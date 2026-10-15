Gesprek in radioprogramma leidt tot schenking scootmobiel

Woonzorglocatie Bestenwaerd van CuraMare heeft op woensdag 7 oktober 2026 een duo-scootmobiel gekregen van Lijnie van der Linde. Vrijwilliger Henk Kagchelland nam het initiatief voor de schenking, nadat hij hoorde dat Van der Linde eerder drie van deze voertuigen aan woonzorglocatie De Vliedberg had gegeven.

Kagchelland en vrijwilliger Greet Grinwis vertellen in het radioprogramma Stromen van Zegen van Omroep Archipel regelmatig over hun vrijwilligerswerk bij De Vliedberg en Bestenwaerd. Tijdens een van die gesprekken kwam de schenking aan De Vliedberg ter sprake.

Van der Linde gebruikt de opbrengst van haar rommelmarkten om goede doelen te steunen. Toen een vierde duo-scootmobiel beschikbaar kwam, zag Kagchelland een mogelijkheid voor Bestenwaerd in Dirksland. Na overleg met de leidinggevende nam hij contact op met Van der Linde.