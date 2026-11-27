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Waterschap Hollandse Delta verhoogt de waterschapsbelasting in 2027 met gemiddeld 10 procent. Het algemeen bestuur stelde op 26 november een begroting van ongeveer 310 miljoen euro vast. Het waterschap investeert in dijken, waterzuivering en wegen, maar stelt ook werkzaamheden uit om de kosten te beperken.

Het waterschap trekt in 2027 geld uit voor verschillende projecten in de regio. Zo worden de rioolwaterzuiveringen in Spijkenisse en op Goeree-Overflakkee vernieuwd. Ook de installaties waarmee rioolslib wordt verwerkt in Dordrecht en Rotterdam worden aangepakt. Verder zijn werkzaamheden gepland aan gemalen en sluizen, waaronder gemaal Trouw op Voorne-Putten. Op verschillende plaatsen komen oevers die ruimte bieden aan planten en dieren. Ook worden dijken langs het Hartelkanaal en de Oude Maas versterkt. Daarnaast voert het waterschap groot onderhoud uit aan wegen.

Om bij stroomuitval en andere noodsituaties te kunnen blijven werken, schaft het waterschap noodstroomaggregaten en tijdelijke pompinstallaties aan. Uitgestelde werkzaamheden

Het waterschap krijgt te maken met hogere kosten en meer werkzaamheden. Daarom maakt het keuzes in de planning. Veiligheid en het onderhoud en de vernieuwing van belangrijke voorzieningen krijgen voorrang. Andere werkzaamheden worden uitgesteld of minder uitgebreid uitgevoerd. Sommige onderzoeken vinden bijvoorbeeld later plaats of worden beperkt. Ook de uitgaven van de eigen organisatie worden kritisch bekeken. De kosten stijgen onder meer door hogere energie- en brandstofprijzen, inflatie en hogere lonen. Daarnaast moet het waterschap voldoen aan steeds meer regels van de Europese Unie, het Rijk en de provincie. Die gaan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het water en de verwerking van afvalwater. Meer betalen

De waterschapsbelasting stijgt in 2027 gemiddeld met 10 procent. De stijging verschilt per huishouden en bedrijf. Hoeveel iemand betaalt, hangt af van de persoonlijke situatie en het soort bedrijf. Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar 272 euro. Dat is 24 euro meer dan in 2026. Voor een gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van 370.000 euro stijgt het bedrag van 600 naar 638 euro. Ook natuurorganisaties en bedrijven krijgen te maken met hogere lasten. Een natuurorganisatie met 1.000 hectare grond betaalt 8.622 euro. Dat is 853 euro meer dan dit jaar.

Een agrarisch bedrijf met gebouwen ter waarde van 520.000 euro en 60 hectare grond betaalt 7.908 euro. Dat is 960 euro meer dan in 2026. Voor een handelsbedrijf met gebouwen ter waarde van 2,7 miljoen euro stijgt de belasting met 127 euro naar 2.049 euro. Heemraad Frank van Oorschot, verantwoordelijk voor financiën, noemt de stijging fors. Volgens hem is het extra geld nodig om belangrijke voorzieningen te onderhouden en te vernieuwen. Door werkzaamheden uit te stellen, probeert het waterschap te voorkomen dat de belasting nog verder stijgt. Kwetsbaar gebied

Het werkgebied van Waterschap Hollandse Delta telt ruim een miljoen inwoners. Veel mensen wonen en werken in gebieden die op of onder zeeniveau liggen. Bescherming tegen overstromingen is daarom een belangrijke taak van het waterschap. Door klimaatverandering krijgt het gebied te maken met hevige regenval, langdurige droogte en een stijgende zeespiegel. Ook verzilting vormt een probleem. Daarbij komt zout water terecht op plaatsen waar zoet water nodig is, bijvoorbeeld voor de landbouw en de natuur. De droge zomer van 2026 liet opnieuw zien hoe belangrijk voldoende zoet water is. Daarnaast zijn veel installaties van het waterschap na tientallen jaren aan vervanging toe. Vooral de rioolwaterzuiveringen vragen de komende jaren grote investeringen. Het waterschap wil deze werkzaamheden voortzetten en het gebied beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.