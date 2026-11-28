Sport Lokaal zaterdag 28 november 2026
🥶 Vorst legt regionaal voetbal grotendeels stil: slechts twee wedstrijden gaan door
De vorst heeft zaterdag 28 november het regionale voetbal op Goeree-Overflakkee grotendeels stilgelegd. In de tiende speelronde zijn vrijwel alle wedstrijden afgelast vanwege de winterse omstandigheden. Slechts twee duels gaan vanmiddag vooralsnog door.
De wedstrijden DVV ’09 – SV Heinenoord, DBGC – SV Charlois, Stellendam – OVV, Den Bommel – Oud-Beijerland, OFB – Tholense Boys, SC Stavenisse – FIOS, Herkingen ’55 – SV Simonshaven, WFB – Melissant en NTVV – Abbenbroek zijn afgelast.
De enige twee wedstrijden die vanmiddag op het programma staan, zijn VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan en VV Rockanje – Flakkee. Beide duels beginnen om 14.30 uur.
De wedstrijd VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan volgen we met verslaggever Mark Lagendijk. Bij VV Rockanje – Flakkee verzorgt Colin Berkhout het liveverslag.
Naast het voetbal is er vanmiddag ook aandacht voor andere sportverhalen. We spreken met Gertjan Lodder over zijn deelname aan het wereldkampioenschap YOU.FO. Daarnaast schuift voorzitter Jan de Leeuw aan om te vertellen over het vertrek van Joyce ten Cate bij korfbalvereniging Good Luck.
Gestart zaterdag 28 november 2026 om 13:40 · afgesloten 28 november om 18:03 · 36 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- DVV’09SV Heinenoordafgelast
2e Klasse D / West 2
- VV Nieuwerkerk3De Jonge Spartaan0einde
3e Klasse D / West 2
- DBGCSV Charloisafgelast
- VV Den BommelVV OSV Oud Beijerlandafgelast
- VV StellendamOVVafgelast
4e Klasse B / Zuid 1
- VV OFBTholense Boysafgelast
5e Klasse B / Zuid 1
- SC StavenisseRKVV FIOSafgelast
5e Klasse E / West 2
- Herkingen’55SV Simonshavenafgelast
- NTVVVV Abbenbroekafgelast
- VV Rockanje4Flakkee2einde
- VV WFBVV Melissantafgelast
⚽ Vorst legt voetbal grotendeels stil, De Jonge Spartaan en Flakkee verliezen.
De winterse omstandigheden hebben zaterdag een groot deel van het regionale voetbalprogramma op Goeree-Overflakkee stilgelegd. Van de geplande wedstrijden gingen uiteindelijk slechts twee duels door. Sport Lokaal volgde live de wedstrijden VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan en VV Rockanje – Flakkee.
De Jonge Spartaan moest op bezoek bij koploper Nieuwerkerk. De ploeg uit Middelharnis kwam al vroeg op achterstand, maar wist gedurende de wedstrijd steeds beter mee te komen. Ook na rust kreeg De Jonge Spartaan mogelijkheden en voerde het de druk op. In de slotfase liep Nieuwerkerk echter verder uit naar 3-0. Trainer Ben Mierop was ondanks de nederlaag positief over delen van het optreden en sprak na afloop over punten waarop zijn ploeg verder kan bouwen.
Ook bij VV Rockanje – Flakkee was er live verslaggeving. Flakkee verloor met 4-2 van koploper Rockanje. De thuisploeg liep uit naar 3-0, mede door een ongelukkig eigen doelpunt, waarna Flakkee via Rick Engel de aansluiting vond. Jasper Vermeer maakte vervolgens 4-1, maar Nino Wielaard bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-2. Trainer Hans de Heer was na afloop bijzonder kritisch op het optreden van zijn ploeg en de manier waarop de tegendoelpunten tot stand kwamen.
