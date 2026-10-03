Sport Lokaal Zaterdag 3 oktober 2026
Vanmiddag om 14:00 uur gaat Sport Lokaal weer live! 📻⚽
De weersomstandigheden zijn prima en op de regionale voetbalvelden staat de derde competitieronde van het seizoen op het programma. Tijd dus voor een nieuwe middag vol voetbal, doelpunten, tussenstanden en natuurlijk de nodige verrassingen.
Ook vandaag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen op de Goeree-Overflakkeese voetbalvelden. Onze verslaggevers zitten langs de lijn en vanuit de studio houden we contact met de verschillende wedstrijden.
Wie pakt de punten? Welke ploeg blijft ongeslagen? Wie zorgt voor een verrassing en waar vallen de eerste doelpunten van de middag? Je leest het hier als eerste.
Naast de actuele tussenstanden en doelpunten brengen we reacties uit de wedstrijden, opvallende momenten en natuurlijk de uitslagen zodra het laatste fluitsignaal heeft geklonken.
🎙️ Luister vanaf 14.00 uur live mee met Sport Lokaal voor wedstrijdverslagen, interviews en de laatste ontwikkelingen.
De bal gaat rollen. Wij zijn er klaar voor! Blijf deze pagina volgen voor de actuele updates. 🔴⚽
Gestart zaterdag 3 oktober 2026 om 13:59 · 20 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- DVV’095VV SHO3einde
2e Klasse D / West 2
- De Jonge Spartaan0VFC2einde
3e Klasse D / West 2
- VV Den Bommel3DBGC3einde
- VV Stellendam1SV Slikkerveer3einde
4e Klasse B / Zuid 1
- VV OFB1VV NOAD’673einde
5e Klasse B / Zuid 1
- SV Apollo 693RKVV FIOS22e helft
5e Klasse E / West 2
- VV Abbenbroek1VV Melissant4einde
- Flakkee1Fortuna Be Quick1einde
- Herkingen’552ZBVH3einde
- NTVV1VV Rockanje6einde
- SV Simonshaven0VV WFB6einde
🏁 Afgelopen | OFB verliest ongelukkige wedstrijd met 1-3
OFB heeft ook in de tweede helft de pech niet van zich af kunnen schudden. De thuisploeg kwam goed uit de kleedkamer en kreeg via Ramon van Herwijnen, die alleen op de keeper afging, een goede mogelijkheid. De doelman van NOAD’67 stond echter goed opgesteld.
OFB bleef aanvallen en kreeg mogelijkheden. Bij een vrije trap ging het vervolgens mis: een speler van NOAD’67 stond volgens OFB niet op de juiste afstand, waarna de bezoekers razendsnel konden counteren. Plotseling kwamen drie spelers van NOAD alleen voor doelman Nick Dekker te staan en werd het duel beslist.
Met enkele wissels probeerde OFB nog iets te forceren. Met Jordy Verbaan kwam nieuw elan in de ploeg en ook Wilco van den Brink kwam binnen de lijnen. Jelmer Overbeek schoof weer door naar de spits en zorgde met een hard schot van zo'n dertig meter nog voor de aansluiting: 1-3.
Het mocht uiteindelijk niet meer baten. De tweede helft werd bovendien ontsierd door een aantal discutabele momenten. Zo werd er na een hoofdblessure doorgespeeld en kreeg de scheidsrechter de wedstrijd steeds minder onder controle.
Een teleurstellende middag voor OFB, dat door de 1-3 nederlaag nog altijd wacht op de eerste punten van het seizoen in de vierde klasse.
⚽ 90+2 | 3-3! Den Bommel komt langszij!
Wat een bizarre ontknoping in de derby! Doelman Roy Nieuwland van DBGC krijgt de bal niet onder controle, waarna Jelle van Gils er als de kippen bij is. Hij profiteert optimaal en schiet in de 90+2e minuut de 3-3 binnen.
DBGC geeft in de slotfase een comfortabele voorsprong uit handen. Den Bommel knokt zich terug en zorgt voor een spectaculaire ontknoping!
⚽ 80e minuut | Stellendam - Slikkerveer 1-2
Stellendam doet iets terug! Na een snelle omschakeling komt Bart Tanis oog in oog met de doelman van Slikkerveer. Tanis blijft rustig en schuift de bal beheerst binnen: 1-2.
Met nog tien minuten op de klok gaat Stellendam vol in de achtervolging. Kan de thuisploeg in de slotfase nog voor de gelijkmaker zorgen?
