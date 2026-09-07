Kerkgebouw in Oude-Tonge volledig van het aardgas af

De Evangelie Gemeente Flakkee in Oude-Tonge heeft het kerkgebouw van het aardgas afgesloten. Op het dak zijn 61 zonnepanelen geplaatst en in de verschillende ruimtes zijn airco's geïnstalleerd die zowel kunnen verwarmen als koelen. De kerkelijke gemeente nam de maatregelen vanwege de hoge gasprijzen en de wens om minder aardgas te gebruiken.

De airco's kunnen per ruimte worden bediend. Volgens Willem Littel, die vanuit de kerkelijke gemeente bij de technische kant van het project betrokken was, waren er na de ingebruikname nog enkele dingen die moesten worden uitgezocht. Zo werken de apparaten bij mistig weer volgens hem minder goed. In dat geval moeten ze eerder worden aangezet.

Ook de zorg voor het milieu speelde mee bij de keuze om van het aardgas af te gaan. Pim Dupon, die bij het project als woordvoerder betrokken was, zegt dat hij vanuit zijn geloof vindt dat mensen zorgvuldig met de aarde moeten omgaan: “Vanuit het christen zijn heb je een schepping. En je wilt graag goed omgaan met de dingen. Ze niet kapotmaken, maar onderhouden." Littel noemt daarnaast de toekomst van zijn kleinkinderen als reden voor zijn betrokkenheid bij het project.