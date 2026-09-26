Sport Lokaal Zaterdag 26 september 2026
Welkom in het liveblog van Sport Lokaal ⚽🏆. Vandaag houden we je hier de hele middag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van de tweede competitie ronde van het amateurvoetbal op Goeree-Overflakkee. Van doelpunten en tussenstanden tot opvallende momenten en de uitslagen na afloop.
Onze verslaggevers en clubcorrespondenten houden de verschillende velden nauwlettend in de gaten. Zodra er iets gebeurt, lees je het hier.
📻 Luister ondertussen live mee met Sport Lokaal voor wedstrijdverslagen, reacties en de laatste ontwikkelingen.
Gestart zaterdag 26 september 2026 om 13:59 · 27 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- VV Nieuw Lekkerland2DVV’093einde
2e Klasse D / West 2
- RV&AV Sparta (AV)0De Jonge Spartaan2einde
3e Klasse D / West 2
- Sc Botlek2VV Stellendam4einde
- DBGC4VV Rijsoord1einde
- SV Charlois5VV Den Bommel0einde
4e Klasse B / Zuid 1
- De Markiezaten5VV OFB2einde
5e Klasse B / Zuid 1
- Brouwershaven4RKVV FIOS1einde
5e Klasse E / West 2
- VV Melissant2Herkingen’550einde
- VV WFB10NTVV0einde
- Flakkee9VV Abbenbroek1einde
We zijn bijna aan het einde gekomen van een heerlijke voetbalmiddag met mooie wedstrijden en uitslagen.
Hierbij alle uitslagen op een rijtje:
VV Nieuw-Lekkerland - DVV '09 2-3
RV&AV Sparta - De Jonge Spartaan 0-2
SC Botlek - VV Stellendam 2-4
DBGC - VV Rijsoord 4-1
SV Charlois - VV Den Bommel 5-0
De Markiezaten - VV OFB 5-2
Brouwershaven - RKVV FIOS 4-1
Flakkee - VV Abbenbroek 9-1
VV Melissant - Herkingen '55 2-0
VV WFB - NTVV 10-0
De wedstrijden en de reacties van trainers (audio) zijn later dit weekend terug te lezen op onze website.
www.omroeparchipel.nl/sport
Na een hectische slotfase is het de ploeg van trainer Harry Akkermans gelukt om de eerste drie punten te pakken in de 1e klasse.
Een afgekeurd doelpunt, een gemiste strafschop van Bart Jelle van Dam en een rode kaart voor de keeper van Nieuw Lekkerland leverde uiteindelijk wel een 2-3 overwinnning op voor de dirkslander.
De Jonge Spartaan heeft vanmiddag de overwinning over de streep getrokken en wint het de uitwedstrijd bij de amateurs van Sparta met 0-2
De tweede helft werd uiteindelijk een slijtage slag met kansen over en weer. Keeper Cas Abbas werd de man van de wedstrijd daar hij met diversen mooie reddingen zijn club voor een achterstand behoede. Aanvoer Pim Driece kon na een twee onbegrijpelijk gele kaart al vroeg in de 2e helft de kleedkamers gaan opzoeken.
Door een zeer goed uittrap van keeper Abbas werk Cheikna Toure in stelling gebracht en hij ronde de aanval keurig af en bezorgde de Spartanen de eerste 3 punten van het seizoen.
De speler van DVV09 zijn goed uit de kleedkamers gekomen. De 2e helft is nog maar net begonnen of de bal ligt al in het netje.
Abdo Mani schiet in de 52e minuut de 1-2 binnen
Ook bij de wedstrijd tussen Flakkee en Abbenbroek gaat het heel hard met de doelpunten. Flakkee gaat in ieder geval de 3 punten pakken in de 2e competitie wedstrijd.
5-1 67e min Nino Wielaard
6-1 70e min Gianluca Bosman
7-1 82e min Marijn Redert
In Ouddorp zijn inmiddels de dubbele cijfers gehaald in de wedstrijd tegen NTVV.
WFB staat na 75e minuut wedstrijd op een 10 tegen 0 voorsprong.
De doelpuntenmakers op een rijtje.
7-0 50e min Ruben Moerkerk
8-0 58e min Lars van Lenten
9-0 62e min Ruben Moerkerk
10-0 70e min Lucas Breedveld
Melissant breidt zijn voorsprong uit in de thuis derby tegen Herkingen.
In de 63e min van de wedstrijd werd een goed ingeschoten hoekschop van Rick Veltmeijer snoeihard inkopt door Loek Andela.
In de 1e klasse is de wedstrijd tussen Nieuw Lekkerland en DVV09 ook volop in beweging.
De thuisclub kwam in de 23e min door ee doelpunt van Luuk de Graag op 1-0.
Maar de dirkslanders hebben de wedstrijd inmiddels alweer gelijk getrokken door een doelpunt van Joost van der Veer.
Ook de 2e helft gaat het voortvarend voor de ploeg van trainer Hans de Heer.
Na wederom een goede pass van Arjan van Gurp was het Nino Wielaard die sterker was dan zijn tegenstander en de 4-0 kon binnen schieten.
De Jonge Spartaan is de 2e helft van de wedstrijd tegen AV Sparta goed begonnen en komt door een raak geschoten strafschot van Michael Sloof op een 0-1 voorsprong.