Naast de wedstrijden was er in Sport Lokaal ook aandacht voor andere sportverhalen. Gertjan Lodder vertelde over zijn deelname aan het wereldkampioenschap YOU.FO. Daarnaast kwam voorzitter Jan de Leeuw van korfbalvereniging Good Luck aan het woord over het vertrek van trainer Joyce ten Cate.
Het was daarmee een sportmiddag waarin de vorst het programma flink beperkte, maar waarin Sport Lokaal toch uitgebreid verslag deed van de twee wedstrijden die doorgingen, met wedstrijdverslagen, interviews en reacties vanaf de velden.
⚽ Uitslagen 5e Klasse B – Zuid 1
Ook in de 5e Klasse B – Zuid 1 werd zaterdag een groot deel van het programma afgelast. RKSV FIOS kwam niet in actie tegen SC Stavenisse. De ploeg staat op de zesde plaats met 16 punten.
VV Kruiningen blijft koploper met 22 punten, gevolgd door VV Wemeldinge met 17 punten. VV GOES boekte zaterdag een overwinning en won met 4-4?
📊 De uitslagen:
• VV Wemeldinge – SV Duiveland afgelast
• Brouwershaven – VV Kruiningen afgelast
• Smerdiek – SV Apollo’69 afgelast
• SC Stavenisse – RKSV FIOS afgelast
• VV GOES – SC Waarde 4-4
• HKW’21 – VV Rillandia 1-7
📅 Volgende speelronde – zaterdag 5 december:
VV GOES – RKSV FIOS
VV Wemeldinge – SC Stavenisse
HKW’21 – VV Kruiningen
📈 Bekijk alle uitslagen, standen en het programma op:
👉 www.omroeparchipel.nl/sport
⚽ Uitslagen 5e Klasse E – West 2
Ook in de 5e Klasse E werden zaterdag meerdere wedstrijden afgelast. Rockanje verstevigde de koppositie door Flakkee met 4-2 te verslaan. Flakkee blijft ondanks de nederlaag op de zesde plaats staan met 16 punten.
VV WFB en VV Melissant kwamen niet in actie. WFB staat derde met 18 punten en Melissant vierde met 17 punten. Herkingen’55 verloor eveneens zijn wedstrijdweek door een afgelasting en staat op de tiende plaats.
📊 De uitslagen:
• VV Hekelingen – Fortuna Be Quick 1-1
• Herkingen’55 – SV Simonshaven afgelast
• NTVV – VV Abbenbroek afgelast
• VV Rockanje – Flakkee 4-2
• VV Vierpolders – SCO’63 3-1
• VV WFB – VV Melissant afgelast
• ZBVH – NBSVV afgelast
📅 Volgende speelronde – zaterdag 5 december:
Flakkee – VV Vierpolders
VV Melissant – VV Rockanje
VV WFB – ZBVH
Herkingen’55 – NBSVV
📈 Bekijk alle uitslagen, standen en het programma op:
👉 www.omroeparchipel.nl/sport
⚽ Uitslagen 4e Klasse B – Zuid 1
Ook in de 4e Klasse B – Zuid 1 werden zaterdag veel wedstrijden afgelast. OFB kwam niet in actie tegen Tholense Boys en blijft na negen wedstrijden op de laatste plaats staan met drie punten.
VVC’68 boekte wel een overwinning. De koploper won met 4-2 van VV De Fendert en blijft bovenaan staan met 23 punten. De Fendert volgt op de tweede plaats met 22 punten.
📊 De uitslagen:
• SPS – VV Rederust afgelast
• VV NOAD’67 – De Markiezaten afgelast
• VV OFB – Tholense Boys afgelast
• VVC’68 – VV De Fendert 4-2
• SV WiK’57 – SKNWK afgelast
• ZSC’62 – FC de Westhoek afgelast
• The Gunners – DVO’60 afgelast
📅 Volgende speelronde – zaterdag 5 december:
FC de Westhoek – VV OFB
VV De Fendert – SKNWK
📈 Bekijk alle uitslagen, standen en het programma op:
👉 www.omroeparchipel.nl/sport
⚽ Uitslagen 2e Klasse D – West 2
De tiende speelronde heeft voor De Jonge Spartaan een nederlaag opgeleverd. De ploeg uit Middelharnis verloor met 3-0 op bezoek bij koploper Nieuwerkerk.
