Op donderdag 19 november 2026 heeft kunstenaar Leo van den Bos de expositie van zijn bronzen kunstwerk De Drie Paarden geopend. Dat gebeurde op CSG Prins Maurits in Middelharnis, in aanwezigheid van leerlingen uit drie klassen die het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) volgen.

Het kunstwerk heeft een plek gekregen in de vide van de school. Het staat op betonnen sokkels en is drie meter lang, twee meter hoog en negentig centimeter breed. Bij het maken van zijn kunstwerken speelt compositie een belangrijke rol. Volgens Van den Bos is dat ook het leukste onderdeel van zijn werk.

Het beeld heeft een knik van 45 graden, waardoor diepte ontstaat. Ook de paardenhoofden zijn onder verschillende hoeken geplaatst. Door te spelen met hoeken van 45 en 90 graden wil de kunstenaar het vlakke effect van een reliëf doorbreken.