting op het programma: Herkingen tegen NTVV. Mark Lagendijk volgt de wedstrijd voor Sport Lokaal van Omroep Archipel.
Voor Ad de Gans is het zijn eerste wedstrijd als trainer van NTVV. De ploeg staat stijf onderaan en kan de punten dus goed gebruiken. Maar tegenstander Herkingen zal die niet zomaar cadeau doen. De voorzitter van Herkingen wil deze derby absoluut niet verliezen.
Het is niet voor niets de derby der derby’s. Beide verenigingen hebben een sterke band met het eilandelijke voetbal en ook de jeugd werkt inmiddels samen.
Scheidsrechter Sebastiaan Gerritsen leidt de wedstrijd. Vooraf was er nog een klein puntje van discussie over de wedstrijdkleding: Gerritsen had NTVV liever in een andere kleur broek zien spelen, omdat beide ploegen nu zwart dragen.
Rond 14:30 uur klinkt het eerste fluitsignaal. Dan moet blijken wie zich voorlopig de baas van deze derby mag noemen!
⚽ DVV’09 wil zich herpakken tegen Kruisland
DVV’09 ontvangt vandaag Kruisland. Verslaggever Renee Hanenberg volgt de wedstrijd voor Sport Lokaal van Omroep Archipel.
Kruisland staat op 9 punten, terwijl DVV’09 tot nu toe 6 punten heeft verzameld. Op een zacht veld zal scheidsrechter Orlando Duivenstein de wedstrijd in goede banen leiden.
Voor DVV’09 is het zaak om zich te herpakken na het verlies van vorige week in de beker. In de competitie wil de ploeg de aansluiting behouden en daarvoor zijn punten belangrijk. Een nederlaag kan de ploeg dus niet goed gebruiken. DVV’09 zal er alles aan willen doen om vandaag een goed resultaat neer te zetten.