Nieuwerkerk blijft daardoor bovenaan staan met 23 punten. MVV’27 volgt op één punt achterstand. De Jonge Spartaan staat met negen punten op de elfde plaats.
📊 De uitslagen:
• VV Brielle – MVV’27 0-1
• SV CWO – VV Hellevoetsluis 1-1
• VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan 3-0
• RV&AV Sparta (AV) – VFC 1-3
• VV Verburch – CION 2-1
• VV Zuidland – CVV Zwervers 0-4
• RSV Antibarbari – HVC’10 afgelast
📅 Volgende speelronde – zaterdag 5 december:
De Jonge Spartaan gaat op bezoek bij VV Zuidland. De aftrap is om 14.30 uur.
📈 Bekijk alle uitslagen, standen en het programma op:
👉 www.omroeparchipel.nl/sport
⚽ Uitslagen 2e Klasse D – West 2
De tiende speelronde heeft voor De Jonge Spartaan een nederlaag opgeleverd. De ploeg uit Middelharnis verloor met 3-0 op bezoek bij koploper Nieuwerkerk.
Nieuwerkerk blijft daardoor bovenaan staan met 23 punten. MVV’27 volgt op één punt achterstand. De Jonge Spartaan staat met negen punten op de elfde plaats.
📊 De uitslagen:
• VV Brielle – MVV’27 0-1
• SV CWO – VV Hellevoetsluis 1-1
• VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan 3-0
• RV&AV Sparta (AV) – VFC 1-3
• VV Verburch – CION 2-1
• VV Zuidland – CVV Zwervers 0-4
• RSV Antibarbari – HVC’10 afgelast
📅 Volgende speelronde – zaterdag 5 december:
De Jonge Spartaan gaat op bezoek bij VV Zuidland. De aftrap is om 14.30 uur.
📈 Bekijk alle uitslagen, standen en het programma op:
👉 www.omroeparchipel.nl/sport
⚽ Uitslagen 1e Klasse D – Zuid 1
In de 1e Klasse D is zaterdag de 10e speelronde afgewerkt. Door de winterse omstandigheden ging een deel van het programma niet door, waaronder DVV’09 – SV Heinenoord.
RKS V Halsteren en Nieuwenhoorn blijven gezamenlijk bovenaan staan met 28 punten. Kruisland volgt op de derde plaats. DVV’09 staat na negen wedstrijden op de twaalfde plaats met zeven punten.
📊 De uitslagen:
• VV Almkerk – RVVH 1-0
• DVV’09 – SV Heinenoord afgelast
• VV Nieuwenhoorn – IFC 2-1
• Oranje Wit – RKS V Halsteren 0-3
• VV SHO – VV Nieuw Lekkerland 1-6
• SC Kruisland – SVOD’22 afgelast
• Unitas30 – NSVV afgelast
📈 Stand en het programma bekijken?
👉 www.omroeparchipel.nl/sport
🎙️ Ben Mierop ondanks 3-0 nederlaag trots op De Jonge Spartaan
De Jonge Spartaan heeft zaterdagmiddag met 3-0 verloren van koploper Nieuwerkerk. De thuisploeg kwam al in de derde minuut op voorsprong, maar De Jonge Spartaan herstelde zich en speelde lange tijd goed mee. Ook na rust had de ploeg van Ben Mierop een fase waarin het de betere was, maar de kansen werden niet benut.
In de slotfase besliste Nieuwerkerk de wedstrijd. In de 83e minuut maakte Manasse Labid er 2-0 van, waarna Marijn Langhorst in de slotminuut de eindstand op 3-0 bepaalde.