Alle ruststanden (en enkele tussenstanden) op een rijtje:
Ruststanden Zaterdag 26 September 2026:
VV Nieuw-Lekkerland - DVV '09 1-0
(15:15 uur begonnen)
RV&AV Sparta - De Jonge Spartaan 0-0
SC Botlek - VV Stellendam 2-1
DBGC - VV Rijsoord 3-1
SV Charlois - VV Den Bommel 0-0
(15:00 uur)
De Markiezaten - VV OFB 0-0
(15:00 uur)
Brouwershaven - RKVV FIOS 2-0
Flakkee - VV Abbenbroek 3-0
VV Melissant - Herkingen '55 1-0
VV WFB - NTVV 6-0
Ook FIOS beleeft vanmiddag een slechte start van de wedstrijd. In de eerste 10 minuten leken de spelers van trainer Manuel Legierse nog niet goed wakker en keken ze tegen een 2-0 achterstand aan in de uitwedstrijd bij Brouwershaven.
In het vervolgd van de eerste helft was FIOS de betere ploeg maar wisten ze niet tot scoren te komen en bleef het 2-0
Er is voldoende perspectief voor de 2e helft met hopelijk doelpunten voor de club uit Achthuizen.
De Jonge Spartaan heeft de eerste 45 minuten van de wedstrijd tegen de amateurs van Sparta er op zitten.
De thuis club Sparte kwam goed uit de start blokken maar naar 10 minuten kantelde de wedstrijd en had De Jonge Spartaan te grootste kansen.
In de laatste minuten van de 1e helft hield de goed keepende Cas Abbas zijn doel schoon en zodoende staat de 0-0 ruststand op het scorebord.
Natuurlijk kunnen ze in Oude Tonge niet achterblijven en scoort Jeroen Sep ook zijn hattrick.
Jeroen Sep tekent ook voor de 2-1 en de 3-1 en trekken ze de wedstrijd voor rust naar zichzelf toe.
Het gaat hard met de hattricks op het eiland. In de wedstrijd van Flakkee tegen Abbenbroek scoort Wessel Verhage zijn 3e van de middag en brengt de stand op 3-0
De wedstrijd in de eerste klasse tussen Nieuw-Lekkerland en DVV09 is een kwartiertje later begonnen als dat de bedoeling was maar de bal rolt.
Op sportpark De Kruse in Ouddorp is de wedstrijd tussen WFB en NTVV inmiddels gespeeld. De ouddorpers hebben ruim afstand genomen van hun tegenstanders.
Rowan Breen maakt een loep zuivere hattrick en scoort 3x achter elkaar. De laatste, de 5-0, werd gescoord uit een strafschop.
In Rotterdam is er om 15 uur afgetrapt in de derde klasse wedstrijd tussen Charlois en Den Bommel.
We houden je op de hoogte van de tussenstand.
DBGC komt steeds beter in de wedstrijd en komt door een strapschop die benut wordt door Jeroen Sep op 1-1
Op de Koepel in Oude Tonge gaan de kansen over en weer maar waren het de bezoekers van Rijsoord die in de 4e minuut op een 0-1 voorsprong komt.
In de 13e minuut was er ook een strafschop voor de bezoekers maar die werd gemist en blijft de stand 0-1 en moet DBGC in de achtervolging.
Bij de derby tussen Melissant en Herkingen is de score inmiddels geopend door de thuisclub.
Na een goed steekbal van Rick Veltmeijer was het Ralph Mens die snoeihard binnen wist te schieten en zijn ploeg op een 1-0 voorsprong schiet.
Ook bij Flakkee-Abbenbroek ligt de eerste bal in het netje. Na een goede voorzet van Arjan van Gurp was het goudhaantje Wessel Verhage die de 1-0 binnen tikt en zo zijn 6e doelpunt van het seizoen maakt.
De eerste doelpunten zijn gevallen in de wedstrijd tussen WFB en NTVV. In de 2e min van de wedstrijd was het Kris Grinwis die alleen voor de keeper van NTVV kwam en de 1-0 binnen tikte. Nog geen 5 minuten later was het wfb die vanuit een corner, die genomen werd door Koen Moerkerke, op een 2-0 voorsprong kwam nadat keeper Davey Schellevis van NTVV ongelukkig in eigen doel schoot.
In de van Pallandtpolder zijn de verwachtingen hoog gespannen na de 1-6 overwinning van vorige week op SCO63. Op het eigen sport complex is vanmiddag Abbenbroek de tegenstander.
De wedstrijd is live te volgen met verslaggever Mark Koole.
Ook in Melissant is het lekker voetbalweer en zijn de spelers bezig met de warming up. Straks om 14:30 uur wordt er afgetrapt voor de derby tussen Melissant en Herkingen.
Vanmiddag live verslag van Colin Berkhout.
Het zonnetjes schijnt op sportpark de Koepel waar de toeschouwers zich gaan opmaken voor de wedstrijd DBGC tegen Rijsoord in de 3e klasse.
Onze verslaggever Mark Lagendijk doet live verslag.
In de studio zitten we er klaar voor en we gaan ons opmaken voor een mooie voetbalmiddag met live verslagen.
We zijn vanmiddag live bij:
DBGC - VV Rijsoord
Verslaggever: Mark Lagendijk
Flakkee - VV Abbenbroek
Verslaggever: Mark Koole
VV Melissant - Herkingen '55
Verslaggever: Colin Berkhout
VV WFB - NTVV
Verslaggever: Jeroen Witte
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