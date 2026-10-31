Sport Lokaal zaterdag 31 oktober
Sport Lokaal volgt zaterdagmiddag het amateurvoetbal op Goeree-Overflakkee ⚽
Het is zaterdag weer tijd voor Sport Lokaal! Vanaf 14:00 uur volgen we de verrichtingen van de voetbalclubs op Goeree-Overflakkee. Met verslaggevers langs de velden houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.
Renee Hanenberg is aanwezig bij Nieuwenhoorn – DVV'09, Mark Lagendijk volgt DBGC – OVV en Jeroen Witte doet verslag van de derby Melissant – Flakkee.
Ook de overige wedstrijden op het eiland houden we nauwlettend in de gaten. Doelpunten, ruststanden, bijzondere momenten en uitslagen lees je hier in ons liveblog.
Volg het op de website, via onze app en natuurlijk op de radio bij Omroep Archipel!
Gestart zaterdag 31 oktober 2026 om 13:44 · 24 updates
1e Klasse D / Zuid 1
- VV Nieuwenhoorn5DVV’0901e helft
2e Klasse D / West 2
- SV CWO2De Jonge Spartaan02e helft
3e Klasse D / West 2
- DBGC1OVV12e helft
- VV Rijsoord4VV Stellendam12e helft
- SV Slikkerveer1VV Den Bommel12e helft
4e Klasse B / Zuid 1
- SPS4VV OFB32e helft
5e Klasse B / Zuid 1
- RKVV FIOS1VV Kruiningen22e helft
5e Klasse E / West 2
- VV Melissant1Flakkee02e helft
- NTVV0SCO’6302e helft
- VV Rockanje1Herkingen’5512e helft
- VV WFB5VV Abbenbroek02e helft2 min
⚽ CWO – DJS | 52e minuut: 2-0
Een flinke tegenvaller voor DJS. In de 52e minuut weet CWO de voorsprong te verdubbelen. DJS kijkt nu tegen een 2-0 achterstand aan en moet in de achtervolging.
⚽ DBGC – OVV | 1-1
OVV is voortvarend aan de tweede helft begonnen en krijgt een strafschop. Doelman Nieuwland tikt een OVV-aanvaller aan en scheidsrechter René Geerlings wijst naar de stip. De penalty wordt benut!
De bezoekers komen langszij: 1-1. DBGC moet opnieuw aan de bak!
⚽ Nieuwenhoorn – DVV'09 | Rust: 5-0
Een pijnlijke eerste helft voor DVV'09. De ploeg uit Dirksland heeft in Nieuwenhoorn flink moeten incasseren en gaat met een forse 5-0 achterstand op weg naar de rust. Een middag om snel te vergeten voor de bezoekers.
⚽ Melissant – Flakkee
De tweede helft is onderweg, maar bij Melissant is er ook nog ander belangrijk nieuws. Rolf van Putten, die onlangs vader werd van zoon Nick, heeft zijn 45 minuten voetbal erop zitten. Hij mag weer richting huis voor de kraamvisite. De kersverse mama heeft hem 45 minuten sportief uitgeleend! 👶
Zijn ploeggenoten hebben nog een andere opdracht: de overwinning voor Rolf veiligstellen. De tweede helft is begonnen!
⚽ Rockanje – Herkingen | Rust: 1-1
Herkingen gaat met een gelijke stand de rust in bij de uitwedstrijd tegen Rockanje. Kevin Noordijk zette Herkingen op een 0-1 voorsprong, maar in de 45e minuut wist Rockanje alsnog de gelijkmaker te produceren.
Een tegenvaller zo vlak voor rust. Na de pauze liggen de kansen weer helemaal open!
⚽ SPS – OFB | 4-3
OFB maakt het nog spannend! De ploeg keek eerder tegen een 4-1 achterstand aan, maar heeft de aansluiting inmiddels gevonden. Met een tussenstand van 4-3 is er weer volop perspectief.
Er staat nog een kwartier op de klok. Kan OFB de comeback compleet maken of houdt SPS stand? Het belooft een spannende slotfase te worden!
⚽ Fios – Kruiningen | Rust: 1-2
Fios gaat met een achterstand de rust in. Het staat 1-2 op eigen veld. Toch overheerst bij clubwachter Willy Heintjes ook het enthousiasme. Hij spreekt van een heerlijke wedstrijd op een mooi opgeknapt veld. Bovendien is het lekker druk langs de lijn.
Voor Fios is het extra bijzonder: de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, na de eerdere veldproblemen. Alleen de tussenstand is nog niet naar wens. Gelukkig zijn er nog 45 minuten om daar verandering in te brengen!
⚽ CWO – DJS | 42e minuut: 1-0
DJS kijkt tegen een achterstand aan bij CWO. In de 42e minuut staat het 1-0 voor de thuisploeg. De rust komt dichterbij; kan DJS nog voor de pauze iets terugdoen?
⚽ Nieuwenhoorn – DVV'09 | 2-0
DVV'09 heeft het lastig in Nieuwenhoorn. Na een kwartier spelen staat de thuisploeg al op een 2-0 voorsprong. Bij het doelpunt gaat het geluid er flink op: een ware geluidsgolf rolt over het sportpark. Onze verslaggever Renee Hanenberg heeft er bijna moeite mee om boven het enthousiasme uit te komen!
Voor DVV'09 is het duidelijk: de ploeg uit Dirksland moet in de achtervolging. Dat wordt een flinke klus!
1-0 DBGC
⚽ DBGC – OVV
DOELPUNT! Jeroen Sepp gaat op snelheid richting het doel van OVV en levert een voorzet af op Thijs Tromp. Die weet de bal binnen te schieten! De grensrechter steekt nog wel de vlag omhoog, maar scheidsrechter René Geerlings gaat daar niet in mee en keurt het doelpunt goed.