Trainer Ben Mierop was na afloop ondanks de nederlaag trots op zijn spelers. Hij vond dat zijn ploeg meer dan competitief was geweest en kansen had gekregen. Vooral de vroege tegentreffer en de doelpunten in de slotfase stemden hem teleurstellend. Mierop zag daarnaast positieve punten, waaronder het optreden van de jonge Jelle van Stralen. Volgens de trainer is er iets zichtbaar waar de ploeg verder mee kan.
Eindstand: VV Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan 3-0
🎙️ Flakkee verliest bij koploper Rockanje: 4-2
Flakkee heeft zaterdagmiddag met 4-2 verloren op bezoek bij koploper Rockanje. De thuisploeg kwam in de 17e minuut op voorsprong nadat doelman Xavi Steijn niet goed uitkwam bij een corner, waarna Jasper Vermeer de 1-0 maakte. Vlak voor rust verdubbelde Zayd Jan de voorsprong met een hard schot in de hoek.
Trainer Hans de Heer was in de rust bijzonder kritisch op zijn ploeg en liet in de kleedkamer duidelijk zijn onvrede blijken. Volgens de trainer werden afspraken niet nagekomen en verwacht hij meer van zijn spelers.
Na rust liep Rockanje via een ongelukkig eigen doelpunt van Danny Buurman (3-0) verder uit. Rick Engel bracht Flakkee in de 62e minuut terug tot 3-1, maar Jasper Vermeer maakte vier minuten later zijn tweede van de middag: 4-1. In de 88e minuut bepaalde Nino Wielaard, na een goede voorzet van Mike Schellevis, de eindstand op 4-2.
De Heer was na afloop hard in zijn oordeel. Alle vier de tegentreffers vond hij bijzonder teleurstellend en schokkend om terug te zien. Verliezen bij de koploper kan volgens de trainer, maar niet op deze manier.
Later die weekend verschijnt op onze website een uitgebreid wedstrijd verslag.
🎙️ Van Middelharnis naar het wereldkampioenschap in China
Van een sportieve kennismaking tijdens een bijscholing tot het vertegenwoordigen van Nederland op een wereldkampioenschap in China. Het klinkt als een bijzonder avontuur en dat was het ook voor Gert-Jan Lodder uit Middelharnis. Op 41-jarige leeftijd kreeg hij de kans om deel uit te maken van TeamNL tijdens het vierde officiële YOU.FO World Cup in de Chinese stad Ya'an.
Een bijzondere ervaring, met een indrukwekkende openingsceremonie, 56 deelnemende teams uit verschillende landen en wedstrijden op internationaal niveau.
Nederland eindigde uiteindelijk op de zeventiende plaats. Maar voor Gert-Jan ging het om veel meer dan alleen de sportieve resultaten. De internationale contacten, de bijzondere sfeer en het vertegenwoordigen van Nederland maakten het tot een onvergetelijke ervaring.
Hoe beleef je zo'n wereldkampioenschap? Wat kom je tegen op het internationale podium en hoe groot zijn de verschillen tussen Nederland en de toplanden in YOU.FO?
In de tweede aflevering van onze serie over YOU.FO blikken we met Gert-Jan Lodder terug op zijn bijzondere avontuur in China.
Nu live in Sport Lokaal
🎙️ Good Luck grijpt in na spanningen en kijkt vooruit met nieuwe coach Petri Van Dijk
Korfbalvereniging Good Luck heeft deze week onverwachts de samenwerking met hoofdtrainer Joyce ten Kate beëindigd. Petri van Dijk keert terug bij de club als haar opvolger. Ten Cate leidde Good Luck dit seizoen op het veld naar het kampioenschap en promotie naar de tweede klasse, dus het vertrek was vrij onverwacht.
