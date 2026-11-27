Foto: Beroepscampus Middelharnis

Op donderdag 26 november 2026 hebben Albeda en Lentiz |MBO Middelharnis een gezamenlijke Open Dag op de Beroepscampus in Middelharnis gehouden. Toekomstige mbo-studenten en hun ouders konden hier kennismaken met de verschillende opleidingen en de mogelijkheden van beroepsgericht onderwijs dichtbij huis.

Zo konden de bezoekers een kijkje nemen in de lokalen en praktijkruimtes van Albeda en Lentiz. Studenten en docenten stonden klaar om vragen te beantwoorden over de opleidingen, het onderwijs en de mogelijkheden na het behalen van een mbo-diploma. Voor toekomstige studenten bood de Open Dag de gelegenheid om zich verder te oriënteren op een vervolgopleiding en te ontdekken welke richting aansluit bij hun interesses en talenten. Ook was er informatie over het volgen van een mbo-opleiding op de Beroepscampus. Zo kunnen studenten hier terecht voor opleidingen in uiteenlopende sectoren, zoals techniek en bouw, zorg en welzijn, en economie en ondernemen.

Studeren dichtbij huis

De Beroepscampus biedt jongeren uit de regio de mogelijkheid om een mbo-opleiding te volgen in hun eigen omgeving. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven sluiten de opleidingen aan op de praktijk en de arbeidsmarkt. Marion de Crook, directeur Lentiz | MBO Middelharnis, ziet de meerwaarde van de gezamenlijke Open Dag: "Op de Beroepscampus laten we zien hoe belangrijk de verbinding tussen onderwijs en praktijk is. Studenten leren niet alleen uit boeken, maar doen vooral vaardigheden en ervaringen op die ze later in hun beroep nodig hebben. Het is super waardevol dat we samen met Albeda de mogelijkheden die onze opleidingen bieden kunnen laten zien aan toekomstige studenten." Ook in januari 2027 worden er verschillende open dagen gehouden. Op zaterdag 16 januari openen RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus hun deuren voor toekomstige vmbo-leerlingen en hun ouders. Op woensdag 20 januari staat het mbo-onderwijs centraal. Bezoekers kunnen dan kennismaken met de mbo-opleidingen van Albeda, Lentiz, Bouwmensen Zuid-West en Techniek College Rotterdam. Meer informatie over de Open Dagen is te vinden op de website van de Beroepscampus.