DBGC komt op voorsprong: 1-0!
⚽ Slikkerveer – Den Bommel | 1-1
Slikkerveer komt op gelijke hoogte. De voorsprong van Den Bommel is tenietgedaan: het staat inmiddels 1-1.
⚽ Fios – Kruiningen | 1-1
Kruiningen komt langszij. De voorsprong van Fios is verdwenen en op eigen veld staat het nu 1-1. De thuisploeg moet opnieuw aan de bak!
⚽ Rijsoord – Stellendam | 3-0
Het wordt een lastige middag voor Stellendam. De achterstand bij Rijsoord is inmiddels opgelopen tot 3-0. Stellendam moet aan de bak om nog iets aan deze wedstrijd over te houden.
⚽ Fios – Kruiningen | 1-0
Fios is op voorsprong gekomen tegen Kruiningen: 1-0! Voor Fios is het bovendien een bijzonder moment, want door problemen met het veld speelt de ploeg vandaag pas voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd. Eindelijk weer voetballen op eigen bodem!
1-0 Melissant
⚽ Melissant – Flakkee
DOELPUNT! Rick Veltmeijer wordt onderuitgehaald en mag zelf achter de toegekende vrije trap gaan staan. Hij neemt de vrije trap en schiet de bal fraai langs het viermansmuurtje tegen de touwen. Melissant komt op voorsprong: 1-0!
⚽ Melissant – Flakkee
Ook de familie Wielaard is van de partij. Een echte voetbalfamilie: vader maakte jarenlang zijn minuten in het oranje shirt van Melissant, maar kijkt vandaag vanaf de zijlijn toe naar zijn zoons, die in het geel-blauw van Flakkee spelen. Mooi om te zien!
Intussen komt Flakkee steeds beter in de wedstrijd. De ploeg neemt de eerste corner en brengt daarmee de verhoudingen op het veld wat meer in balans. De derby begint steeds meer los te komen!
⚽ Rijsoord – Stellendam | 1-0
Tegenvaller voor Stellendam: Rijsoord is op voorsprong gekomen. De stand is 1-0. We volgen de verdere ontwikkelingen!
⚽ Melissant – Flakkee | 12e minuut
189 toeschouwers zien in Melissant een pittige derby. De scheidsrechter heeft zijn handen vol om de soms hoog oplopende felheid binnen de perken te houden. Melissant was tot de twaalfde minuut de bovenliggende partij, maar ook Flakkee laat zich inmiddels zien en komt dichter bij het doel van de thuisploeg.
Melissant heeft voorlopig wel een duidelijk overwicht in het aantal corners: 4-0. De strijd is nog helemaal open!
⚽ DBGC – OVV
DBGC staat flink onder druk. Mark ziet het vanaf de zijlijn gebeuren: OVV dringt aan en zoekt nadrukkelijk de aanval. Gelukkig staat keeper Nieuwland zijn mannetje en weet hij aanvaller Taylor onder controle te houden.
Dan kan DBGC even richting het doel van OVV, maar de aanval strandt bij de linksback. OVV neemt het initiatief direct weer over. Het spel golft op en neer, een aantrekkelijke wedstrijd voor de toeschouwers!
⚽ Melissant – Flakkee
Melissant is furieus uit de startblokken gekomen en laat direct zien wat de ploeg wil. De thuisploeg mag een corner nemen en heeft Flakkee voorlopig ver teruggedrongen. Het spel speelt zich vrijwel volledig af op de helft van Flakkee.
De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Anton Fitters.
⚽ DBGC – OVV | 2e minuut
De wedstrijd staat onder leiding van René Geerlings uit Wijngaarden. We zijn twee minuten onderweg en voorlopig gebeurt er nog weinig schokkends. DBGC moet wel direct scherp zijn, want OVV is aanvallend aan de wedstrijd begonnen en zoekt nadrukkelijk de aanval.
Er is ook mooi persoonlijk nieuws bij Melissant. Rolf van Putten is onlangs vader geworden van zoon Nick. Een mooie aanleiding om Rolf vandaag een helftje mee te laten spelen! 👶⚽
De wedstrijd staat overigens onder leiding van een zeer ervaren arbiter: de scheidsrechter is maar liefst 77 jaar oud. Een mooi voorbeeld van vrijwilligers die het voetbal mogelijk blijven maken! 👏
⚽ SPS – OFB: 1-1
Ook bij SPS – OFB is er al vroeg spektakel. De wedstrijd is om 14.00 uur begonnen en de stand is inmiddels 1-1. We houden de verdere ontwikkelingen in de gaten!
Melissant – Flakkee: derby waarin alles mogelijk is
De ontmoeting tussen Melissant en Flakkee is altijd een wedstrijd op zich. Melissant kende vorige week een ongelukkige middag met onnodige fouten en een nederlaag. Dat terwijl de ploeg twee weken eerder nog met een overtuigende zevenklapper wist te winnen.
Flakkee kwam afgelopen weekend niet in actie. Op papier staat Flakkee met de vierde plaats hoger dan Melissant, dat zevende staat.
De uitslagen tot nu toe laten zien dat er dit seizoen van alles mogelijk is in de competitie. Anders dan vorig jaar, toen één ploeg duidelijk boven de rest uitstak, lijken de krachtsverschillen nu kleiner. Dat maakt ook deze derby vooraf lastig te voorspellen.
Pagina ververst automatisch elke 30 seconden.
Liveblog terugkijken
Het laatste verslag.