Voorzitter Jan de Leeuw van Good Luck licht het directe vertrek van trainer Joyce ten Cate toe. Ondanks goede sportieve prestaties waren er vanaf de eerste weken communicatieproblemen en spanningen binnen de selectie; na een afgezegd gesprek botste het opnieuw. Omdat de technische commissie vanwege familiebelangen afstand nam, greep het bestuur in: “Dan moet je voor beide kanten een teleurstellende beslissing nemen en het belang van de club voorop stellen.” Opvolger Petri van Dijk, die eerder vier jaar coach was bij Good Luck, begon dinsdag direct met trainen en ligt tot het einde van het seizoen vast. De Leeuw wil de rust terugbrengen en zich met Van Dijk richten op handhaving in de tweede klasse; over een langer verblijf is nog niet gesproken, eind januari kijkt de club hoe het verder moet.
Later die weekend volgt een uitgebreid artikel op de website: www.omroeparchipel.nl/sport
📰Rockanje houdt koppositie in stand na 4-2 tegen Flakkee
Flakkee heeft de uitwedstrijd tegen koploper Rockanje met 4-2 verloren. Rockanje kwam voor rust op 2-0 en liep na een ongelukkig eigen doelpunt van Danny Buurman verder uit naar 3-0. Flakkee wist via Rick Engel de aansluiting te vinden (3-1), maar Jasper Vermeer maakte met zijn tweede treffer van de middag vervolgens 4-1. In de slotfase bracht Nino Wielaard, na een goede voorzet van Mike Schellevis, de eindstand op 4-2. Flakkee bood bij momenten weerstand, maar Rockanje bleek bijzonder efficiënt en hield de punten in eigen huis.
⚽ 88e minuut | Flakkee maakt er 4-2 van
Flakkee geeft zich nog niet gewonnen en brengt de stand terug naar 4-2. Mike Schellevis maakt aan de rechterkant een goede actie en levert een prima voorzet af. Nino Wielaard is zijn tegenstander te snel af en schiet de bal beheerst binnen.
Met nog enkele minuten op de klok probeert Flakkee de score verder terug te brengen, maar de achterstand blijft aanzienlijk.
⚽ Slotfase | Rockanje houdt de controle, Flakkee zoekt nog een doelpunt
De stand blijft 4-1 en Rockanje lijkt bijzonder efficiënt om te gaan met de kansen die het krijgt. In de slotfase heeft de koploper veel balbezit en controleert het de wedstrijd.
Flakkee probeert via een tegenaanval nog iets terug te doen. Een schot vanaf de rand van het strafschopgebied levert echter geen doelpunt op. Ook Rockanje probeert vanuit de omschakeling nogmaals toe te slaan. Gianluca Bosman krijgt een grote kans namens Flakkee, maar zijn harde schot gaat naast het doel.
⚽ 90e minuut | De Jonge Spartaan verliest met 3-0 van Nieuwerkerk
In de slotminuut maakt Nieuwerkerk ook nog de derde treffer van de middag. Een goede aanval over de linkerzijde wordt afgerond door Marijn Langhorst, die de bal eenvoudig binnenwerkt en de eindstand op 3-0 bepaalt.
De lichten gaan inmiddels aan op Sportpark Dorrestein, maar scheidsrechter Jensch uit Almere fluit direct na de treffer voor het einde van de wedstrijd.
De Jonge Spartaan heeft in de wedstrijd wel enkele mogelijkheden gehad, maar wist deze niet te benutten. Doelman Koudijs van Nieuwerkerk speelde bovendien een sterke wedstrijd en hield zijn doel schoon. De koploper beschikt over de nodige ervaring om dit soort wedstrijden uit te spelen en trekt uiteindelijk met een wellicht wat geflatteerde 3-0 overwinning aan het langste eind.
⚽ Slotfase | Rockanje controleert, Flakkee komt nauwelijks meer aan aanvallen toe
De wedstrijd lijkt inmiddels gespeeld. Flakkee komt nauwelijks nog toe aan aanvallende acties en Rockanje heeft de wedstrijd onder controle. De koploper laat Flakkee af en toe aan de bal, maar probeert deze waar mogelijk te onderscheppen en vanuit de omschakeling de score verder uit te breiden.