⚽ 5-3 | Joost van der Veer maakt er vier!
Wat een slotfase in de eerste klasse! Terwijl SHO vol op de aanval speelt en zelfs drie nieuwe aanvallers binnen de lijnen heeft gebracht, slaat DVV’09 genadeloos toe in de omschakeling.
Joost van der Veer wurmt zich aan de rechterkant langs zijn tegenstanders en schiet de bal vervolgens prachtig in de rechterhoek. 5-3!
Daarmee maakt Van der Veer zijn vierde doelpunt van de middag. DVV’09 lijkt de wedstrijd hiermee definitief naar zich toe te trekken.
⚽ 4-3 | Enzo Visbeen zet DVV’09 weer op voorsprong!
Wat een moment voor Enzo Visbeen! Na een lange periode langs de kant vanwege een enkelblessure maakt hij zijn eerste doelpunt voor DVV’09 in de eerste klasse. Met een prachtige goal brengt hij DVV’09 opnieuw aan de leiding: 4-3.
De wedstrijd lijkt daarmee af te stevenen op een bloedstollende slotfase. SHO zal alles op alles zetten voor de gelijkmaker, terwijl DVV’09 de voorsprong over de streep probeert te trekken.
⚽ 82e minuut | DJS - VFC 0-2
De Jonge Spartaan krijgt een flinke domper te verwerken. Jasper Teteroo verdubbelt de voorsprong van VFC na een aanval over de linkerflank. De aanvaller krijgt alle ruimte om vrij in te koppen en laat de 0-2 aantekenen.
DJS had na een aanvallende wissel in de 75e minuut geprobeerd de wedstrijd te kantelen, maar alle goede intenties van de thuisploeg lijken hiermee in het water te vallen. Met nog enkele minuten op de klok wordt de opdracht voor DJS bijzonder lastig.
⚽ 53e minuut | Stellendam- Slikkerveer 0-2
SV Slikkerveer verdubbelt de voorsprong bij Stellendam. Doelman v.d Lely van Stellendam is volledig kansloos bij de inzet van de bezoekers.
Net als in de eerste helft komt Stellendam ook na de rust vroeg op achterstand. De thuisploeg wacht daarmee opnieuw op een antwoord, terwijl Slikkerveer de wedstrijd steeds meer naar zich toe lijkt te trekken.
⚽ 3-3 | SHO komt langszij
VV SHO brengt de spanning volledig terug in de wedstrijd. De aanval wordt bij de tweede paal binnengetikt en doelman Jongepier van DVV’09 is kansloos. Via de keeper rolt de bal uiteindelijk over de doellijn: 3-3.
SHO is duidelijk beter uit de kleedkamer gekomen en heeft na rust het initiatief stevig in handen. DVV’09 staat flink onder druk en de bezoekers laten met een aantal flitsende aanvallen zien dat ze op zoek zijn naar meer.
⚽ 50e minuut | 0-3 DBGC
DBGC neemt definitief afstand in de derby bij Den Bommel. Vijf minuten na rust maakt Jeroen Sep er 0-3 van.
Den Bommel kwam goed uit de kleedkamer en zette direct aan voor de aansluitingstreffer. Juist op het moment dat de thuisploeg meer druk begint te zetten, slaat DBGC toe in de tegenaanval. Een flinke domper voor Den Bommel, dat nu voor een zware opgave staat.
⏱️ Rust | OFB kijkt tegen 0-2 achterstand aan
Een ongelukkige eerste helft voor OFB, dat met 0-2 achterstaat tegen NOAD’67. De bezoekers spelen georganiseerd en maken het de gehavende thuisploeg lastig.
OFB mist vandaag meerdere spelers. Zo staat Jelmer Overbeek, normaal gesproken spits, noodgedwongen centraal achterin.
De eerste helft kende bovendien de nodige frustratie. Er vielen inmiddels vier à vijf gele kaarten en de duels werden naarmate de wedstrijd vorderde steeds steviger. Bij de openingstreffer van NOAD’67 was er volgens OFB sprake van hinderlijk buitenspel. De thuisploeg protesteerde bij de scheidsrechter, maar de beslissing bleef staan.
Het kantelpunt kwam vervolgens bij een corner. De bal werd hoog voor het doel gebracht, waarna een speler van NOAD’67 vrij kwam en de 0-2 kon binnenwerken.
Een wedstrijd waarin voor OFB tot nu toe weinig meezit. In de tweede helft moet de ploeg vol aan de bak om de achterstand weg te werken en op zoek te gaan naar de eerste punten van het seizoen in de vierde klasse.
