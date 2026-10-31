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Sport Lokaal volgt zaterdagmiddag het amateurvoetbal op Goeree-Overflakkee ⚽

Het is zaterdag weer tijd voor Sport Lokaal! Vanaf 14:00 uur volgen we de verrichtingen van de voetbalclubs op Goeree-Overflakkee. Met verslaggevers langs de velden houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Renee Hanenberg is aanwezig bij Nieuwenhoorn – DVV'09, Mark Lagendijk volgt DBGC – OVV en Jeroen Witte doet verslag van de derby Melissant – Flakkee.

Ook de overige wedstrijden op het eiland houden we nauwlettend in de gaten. Doelpunten, ruststanden, bijzondere momenten en uitslagen lees je hier in ons liveblog.

Volg het op de website, via onze app en natuurlijk op de radio bij Omroep Archipel!