Sico Wielaard van Flakkee krijgt een gele kaart. Een terechte waarschuwing van de scheidsrechter in deze slotfase van de wedstrijd.
⚽ 83e minuut | Nieuwerkerk slaat toe in de tegenaanval: 2-0
De Jonge Spartaan voert in de slotfase de druk op en is nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Cheickna Toure wordt naar de kant gehaald en Joas Vroegindewey komt opnieuw binnen de lijnen. Juul Peeman schuift mee naar voren, mede vanwege zijn kopkracht.
Een corner van Jeffrey van Veen levert gevaar op, maar doelman Koudijs van Nieuwerkerk verdedigt zijn doel sterk. In de tegenaanval slaat de koploper vervolgens toe. Manasse Labid schiet de bal schitterend links in de kruising en laat doelman Johan Kroon kansloos. Daarmee staat Nieuwerkerk op 2-0 en lijkt De Jonge Spartaan een zware opgave te hebben in de laatste minuten.
⚽ 66e minuut | Jasper Vermeer maakt er 4-1 van
Rockanje slaat vrijwel direct terug. Jasper Vermeer scoort zijn tweede doelpunt van de middag en brengt de stand op 4-1. Daarmee lijkt de koploper de wedstrijd weer stevig in handen te hebben en komt een comeback van Flakkee een stuk moeilijker in beeld.
⚽ 62e minuut | Flakkee brengt de spanning terug: 3-1
Flakkee weet de achterstand terug te brengen tot 3-1. Na een klutsbal net buiten het strafschopgebied geeft Sico Wielaard een voorzet, waarna Rick Engel de bal binnenloopt en Rockanje-doelman Tom van der Leede kansloos laat. Dit keer zit het geluk niet aan de zijde van de koploper.
Flakkee heeft daarmee de aansluitingstreffer te pakken en probeert met enkele wissels nog iets te forceren in de wedstrijd.
⚽ 69e minuut | De Jonge Spartaan claimt strafschop
De Jonge Spartaan claimt een strafschop na een goede actie van Cheickna Toure. De Spartaan vindt dat er sprake is van een overtreding in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Jensch ziet er niets in en laat doorspelen.
Bij De Jonge Spartaan volgt ondertussen een wissel. Wiljan Driecce gaat naar de kant en Boy Hoogmoed komt binnen de lijnen. Tim Driecce neemt de aanvoerdersband over.
De Spartaan blijft op zoek naar de aansluitingstreffer. Het is wachten op een doelpunt van de ploeg uit Middelharnis om de wedstrijd weer spannend te maken.
⚽ 52e minuut | 3-0 Rockanje, opnieuw zit het mee
Rockanje heeft de voorsprong na rust verder uitgebouwd naar 3-0. Jasper Vermeer komt over de linkerzijde en geeft een voorzet. Danny Buurman van Flakkee raakt de bal onderweg, maar werkt deze ongelukkig in eigen doel. Doelman Xavi Steijn is kansloos.
Opnieuw zit het de koploper mee. Flakkee krijgt daarmee een flinke tegenvaller te verwerken. Is dit het geluk dat een koploper nodig heeft om wedstrijden over de streep te trekken?
⚽ 52e minuut | De Jonge Spartaan voert de druk op
De Jonge Spartaan probeert na rust meer druk naar voren te zetten en zoekt nadrukkelijker de aanval. Joas Vroegindewey is in de rust in het veld gekomen voor Joep de Geus.
De Spartaan verdient een corner, die door Jeffrey van Veen met links wordt genomen. De indraaiende bal wordt echter bij de eerste paal onderschept door de verdediging van Nieuwerkerk. De koploper probeert vervolgens een tegenaanval op te zetten, maar Jurian Hobbel zit de aanvaller goed op de huid en maakt het hem lastig.
