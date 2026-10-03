Sport-liveblog · live

Vanmiddag om 14:00 uur gaat Sport Lokaal weer live! 📻⚽

De weersomstandigheden zijn prima en op de regionale voetbalvelden staat de derde competitieronde van het seizoen op het programma. Tijd dus voor een nieuwe middag vol voetbal, doelpunten, tussenstanden en natuurlijk de nodige verrassingen.

Ook vandaag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen op de Goeree-Overflakkeese voetbalvelden. Onze verslaggevers zitten langs de lijn en vanuit de studio houden we contact met de verschillende wedstrijden.

Wie pakt de punten? Welke ploeg blijft ongeslagen? Wie zorgt voor een verrassing en waar vallen de eerste doelpunten van de middag? Je leest het hier als eerste.

Naast de actuele tussenstanden en doelpunten brengen we reacties uit de wedstrijden, opvallende momenten en natuurlijk de uitslagen zodra het laatste fluitsignaal heeft geklonken.

🎙️ Luister vanaf 14.00 uur live mee met Sport Lokaal voor wedstrijdverslagen, interviews en de laatste ontwikkelingen.

De bal gaat rollen. Wij zijn er klaar voor! Blijf deze pagina volgen voor de actuele updates. 🔴⚽