⚽ Goals bij DVV’09 - SHO
VV SHO doet iets terug op het veld van DVV’09. Smally Lake brengt de bezoekers terug in de wedstrijd en zorgt voor de aansluitingstreffer: 2-1.
DVV’09 slaat daarna nog voor rust opnieuw toe! Joost van der Veer maakt zijn derde van de middag en completeert daarmee zijn hattrick. DVV’09 loopt vlak voor rust uit naar 3-1 tegen SHO.
⚽ 41e minuut | 0-1 voor VFC op bezoek bij De Jonge Spartaan.
VFC komt vlak voor rust op voorsprong bij De Jonge Spartaan. De Vlaardingers breken door de verdediging heen en komen één-op-één voor de 17-jarige doelman Derek van der Sluis, die vandaag de afwezige Cas Abbas vervangt. De keeper kan de openingstreffer niet voorkomen.
De Jonge Spartaan heeft aanvallend moeite om echt gevaarlijk te worden. VFC kreeg eerder al enkele kleine mogelijkheden. DJS kampt vandaag bovendien met de nodige afwezigen en blessures.
⚽ 0-2 | NOAD’67 verdubbelt de voorsprong in Ooltgensplaat
NOAD’67 loopt verder uit bij OFB. Vanuit een corner wordt een speler van de bezoekers volledig vrijgelaten voor het doel. Hij krijgt alle ruimte om af te ronden en maakt er 0-2 van.
⚽ 0-1 | NOAD’67 op voorsprong tegen OFB
Een afstandsschot bezorgt NOAD’67 de voorsprong bij OFB. De bezoekers slaan toe van buiten het strafschopgebied en brengen de stand op 0-1.⚽ 0-1 | NOAD’67 op voorsprong
⚽ 1-0 | Flakkee op voorsprong!
Flakkee komt op voorsprong tegen Fortuna Be Quick. Gianluca Bosman knikt een prachtige voorzet van Nino Wielaard tegen de touwen en zet Flakkee op 1-0.
Flakkee is uitstekend aan de competitie begonnen met twee overwinningen uit de eerste twee wedstrijden. Ook in de derde competitieronde staat de ploeg dus vroeg op voorsprong. Kan Flakkee de perfecte start voortzetten?
⚽ 0-2 | DBGC loopt verder uit
DBGC verdubbelt de voorsprong in de derby bij Den Bommel. Tim Mackloet zorgt voor de 0-2.
DBGC heeft de wedstrijd voorlopig stevig in handen en krijgt meerdere kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. Den Bommel kwam één keer gevaarlijk door, maar doelman Roy Nieuwland stond op zijn post en voorkwam de aansluitingstreffer.
⚽ Vroege voorsprong voor DBGC!
Het is raak in de derby tussen Den Bommel en DBGC. Thijs Tromp zet DBGC op een 0-1 voorsprong.
Extra bijzonder: Tromp woont zelf in Den Bommel, maar staat vandaag tegenover zijn eigen woonplaats in het shirt van DBGC. Hij bezorgt zijn ploeg daarmee een uitstekende start van deze derby!
DVV’09 verdubbelt de voorsprong! Jurgen van Bergen wordt neergehaald in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter naar de stip wijst. Joost van der Veer blijft koel en schiet de penalty links van de keeper binnen.
DVV’09 staat na tien minuten al 2-0 voor tegen VV SHO. Wat een start!
DVV’09 schiet uit de startblokken tegen VV SHO! Een verre ingooi blijft hangen in het strafschopgebied van SHO en daar profiteert Joost van der Veer optimaal van. Hij zorgt al in de derde minuut voor de 1-0 voorsprong van de thuisploeg. Een droomstart voor DVV’09!
In de studio zit het team van sport lokaal er weer klaar voor.
Langs de velden zitten onze verslaggever in het zonnetje klaar voor een live verslag van:
DVV '09 - VV SHO
Verslaggever: Renee Hanenberg
De Jonge Spartaan - VFC
Verslaggever: Jordi Smit / Martin v.d. Have
VV Den Bommel - DBGC
Verslaggever: Alex Hordijk
VV Stellendam - SV Slikkerveer
Verslaggever: Colin Berkhout
VV OFB - VV NOAD '67 0-0
Verslaggever: Marco v.d. Zant
Flakkee - Fortuna Be Quick 0-0
Clubverslaggever: Denny Arensman
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