Nieuwerkerk blijft daarna rustig rondspelen, ondanks het druk zetten van De Jonge Spartaan. Even later krijgt Cheickna Toure een kleine kopkans. Zijn inzet is echter een eenvoudige prooi voor de doelman van Nieuwerkerk.
⚽ 1-0 | Beide ploegen proberen het na rust in Nieuwerkerk
De Jonge Spartaan kreeg vroeg in de tweede helft een vrije trap op een interessante plek, maar de inzet van Jeffrey van Veen leverde geen problemen op voor de keeper van koploper. Ook Nieuwerkerk probeerde het, maar keeper Johan Kroon bracht redding. De thuisploeg leidt nog altijd met 1-0.
⚽ Ruststanden in de 2e en 3e klasse
Bij rust hebben we in de 3e klasse de volgende ruststanden: SSS – Sc Botlek op 0-0 en SV Slikkerveer – Coal op 1-1. In de tweede klasse staat RV&AV Sparta (AV) – VFC op 0-1, VV Verburch – CION op 1-1, SV CWO – VV Hellevoetsluis op 0-0 en VV Zuidland – CVV Zwervers op 0-2.
⏱️ Rust | Rockanje met 2-0 aan de leiding tegen Flakkee
Rockanje heeft vlak voor rust de voorsprong verdubbeld en gaat met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in. Na een schermutseling rond de zestien meter komt de bal voor de voeten van Zayd Jan, die snoeihard uithaalt. Zijn schot vliegt rechts in de kruising. Een doelpunt uit de kluts, waarbij de koploper het nodige geluk heeft.
Flakkee had kort daarvoor nog een grote kans om de aansluiting te vinden. Marijn Redert neemt de bal op de volley, maar doelman Tom van der Leede van Rockanje reageert uitstekend en voorkomt met een fraaie redding de 1-1.
Flakkee moet na rust op zoek naar een ommekeer.
⚽ 1-0 | Rockanje zakt in tegen Flakkee
Rockanje verdedigt de voorsprong door wat verder in te zakken en te loeren op mogelijkheden vanuit de omschakeling. Flakkee probeert ondertussen een opening te vinden in de verdediging van de koploper. Een dreigende aanval van Rockanje wordt tussentijds door Flakkee onschadelijk gemaakt.
⏱️ Rust | De Jonge Spartaan op achterstand bij koploper
De Jonge Spartaan staat bij rust met 1-0 achter tegen koploper Nieuwerkerk. Na de vroege openingstreffer is de wedstrijd gaandeweg wat meer in evenwicht gekomen. Nieuwerkerk krijgt in de laatste fase van de eerste helft minder kansen dan in de openingsfase.
Bij De Jonge Spartaan valt de 18-jarige rechtsback Jelle van Stralen op. Hij speelt een sterke eerste helft en houdt zich goed staande in het duel met de koploper.
De Spartanen zullen na rust op zoek moeten naar de gelijkmaker.
⚽ 17e minuut | 1-0 Flakkee op achterstand tegen Rockanje
Flakkee komt op achterstand in Rockanje. Jasper Vermeer zet de thuisploeg op 1-0 na een hoekschop. De bal hangt lang in de lucht, doelman Xavi Steijn komt uit maar bokst naast de bal, waarna Vermeer profiteert.
Flakkee heeft het lastig met de hoge corners en voorzetten van Rockanje. De thuisploeg lijkt daar in de openingsfase gevaarlijk mee te worden.
⚽ De Jonge Spartaan komt moeilijk in de wedstrijd
De Jonge Spartaan heeft moeite om grip te krijgen op het duel met koploper Nieuwerkerk. De ploeg is nog niet fel genoeg, weet weinig kansen af te dwingen en spelers vinden elkaar onvoldoende. Ook onnodig balverlies helpt de bezoekers niet om in het spel te komen.
De wedstrijd ligt momenteel even stil voor een blessurebehandeling. Twee spelers zijn met hun hoofden tegen elkaar gekomen en worden op het veld behandeld.
