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🥶 Vorst legt regionaal voetbal grotendeels stil: slechts twee wedstrijden gaan door

De vorst heeft zaterdag 28 november het regionale voetbal op Goeree-Overflakkee grotendeels stilgelegd. In de tiende speelronde zijn vrijwel alle wedstrijden afgelast vanwege de winterse omstandigheden. Slechts twee duels gaan vanmiddag vooralsnog door.

De wedstrijden DVV ’09 – SV Heinenoord, DBGC – SV Charlois, Stellendam – OVV, Den Bommel – Oud-Beijerland, OFB – Tholense Boys, SC Stavenisse – FIOS, Herkingen ’55 – SV Simonshaven, WFB – Melissant en NTVV – Abbenbroek zijn afgelast.

De enige twee wedstrijden die vanmiddag op het programma staan, zijn VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan en VV Rockanje – Flakkee. Beide duels beginnen om 14.30 uur.

De wedstrijd VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan volgen we met verslaggever Mark Lagendijk. Bij VV Rockanje – Flakkee verzorgt Colin Berkhout het liveverslag.

Naast het voetbal is er vanmiddag ook aandacht voor andere sportverhalen. We spreken met Gertjan Lodder over zijn deelname aan het wereldkampioenschap YOU.FO. Daarnaast schuift voorzitter Jan de Leeuw aan om te vertellen over het vertrek van Joyce ten Cate bij korfbalvereniging Good Luck.