⚽ 0-0 | Levendige openingsfase bij Rockanje – Flakkee
In de openingsfase van VV Rockanje – Flakkee is het een aantrekkelijke wedstrijd. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en de kansen gaan over en weer. Het is voorlopig een gelijkopgaand duel tussen de koploper en de nummer vijf van de vijfde klasse.
⏱️ Aftrap Rockanje – Flakkee vertraagd
De aftrap van VV Rockanje – Flakkee laat vanmiddag iets langer op zich wachten. De wedstrijd is vertraagd omdat het tweede elftal van Rockanje nog maar net klaar is met zijn wedstrijd.
Het belooft een interessante ontmoeting te worden in de vijfde klasse. Rockanje voert de ranglijst aan met 22 punten, terwijl Flakkee op de vijfde plaats staat met 16 punten. De ploeg uit Middelharnis draait daarmee eveneens een prima seizoen en zal proberen de koploper punten afhandig te maken.
⚽ 3e minuut | Vroege achterstand voor De Jonge Spartaan
De Jonge Spartaan is vroeg op achterstand gekomen in de wedstrijd tegen koploper Nieuwerkerk. De rechtsback van de thuisploeg schoot de bal in de verre hoek zodat keeper Johan Kroon bij de 1e aanval van Nieuwerkerk kansloos is.
🎙️ De Heer ziet sterke eerste helft tegen NTVV
Hans de Heer van Flakkee kijkt terug op de 5-2 overwinning op NTVV van vorige week. Hij vond dat zijn ploeg de eerste helft controleerde, maar dat het spel na rust minder werd. ‘Het had ook dubbele cijfers kunnen zijn qua uitslag’, zegt hij over de gemiste kansen.
Hans de Heer vindt dat zijn ploeg te weinig scoorde en achterin soms te weinig mensen had staan. Ook baalt hij van de twee tegendoelpunten: ‘Ik heb daar wel een bloedhekel aan als je zulke soort doelpunten tegen krijgt.’ Volgende week tegen koploper Rockanje wil hij opnieuw voor de winst spelen.
🎙️ Legierse baalt van gelijkspel, maar ziet FIOS op goede weg
FIOS-trainer Manuel Legierse baalt dat zijn ploeg vorige week tegen Wemeldinge een 2-0-rustvoorsprong uit handen gaf. Volgens hem was FIOS in de eerste helft de baas en had het ook 3-0 kunnen worden. Na rust vergat zijn ploeg het voetballende gedeelte en was de 2-2 op basis van die tweede helft misschien niet eens onverdiend. Toch is Legierse positief over de hardwerkende spelers, de goede trainingsopkomst en de sfeer: ‘We zijn op de goede weg.’
⚽ Sport Lokaal live bij koploper Nieuwerkerk – De Jonge Spartaan
De Jonge Spartaan wacht vanmiddag een stevige uitdaging in de tweede klasse. De ploeg uit Middelharnis gaat op bezoek bij koploper VV Nieuwerkerk. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel en begint om 14.30 uur.
Omroep Archipel is bij deze wedstrijd live aanwezig met verslaggever Mark Lagendijk, die de ontwikkelingen vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel volgt.
De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter R. Jensch uit Almere.
🎙️ Mierop: De Jonge Spartaan helpt tegenstanders in het zadel
Ben Mierop kijkt met een zuur gevoel terug op de nederlaag van De Jonge Spartaan van vorige week tegen Verburch. Zijn ploeg wilde de tegenstander met intensiteit aan het lopen krijgen, maar zette volgens hem slechts 25 minuten druk. “Je verliest hem verdiend, maar je helpt ze in het zadel.” Mierop zag, net als tegen Brielle en Cion, te veel misgaan in de basis en vindt dat zijn ploeg beter georganiseerd moet staan en meer lef moet tonen. Hij wisselde in de rust twee keer uit onvrede over het spel en had complimenten voor Johan Kroon, die na blessureleed met verve in het elftal stond.